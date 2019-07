Karel Januška: Nepochopitelná nečinnost vlády

V demokratickém státě platí: Občan může činit vše, co mu zákon nezakazuje. Pro státní úředníky platí: stát může od občanů požadovat pouze to, co mu přikazuje zákon.

Spousta sporů nekončí spravedlivým výrokem soudu, protože současné právní postupy jsou založené na postupech z totality. V totalitě soudci soudili na základě „vědeckého poznání, že dělnická třída pod vedením KSČ zvítězí na celém světě“. Tento předpoklad včlenila do „Občanského soudního řádu“, který s úpravami platí dosud. Je tak složitý, že i „občané s právnickým vzděláním“ si z něho mohou vybrat cokoliv.

Právo každého demokratického státu je přinutit občana, aby plnil své povinnosti. Má k tomu všechny možné veřejné i utajené prostředky. Donucovací orgán, který má dohlížet nad přísným dodržováním zákona je institut státního zastupitelství (dříve státní prokurátoři). Musí být v gesci ministra vnitra, nebo může být zřízený jako samostatný úřad.

Je nepochopitelné, jak se mohou jednotliví státní zástupci obracet na zákonodárce, aniž by měli příkaz od Nejvyššího státního zástupce. Státní zástupci si doslova docházejí do Parlamentu, kde žádají o souhlas ke sledování. Tak zjevné porušení hierarchie řízení státních zástupců je vhodné všem opozičním stranám. Už se na to připravily, a zřídily Ústavně právní výbory. Svou činnost v těchto výborech správně „ ohodnotily“. Zamítly klouzavé mandáty pro členy vlády, protože v přenosech ČT je největší reklama.

Poslanci se ve sněmovně oslovují jako v soudním procesu (jménem osoby, kterou zastupuji) a neuvědomují si, kolik zbytečného času tím promrhají.

Nechápu nečinnost vlády. Nejvyšší státní zástupce nezastává dobře svou funkci. Důkazem je tisíce stížností na soud, který špatně rozhodl. Všichni státní zástupci musí být vybavení takovými znalostmi, které zaručují znalost zákona. Stát nyní podává žaloby, ve kterých nemá předběžný souhlas soudu, že k trestnému činu mohlo dojít. To je hrubá chyba státních zástupců. Zpochybňovat rozhodnutí proběhlého soudu (podat odvolání) lze pouze tehdy, kdy se jedná o porušení zákona, ve kterém je stát účastníkem sporu. To jsou přísná pravidla, která nelze překračovat. Na poslaneckou sněmovnu nebo senát se může obracet výlučně Nejvyšší státní zástupce. Nikdo jiný. Tím je zaručená hierarchie rozhodování.

Pane předsedo vlády, pane ministře vnitra a celá vládo. Není na čase, aby Nejvyšší státní zástupce P. Zeman byl odvolán a místo konkurzem nabídnuté jinému uchazeči?

Tím okamžikem se úroveň naší justice podstatně změní. Občané to jistě pocítí.

Ing. Karel Januška

