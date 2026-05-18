Jiří Weigl: Nebezpečí privatizace zahraniční politiky

18.05.2026 16:47 | Monitoring
autor: PV

Pondělní glosa Jiřího Weigla

Jiří Weigl: Nebezpečí privatizace zahraniční politiky
Foto: XTV
Popisek: Jiří Weigl

Dne 21. ledna 1997 si Česká republika a Německá spolková republika ve společné Deklaraci podepsané předsedy jejich vlád řekly, že „nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti“, když před tím Německo tamtéž přiznalo odpovědnost za události, které vedly k válečné tragédii a jejím důsledkům, česká strana pak lítost nad poválečnými excesy.

Téměř třicet let nebyla tragická minulost tématem komplikujícím vzájemné vztahy. Naopak stále platná Deklarace slouží jako příklad racionálního a poučeného nakládání s tragickou historií, která, jak nám mnoho příkladů v nedávné minulosti ukázalo, se snadno může vrátit a státy a národy znovu zavést zpět na cestu konfrontace a nepřátelství. Za necelý rok tento památný česko-německý akt, který vzájemné vztahy převedl od minulosti k budoucnosti, oslaví 30. výročí.

Mezitím se vystřídaly generace a pamětníci, kteří události před 80 lety zažili, již v drtivé většině nežijí. Dnešní obyvatelé Německa i České republiky žijí současnými problémy svých zemí, zvykli si na všestrannou vzájemnou spolupráci a široké přátelské a spojenecké vztahy na všech úrovních. Tragédie minulosti se vzdálily do historie.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 1626 lidí

A najednou se skupina českých aktivistů, bohatě dotovaná z veřejných zdrojů, rozhodne, že tragickou minulost oživí, že popře význam a dosah Deklarace a bez ohledu na vládní politiku uspořádá spektakulární akci, která má potenciál rozdělit českou společnost, vyvolat politické napětí a konfrontaci a vrátit na scénu kontroverze a spory, které na třicet let umlčela Česko-německá deklarace.

Pozvání Sudetoněmeckého Landsmannschaftu a uspořádání jeho každoročního srazu poprvé na území ČR do Brna není žádným aktem smíření našich národů, jak organizátoři této akce farizejsky tvrdí. Češi a Němci se smiřovat nepotřebují, tragická historie se stala a nedá se odestát, a ti, kteří se v Brně sejdou, nemají žádný mandát od obětí či jejich potomků, aby se za ně s někým smiřovali.

Celá spektakulární akce má evidentně zcela jiný význam a slouží velmi parciálním zájmům – má vyvolat v Česká republice společenský neklid, počítá s nesouhlasnými reakcemi široké veřejnosti a oživením vyhrocené diskuse o válce, okupaci, odsunu a o česko-německých antagonismech. Emoce, které má tato akce vyvolat, mají aktéry brněnské události politicky a mediálně zviditelnit, mají jim zajistit finanční prostředky a vytvořit novou politickou realitu, s níž budou muset česká i německá vláda nadále počítat a vycházet z ní.

Z českého hlediska pozvání Landsmannschaftu do Brna skupinou Meeting Brno znamená, že iniciativu ve velmi citlivé oblasti vztahů s nejvýznamnějším sousedem přebírá soukromý subjekt, který má své parciální politické a jiné zájmy, neohlíží se na politiku vlády a je připraven společenskou atmosféru záměrně antagonizovat a fakticky vztahy se sousední zemí i poškodit. Meeting Brno od začátku počítá s tím, že pořádání sjezdu Landsmannschaftu na českém území velká část české veřejnosti, především starších generací, jako akt smíření vnímat nemůže, ale to je nezajímá.

Sudetští Němci a jejich organizace se nikdy neprofilovali jako přátelé českého národa, změněné poměry je sice přinutily vzdát se kategorických nároků na satisfakci za odsun, ale přesto lze jejich pokoutní proniknutí na české území prostřednictvím pofidérní soukromé spolupracující české organizace těžko interpretovat jako akt smíření. Spíše to má charakter připravené provokace především vůči české vládě a její politice. Ne nadarmo se také naše parlamentní opozice projevila jako militantní obhájce sudetských Němců a jejich srazu u nás.

V Německu má brněnská akce přinést předákům již přece jen poněkud upadajícího Landsmannschaftu politickou pozornost a nový vliv.

Celá kauza dobře demonstruje nebezpečí, které představuje privatizace částí naší zahraniční politiky politickými neziskovkami, nota bene financovanými z veřejných prostředků. Aktivitami, jako je sudetoněmecký sraz v Brně, jsou schopny stavět oficiální politiku státu před hotovou věc, poškozovat vztahy se sousedy, rozeštvávat politickou atmosféru v zemi a poškozovat postavení země ve světě. Vláda by si z toho měla vzít skutečně vážné poučení.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme:

Jiří Weigl: Tři májová povzdechnutí
Jiří Weigl: Veselá svatba a méně veselé souvislosti
Jiří Weigl: Havarované letadlo hodnotové politiky
Jiří Weigl: Prezident, který spory neurovnává, ale vytváří

 

Zdroje:

https://www.institutvk.cz/

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Německo , Weigl , zahraniční politika , glosy , IVK

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Emisní povolenky

Myslíte, že se blížíme k jejich zrušení? Já si to nemyslím. Nevím, co by se muselo stát, aby ke zrušení došlo. Vy ano? Vždyť o nich jako o řadě dalších věcí rozhodují nevolení lidé. Tak jak docílit toho, aby byli nahrazeni?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

K likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředkyK likvidaci tukové bulky využijte staré známé domácí prostředky Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Jiří Weigl: Nebezpečí privatizace zahraniční politiky

16:47 Jiří Weigl: Nebezpečí privatizace zahraniční politiky

Pondělní glosa Jiřího Weigla