Karol Hrádela: Mrzí mne prohlášení exministra Jurečky. Nemám rád demagogii

Marian Jurečka napsal následující:

"To co dnes víme ze zprávy OLAF, by vedlo ve vyspělých zemích k tomu, že by MF okamžitě zveřejnilo alespoň celé závěry této zprávy, předseda vlády, kterého se taková kauza týká by okamžitě odstoupil a Farma Čapí hnízdo by vrátila celou dotaci + sankce.

Před pár lety podobné chování A. Babiš tvrdě kritizoval a říkal jak chce dělat politiku jinak, jak chce být transparentní...

Navíc toto píše současná vláda bez důvěry ve svém programovém prohlášení: Vláda Andreje Babiše se chce zasadit o dodržování transparentnosti v rozhodování o dotacích a veřejných zakázkách. Uvedla to v pondělí v programovém prohlášení!"

Mrzí mne prohlášení exministra Jurečky. Je mi úplně jedno, kdo patří k Babišovi, kdo je proti němu. Nemám pouze rád demagogii. U chlapa, o němž si myslím, že odváděl dobrou práci v zájmu naší země, mne pocit z možné demagogie mrzí dvojnásobně. Takže:

a) Považuji Itálii za vyspělou zemi. Přesto Předseda vlády Italské republiky Silvio Berlusconi byl ve funkci ve dnech:8. květen 2008 – 12. listopad 2011, 11. červen 2001 – 17. květen 2006, 24. duben 1994 – 17. leden 1995, a to odhlížím od takových "zanedbatelných" funkcích jako ministr financí, zahraničí, zdravotnictví, byl více než dvacetkrát před soudem kvůli rozličným obviněním, mimo jiné za spolčení s mafií, falšování účetnictví, zpronevěru, daňové podvody a dětskou prostituci. Odsouzen byl mnohokrát. V roce 1990 byl pravomocně odsouzen za křivé svědectví (zrušeno při amnestii), v roce 1997 za ilegální financování politické strany (odvolával se tak dlouho, až vypršela promlčecí lhůta) a v říjnu 2012 byl odsouzen ke čtyřem letům ve vězení za krácení daní. V březnu 2013 byl nepravomocně odsouzen k jednomu roku vězení a zaplacení odškodného 80 tisíc eur za to, že společně se svým bratrem Paolem, který byl odsouzen na dva roky a tři měsíce vězení, zveřejnil přepis odposlechů lídra opozice Piera Fassina, které byly kvůli probíhajícímu vyšetřování v tajnosti. Odvolací soud později v důsledku uplynutí promlčecí doby trest jednoho roku vězení zrušil, pokutu 80 tisíc eur však ponechal. V září 2014 byl pravomocně odsouzen za daňové úniky ...

b) V civilizovaném světě platí princip, že až do pravomocného odsouzení se člověk považuje ze nevinného. Článek 40 Listiny základních práv a svobod, která je dle naší Ústavy součástí našeho ústavního pořádku, zakotvuje princip presumpce neviny takto: „Článek 40

(1) Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má obviněný právo na bezplatnou pomoc obhájce.“

c) Osobně u politiků zastávám názor, že by bylo vhodné, aby v případě závažného podezření svoji funkci nevykonávali. Pokud by mi dokumenty tak, jak byly zveřejněné, naznačovaly, že jde o podvodné jednání Babiše, zastával bych tento názor i v jeho případě. Když jsem však v rámci dobrovolného semináře učil studenty vyhledávat právní informace a porovnávat si to, co tvrdí sdělovací prostředky, s tím, co lze zjistit z veřejných databází, začal jsem mít názor odlišný. Z iniciativy studentů jsme toto prověřovali na financování prezidentských kandidátů a na kauze Čapí hnízdo. Od té hodiny nevidím důvod, proč by měl Babiš abdikovat až do pravomocného rozhodnutí soudu.

d) Vím, že mnozí tvrdí, že vše probíhá pod dozorem státních zástupců, že je justice nezávislá, že neexistují politická stíhání atd. Sám však znám řadu kauz, kde v rozporu se zákonem dochází k únikům ze spisů, kde jsou obviněni lidé, které pak nezávislý soud zbaví obžaloby atd. Každý z nás si dokáže vybavit řadu stíhání politiků, kteří později uspěli, ale jejichž budoucnost, rodina atd. byla ohrožena. Příběh jedno našeho pro mnohé nežádoucího politika, který byl dokonce zadržen v zahraničí a nedlouho po tomto zadržení zemřel, ač osoby zadržené spolu s tím zažily satisfakci, je nezanedbatelným mementem o tom, co vše může státní moc. V kauze Čapí hnízdo mi mnoho věcí nesedí, a to nejen u Babiše. Spíše naopak.

e) Pokud snad došlo k pochybení na straně příjemce dotace, tak s Jurečkou souhlasím, že by mělo dojít k vrácení dotace. Zatím to však nevidím tak jednoznačně. Kauza se však politicky hodí a po vydání Babiše, které z politických důvodů očekávám, se můžeme po prezidentských volbách dočkat mnohého.

