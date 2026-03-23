Jiří Weigl: Stále jsme mistry světa – v sebeobelhávání

Je to asi nejcharakterističtější špatná česká vlastnost - lhát si sami o sobě neustále různé pěkné věci, moc tomu sice nevěřit, ale vychytrale z toho těžit.
Tak například už v době národního obrození jsme si vytvořili příběh o Němci utlačovaném holubičím národě a podepřeli to falešnými rukopisy. Naši předkové tomu rádi uvěřili a vytvořili kolem tohoto vymyšleného příběhu moderní český národ, který už potom žádné zbožné lži nepotřeboval, protože byl stejně svébytný a životaschopný jako ostatní národy. Z nějakých důvodů však o sobě stále pochybuje, svou identitu a později státnost nepovažuje za samozřejmé, a tak se stále opájí na jedné straně zbožnými lžemi a na straně druhé marným spoléháním na mocné spojence. Velkolepé příběhy skrývají typickou malichernou rozhádanost a malou schopnost táhnout za jeden provaz. Příkladů lze uvést mnoho.
Tak například milión českých vojáků věrně bojoval v první světové válce za císaře pána, legionářů bylo pár desítek tisíc, ale my byli váleční vítězové, na rozdíl od poražených našich tehdejších německých a maďarských spoluobčanů. Dodnes se opájíme mýty o První republice, Masarykovi, úžasné demokracii a světové vyspělosti naší tehdejší země. Nikoho ani nenapadne zapochybovat, proč se po dvaceti letech rozsypala jako domeček z karet. Mohl za to prý Beneš, který nás hrdiny nenechal bojovat, mohli za to západní spojenci, kteří kvůli naší zemi nechtěli jít do nové světové války. Tu jsme okupováni v závětří přežili a opět patřili k vítězům. Zrádné české Němce jsme odsunuli a připravili o majetek, ale dnes patří k dobrému tónu toho akademicky litovat a vinit z toho Beneše a komunisty.
Ti prý mohli i za 40 let úpadku v éře komunistické totality. Volby v roce 1946 a masová podpora KSČ až do druhé poloviny 50. let jako by nebyly. Zapříčinil to únorový puč, Stalin a tak. My jsme naopak vynalezli v roce 1968 politické perpetuum mobile- demokratický socialismus s lidskou tváří. Už nám ho všichni ve světě začínali závidět, kdy v tom přijely 21. srpna ruské tanky a nebylo z toho nic. Naštěstí jsme byli v éře normalizace všichni tak nějak ve třetím odboji, disidenti atd., s 1,5 miliónu členů KSČ drtivá většina národa neměla nic společného. A tak mohl přijít slavný 17. listopad 1989, kdy prý studenti a disidenti v čele s Havlem svrhli komunistickou totalitu, která už byla sice všude kolem svržena, ale my to zase udělali sametovým způsobem, který obdivoval celý svět.
Všechno nakonec dobře dopadlo, z bahna komunismu jsme se vyhrabali poměrně rychle a úspěšně. Celý svět nám záviděl Havla, ale nejsme schopni říci za co, protože současně při tom prý platí, že se prý v éře, kdy on prezidentoval, všechno rozkradlo. Ale za to, stejně jako za všechno ostatní špatné mohl a může Klaus, jehož největším zločinem je, že mívá pravdu a na jeho slova bohužel dochází.
Milosrdné lhaní si do kapsy, snadný život za cizí peníze, nafoukanost doma a servilita venku, které se u nás pro mnohé staly zvykem, bohužel ale nejsou „udržitelným“ receptem na dlouhodobou prosperitu. Obzvláště ne ve světě, který se po 35 letech dramaticky mění. Většina národa to cítí, dosud privilegovaná menšina nikoliv. Pro ni se hroutí svět, a tak se pokouší znovu v duchu tradice se utíkat k falešnému obrazu skutečnosti.
Většina občanů změnu poměrů kolem sebe realisticky vnímá a ve volbách rozhodli o politické změně. Elita to nechápe. Tvrdá opoziční práce jejích stranických reprezentantů v parlamentu neláká. Demokracie, o niž stále mluví, jim nestačí. Oni sní o revoluci, o návratu listopadu 1989 – demonstrace, Letná, umělci a svědomí národa. To se jim honí v hlavě.
A tak tu máme novou Letnou, opoziční demonstraci, ale nějak nevíme proč. Vznikl z toho absurdní bizár, kdy 200 000 lidí demonstruje prý za to, aby jim vláda nebrala placení rozhlasových a televizních poplatků, aby vydávala více peněz na zbrojení pro válku s Ruskem, aby neziskové organizace mohly tajit financování z ciziny a abychom prý stále směřovali na Západ a nikoliv na Východ. Jsou-li tohle hlavní problémy naší země, máme se opravdu dobře.
Nikdo sice není schopen říci, jak si demonstranti tu budoucí válku s Ruskem v současných světových poměrech představují, jak má ono požadované zbrojení vypadat a už vůbec nikdo netuší, co se myslí tím vysněným Západem. Je to Brusel, který Evropu přivedl svou politikou k nezadržitelnému úpadku, nebo je snad ideálem demonstrantů agresivní Trumpova Amerika, která se Evropě vzdaluje? Zatím se zdá, že pro demonstrující opozici je hlavním ideálem Ukrajina, ale ta je přece na Východě.
Milióny českých občanů mají dost tendenční propagandy, která se na ně line z tzv. veřejnoprávních médií, které si zprivatizovali jejich progresivističtí zaměstnanci. Narcistní fosilie Václav Moravec, který 21 let okupoval hlavní politický debatní pořad veřejnoprávní televize, je symbolem neudržitelnosti poměrů v těchto institucích. Samotné převedení financování na rozpočet nic neřeší. Buď zásadní změny fungování, nebo dobrovolný příspěvek, tak zni požadavek nespokojených voličů. Pak by se situace rychle vyřešila sama.
Že je nutné přestat s praxí, kdy progresivistické neziskové organizace financované ze zahraničí obsadí státní instituce, rozhodují o obsahu výuky ve školách a znění přijímaných zákonů, asi kromě demonstrantů pochybuje málokdo. Desítky filmů, které se točí za veřejné peníze a nikdo na ně nechodí, věda produkující malé, nebo pochybné výsledky, to jsou příklady notorického plýtvání, které mají nejhlasitější obhájce, kteří z tribuny na demonstraci hájí především své vlastní parciální zájmy.
Nenechme se obelhávat výkřiky obhájců neudržitelných poměrů. Svět se prudce mění, žádné zbožné lži nám už nepomohou. Válkám se hleďme vyhýbat a nedělejme si iluze o spojencích. V kritické chvíli bude záležet pouze na nás samotných. Dvě světové katastrofy jsme se štěstím přežili, ta třetí by byla asi konečná. Pořídit pět nesmyslných tanků nebo letadel navíc žádný problém neřeší. Dobré vztahy se sousedy, rozumné vztahy s velmocemi a doma více a svobodně pracovat a méně spoléhat na cizí dotace, to je cesta k přežití v současném složitém světě. Obelhávat sami sebe a rozeštvávat se na demonstracích nám nepomůže v ničem.
Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause
