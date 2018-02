Josef Provazník: Ať se klidně konají referenda každý týden

V poslední době se zase dost diskutuje o referendu. Elitáři jej tvrdě odmítají. Elitáři o trochu menší říkají, že ano, ale jen v některých případech. Chtěl bych se jich zeptat, kdo "moudrý" bude určovat, kdy by referendum být mělo a kdy už ne, protože je tzv. škodlivé?

Snad ne ti dvacetiletí joudové od Pirátů či TOPKy, kteří se dostali do parlamentu?

Řecká krize, ukrajinská krize, migrační krize, zásah v Libyi, Sýrii a další podobné události v posledních letech ukázaly, že tzv. "elity" i přes patrně vyšší vzdělání, větší rozhled či lepší jazykovou vybavenost s neomylnou platností vždy zvolí to horší z možných řešení problémů.

Nechte lidi rozhodovat v referendu, o čem budou chtít. Uvidíte, že svět nebude horší/chaotičtější/nebezpečnější než teď, kdy o něm rozhodují Merkelová, Juncker, Mogheriniová a v našem případě jejich české kopie.

Jedním z pádných argumentů proti pořádání referend příliš často je finanční stránka věci. S tím souhlasím. Pokud jsme ale schopni dávat ročně téměř 20 miliard na stovky neziskových organizací, když tady údajně žije 12 migrantů, tak proč bychom neměli na referenda?

Jasně, referenda jsou populismus. Chcete-li to takhle nazvat. Ale co v politice populismem není? A je vůbec na populismu něco špatného? Úkolem politika není planě moralizovat, ale dělat to, k čemu dostal mandát a co chtějí voliči. Nepleťme si zvolené politiky s radou moudrých někde na vesnici v 17. století.

Chce mi vážně někdo tvrdit, že dvacetiletí hoši od Pirátů či z TOPky mají více zkušenosti, soudnosti a nadhledu k tomu, aby věděli lépe než já, co je pro mě dobré? Vážně by měl jednadvacetiletý Feri rozhodovat o tom, o čem smí či nesmí hlasovat osmatřicetiletý autor tohoto textu?

Vyšlo na eportal.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV