Vladimír Ustyanovič: Černá propaganda sudetoněmeckého landsmanšaftu

18.05.2026 21:46 | Komentář
autor: .

Bývalý premiér České republiky Petr Nečas se vyjádřil o odpůrcích sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně jako o lůze. Tento výrok pochází od člověka, o kterém si myslím, že je absolutní slaboch.

Foto: Repro Facebook
Popisek: Předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt na rakouském velvyslanectví

Mnozí si pamatujeme nejen to, jak tehdejší Úřad vlády řídila jeho milenka, pozdější manželka Jana Nečasová, ale také ze zveřejněných odposlechů kňučení tehdejšího premiéra Občanské demokratické strany, která postupně směřuje k výsledku strany sociálně demokratické. Nebudu se vyjadřovat k německo-české deklaraci, ta vyjadřuje vše. Trefně se vyjádřili, samozřejmě s nadsázkou, která je nadčasová, autoři České sody. Cituji: „Karl: V dnešní lekci jsme omylem zastřelili dva české občany. Egon: A proto v příští lekci zastřelíme dva německé občany. Karl a Egon: Na revanš.“

Útoky Berndta Posselta, dlouholetého mluvčího sudetoněmeckého landsmanšaftu, proti České republice a české vládě, a tím pádem i českým občanům, by nás neměly nechat na pochybách, o co tomuto jedinci jde. Myslím si, že by český pan prezident Petr Pavel mohl provést tohoto přibližně dvousetkilového jedince Terezínem, kde se mnohdy nacházeli čtyřicetikiloví krajané, kteří měli tu odvahu, že se postavili proti německému nacismu. Tento představitel německého revanšismu hovoří o Benešových dekretech, přitom si neuvědomuje, že se nejedná o dekrety, které byly prvotním počinem, ale jedná se o výsledek Jaltské konference vítězných mocností druhé světové války.

Podle výroků bývalého českého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka Posselt tvrdí, že dekrety, které jsou součástí českého právního řádu, patří na smetiště dějin, stejně jako Edvard Beneš. Zaorálek také naznačil, že Posseltův „pseudoevropský slovník“ neuznává české, slovenské či maďarské jazyky a jeho Evropa je pravděpodobně Evropa, ve které se bude mluvit německy. Jestli mi někdo bude tvrdit, že to není představitel novodobého neonacismu a fašismu, tak si budu asi oprávněně myslet, že tito lidé parazitují na neštěstí a utrpení lidí a nechtějí vnímat, co se událo v Lidicích nebo Ležákách pod taktovkou sudeťáka K. H. Franka. Sjezd sudeťáků je nechutná politická provokace, kterou by naše vláda, zejména prostřednictvím Ministerstva vnitra, měla zakázat. Účastníkem sletu potomků nacistů je mimo jiné také ministr vnitra Německa Alexander Dobrindt, který je zavilým likvidátorem Benešových dekretů. Je jedním ze 45 německých poslanců, kteří plédovali za jejich zrušení.

Proto se ptám našich občanů, zda vnímají Českou republiku jako německý protektorát, nebo jako samostatný a svéprávný stát. Proto si myslím, že vláda by měla přijmout jednoznačné řešení viz výše a lidé by měli vyjít do ulic jako v roce 1989.

Zdroj: XTV, Wikipedie, ABJ, L. Zaorálek, PL

Brno , Nečas , Posselt , sudety , Zaorálek , sudetoněmecký landsmanšaft , Ustyanovič

