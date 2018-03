Jiří Vyvadil: Tak jako Napoleon a Hitler neporazil Rusko, neporazí ho ani Evropská unie…

To bylo halasného přesvědčování, jak bude Evropská unie jednotná. Brutální vydírání a nátlak, do které se zapojovali i samozvanci typu našeho Andreje Babiše, která náhle v sobě objevil vlastnost, že v podlézavosti Západu předčí svého právem kritizovaného předchůdce v úřadu Bohuslava Sobotku, se ukázal nedostatečný.

10 statečných států Evropské unie se postavilo proti davové psychóze, proti vydírání USA, Německa a Francie a neodvolalo.

Zda se to změní či nezmění, nikdo nemůže říci, protože nátlak je podle různých zpráv obrovský.

Přesto je odpor těchto zemí povzbudivý, zasluhující si respektu.

Budu se jenom opakovat. Ale konzistentně pokládám rakouského Sebastiána Kurze za jediného autentického politického lídra, který svým rozhledem a strategickým uvažováním sobě rovného. Je tím, kdo navazuje na nejlepší tradice evropských velikánů typu německých kancléřů Helmuta

Schmidta či Gerharda Schrödera, nebo francouzských prezidentů Charlese de Gaulla či Francois Mitteranda. Tím že společně se svou ministryní zahraničních věcí za stranu Svobodných prohlásil, že v žádném případě nevyhostí ruské diplomaty odpovídá tento mladíček konceptu, který je jasný, že Evropa bez Ruska není schopna řešit světové problémy. I program předsednictví Rakouska, které převezme po Bulharsku chce koncipovat jako most mezi Západem a Ruskem. A nikdo mu v tom nezabrání.

Rakousko má zřejmě má vliv na středoevropskou linku : Slovensko – Slovinsko Tato linka má zřejmě pokračování v Bulharsku, které nyní Evropské unii předsedá, a Řecku, kdy se jedná o státy, které váže s Ruskem společné náboženské dědictví v podobě pravoslaví. Všechny tyto státy vyžadují tvrdé důkazy o vině Ruska, kterých se jim ovšem vcelku logicky nedostává.

Již jsme to uvedl, ale ještě připomínám, že je třeba neskutečně ocenit nového slovenského premiéra Pellegriniho, který odolává brutálnímu tlaku prezidenta Kisky, jenž dokonce svolává Bezpečnostní radu, aby Pellegriniho přiměl k odvolání nějakých ruských diplomatů vynutil. Kiska, známý sorozovec (viz připomínka Fica o setkání Soroza s Kiskou na 5. Av. V New Yourku, kde zřejmě domlouvali črty možného bratislavského majdanu, který se skutečně rozvinul do nebezpečných úvratí) a ještě známější válečnický rusofób nezná mezí a je posilněn vůní protivládních demonstrací, které vyvolal.

Zatím deset zemí, tedy více než 1/3 odolává vydírání.

A to je dobře.

Svět se mění a všichni chápeme, že válka proti Rusku je mimo jiné dána tím, že Putin má ze 75% bezvýhradnou podporu Rusů. To nemá nikdo ze západních politiků. A tentokrát i naši nejtvrdší mainstreamoví novináři Procházková, Palata podporu Putinovi jednoznačně přiznávají.

Mimochodem, teď by určitě dosáhla podpora 80, možná 85%, protože skutečně bezprecedentní nenávist Západu Rusy spojuje kolem svého prezidenta. Rusové zažívají zřejmě pocity jako někde v 50 letech a pocit studené války, která může každým okamžikem sklouznout ve skutečnou, možná 3. světovou, zřejmě roste.

Ale podporu má také na Západě.

53% Němců si přeje zlepšit vztahy s Ruskem, v Itálii sice pod nátlakem dosavadní vláda vypověděla 2 ruské diplomaty, ale jaksi na protest proti tomuto svému krokem ihned podala demisi.

Západ jistě bude dál útočit.

No ale do času.

Nad Západem se stahují mračna budoucích rozhodování. Vztah k Rusku se bude u mnohých zemí diferencovat.

A to je i důvod k naději, že se postupně bude Evropa měnit…

Hranice se budou přesouvat a mnohé země se mohou stávat odvážnější.

Klasicky působí rozhodnutí u italské vlády, která dlouho vzdorovala, protože je obecně nejvíce proruská v Evropské unii, aby nakonec dva ruské diplomaty vyhostila, ale když podlehla, obratem, jakoby na protest proti sobě samé podala demisi. Že je stranami, které zvítězily, kritizována, je nasnadě.

Bez ironie bychom měli Británii poděkovat. Opakovaný fígl s použitou lží, která patří do klasické britské výbavy (viz válka v Iráku s celosvětovými dopady) dříve či později se znovu odhalí.

Je dobré, že nastane jakési konečné zúčtování.

Je tíživým faktem, dotýkajícím se cti českého národa, že tak jako Václav Havel se aktivně a v rozporu se svými pravomocemi (nebyl dán souhlas ani vlády) zapojil do Koalice ochotných a horlivě válku proti Iráku podporoval, dnes bez důkazů se stejnou vehemencí Andrej Babiš bez důkazů jen na výkřiky hysterické báby se stylem naší Němcové, která možná již za půl roku nebude britskou premiérkou a navíc její země je v podstatě již odešlá k Evropské unie prohlásí, že je to bezprostřední útok Ruska a její šílený ministr zahraničních věcí dodá, že k tomu dal osobní příkaz prezident Putin.

Je zřejmé, že se dříve či později na rozdíl od Rakouska, Slovenska a dalších ocitneme na straně poražených.

Mimochodem, zřejmě se ocitneme už v červnu tohoto roku, kdy se bude hlasovat o novém Dublinu IV. Zcela na rovinu: Pokud Babiš tajně s Merkelovou neujednal, že výměnou za toto morálně i právně pochybné jednání (důkazy nejsou), ona naopak nebude prosazovat automatické přerozdělování migrantů, které do Německa dorazí, zachoval se jako politický defraudant.

Ale nechme Babiše Babišem. On si to s ním už osud nějak vypořádá. Konec konců pořád tam máme to trestní stíhání. A jestli bych ještě před měsícem bojoval za to, ať stíhán není, poté, co udělal Babiš sérií podlostí, odkopnutím Okamury, Ondráčka a konečně i tímto vrcholným projevem sobotkovismu, je mi onen člověk již ukradený.

Podstatné je něco jiného: Velká Británie konečně z EU vypadne a přestane dělat idiotské vlny. Doufejme, že sem ani hned tak zase 7 let nedorazí nějaký významný turista z USA, protože poslouchat včera toho neocona Ryana byla skutečně síla.

A Evropa bude podle představ Sebastiána Kurze budována na nové formě evropsko – ruských bezpečnostních vztahů.

Protože platí: Tak jako Napoleon a Hitler neporazil Rusko, neporazí ho ani Evropská unie…

autor: PV