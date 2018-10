Josef Ježek: Pravda a „pravda“

Jedním z takových slov je termín „Gutmenschen“. Česky něco jako dobří lidé. Václav Klaus ml. ve svém komentáři to přeložil otrocky „Lepšolidi“. Senátor Kubera, který by mohl být šéfem Senátu, ale je malého vzrůstu, dělá si z mnoha věcí srandu a furt kouří, takže asi nebude, tyhle lidi nazývá „dobroserové“. To se mi zdá zcela přesné.

V Německy tihle Gutmenschen jsou ti, co demonstrují proti rasismu, xenofobii, proti událostem v Chemnitzu, proti straně AfD, proti pravdě o skutečném chování migrantů, proti politikům, kteří varují před důsledky současného německého směřování . Kam tato „korektní“ politika lepšolidí vede, vidíme v přímém přenosu. To je ale německý problém, i když s celoevropským dopadem.

Působení lepšolidí u nás už přináší také své ovoce. Oni totiž vědí vždy nejlépe, jak který problém řešit, názory druhých považují na okrajové, nedůležité, popř. extremistické a vhodné zákazu. A tak se těm druhým stále snaží montovat do života. Různými kampaněmi, nátlakovými akcemi, peticemi, veřejnými demonstracemi typu Prague Pride, někdy i soudními žalobami. Nebo provokacemi. Jak jinak hodnotit akci jisté „aktivistky“, která narušila slavnostní bohoslužbu ve svatovítské katedrále u příležitosti 40. výročí pontifikátu sv. papeže Jana Pavla II.? Údajně na podporu žaloby skupiny feministek na monsignora Petra Piťhu, který ve svém svatováclavském kázání hovořil o možných zhoubných vlivech tzv. Istambulské úmluvy na současnou společnost, na budoucnost tradičních rodin.

Myslím si, že kněz má právo v kostele kázat svůj názor, který je v souladu s jeho svědomím, v souladu s Božím řádem, v souladu s biblí. Na rozdíl o lepšolidí, kteří se domnívají, že by měl kázat to, co hlásají oni, co oni považují za jedinou zjevenou pravdu. Poučky novodobého marxismu, genderu a kdovíjak se všechny ty nové teorie jmenují. Západní svět, bohužel i svět vysokých škol, je jimi zamořen. Infiltrace do našich končin, zdá se úspěšně probíhá! Cílem těchto snah je vytvořit „nového člověka“, stvořeného k obrazu jejich teorií.

Prostořeký Kubera svým termínem zdá se trefil do černého. Tihle lidé „trousí“ svá dobra všude tam, kde se namanou. Naše media, bohužel i ta veřejnoprávní, jim dopřávají dostatek prostoru. A jak dobře víme, stokrát opakovaná nepravda se může stát po čase normou. A tak si to dobře hlídejme.

I „pravda“ může někdy dost zapáchat.

Josef Ježek

