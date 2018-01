Karel Januška: Zvítězí pravda?

Vysoká škola ekonomická v Praze nám vychovala spoustu odborníků, kteří aplikovali principy kapitalistického státu na naše poměry. Sametovou revolucí se tito občané dostali k moci a přizpůsobili republiku tržním principům kapitalismu. Po třiceti letech se dá říci, že není mnoho oblastí, které by současnému ekonomickému systému bránily v rozvoji.

Bohužel právní systém byl převzat bez rozmyslu. Soudci, kteří soudili za totalitního systému, dostali od prezidenta Havla generální amnestii. Tento málo uvážený krok se nepodařilo dosud napravit.

Padesátileté vychovávání „právnických odborníků“, kteří měli chránit výkonnou moc „dělnické třídy, zastoupenou KSČ“ nám zanechalo nesmyslné chování soudů.

Aby soudnictví vyhovovalo každému státnímu zřízení (království, demokracie) je nezbytně nutné, aby se opíralo o objektivní pravdu. Je lhostejné, kdo se na soud obrací. Mohou to být dva občané, panovník a občan, stát a občan, dva představitelé státu. V právním státě musí být každé rozhodnutí soudu zřetelně zdůvodněné. Podle příčiny sporu soudce určuje, která strana je v právu, čili která strana má pravdu. Jinými slovy výrok k jedné straně sporu je opakem výroku ke druhé straně sporu. To je základní předpoklad spravedlivého soudnictví. Co soudce jedné straně odebere, přisoudí druhé straně. Soudce si nesmí nic přisoudit. (Ani ze státního rozpočtu.) Soudci nemají žádnou hierarchii. Jestliže soudce vynese rozsudek, už nikdy se k danému sporu nesmí vracet. Princip je zakotvený i v naší Ústavě, prakticky převzaté z první republiky.

Poslanci by měli respektovat vůli voličů. Objektivní pravdy (sedm milionů v krabici) musí být pro soud rozhodující. Představitelům politických stran nikdo nezakázal myslet. ANO by mělo prosadit, aby se následující paragrafy staly součástí právních předpisů. Najde se dostatečná většina poslanců, aby ukončila trapné justiční komedie?

Zde je výčet čtyř paragrafů, které zaručeně odstraní nelogické kroky ze soudních postupů:

§ 1. Hierarchické uspořádání poznatků a právních norem tvoří „Zákon“, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

(1) zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,

(2) Ústava, Listina práv a svobod,

(3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO),

(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,

(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněni taková nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje porota nejméně tří soudců. Její rozhodnutí musí být jednomyslné.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové, každý občan má nárok na dva zákonné soudce. Soudy na každém stupni mají povinnost vyřešit spor. Nemají pravomoc nutit jiné soudy, aby za ně rozhodovaly.

Platnost by měla být stanovena na nejkratší možnou dobu. Paragrafy by mohly být součástí koaliční smlouvy.

Karel Januška

