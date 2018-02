Kateřina Amiourová: Momentka z Barcelony

Dokonce i přes booking.com lze sehnat bydlení v ucházející výši, pokud nejste nároční na kvalitu. V hostelu můžete zaplatit za lůžko ve společném pokoji na 4 noci třeba jen 700. Za zpáteční letenku dáte 1880, jen si musíéte dát pozor, jestli se to vztahuje jen na příruční zavazadlo, nebo jestli si budete muset zavazadlo přikoupit, předem u letecké společnosti pak vyjde na 300-400, to samé až na letiščti pak 1000-1200. Jíst se vám vyplatí ale mimo centrum, tam jsou ceny poloviční. Barcelona je město na úpatí hor otevřené k moři. Má velký přístav a spoustu památek a parků na hoře nad přístavem, Montejuic. kam se dostanete z Placa Espanya, dalším centrem města je Placa Catalunya. Poblíž tohoto dopravního uzlu je také staré město a jde sejít k přístavu.

Barcelona nadchne každého, komu v podobě našich měst tolik schází ruka urbanisty. Toho je totiž v Barceloně požehnaně. Je zde spousta krásných náměstí, zdobených květinami, vodotrysky i sošnými sloupy, jsou zde udržovaná stromořadí platanů, cypřišů a u moře palem, a je tu i možství dětských hřišť, jezdí zde moho linek metra a autobusů, do čehož se mi ale nepodařilo v krátké době dostatečně proniknout. Při nákupu deseti jízdenek zaplatíte o polovinu méně, než při koupi jednotlivé u řidiče (10 euro za 10 přestupních jízd v délce 85 minut). ba i z letiště jezdí linkový levný autobus )číslo 46) do centra a ana metro. Míříte-li však na opačnou stranu centra, hodí se vám spíše vláček. Ten jezdí z letiště také.

Co na Barceloně uchvátí, je plynulá a bezpečná doprava, nikde žádné zácpy, a když se popdíváte, tak na ulicích parkuje mnohem více motorek a skůtrů než aut. A také se jzzdí na kole a jsou zde cyklostezky, vedou-li po nějakíé hlavní, jsou oddělené od ostatních pruhů výběžky ze starých pneumatik, zdá se mi. Nevím, jak to dělají kola na kruhovém objezdu, patrně zastaví, počkají, až auta dostanou červenou a pak kruhový objezd objedou po přechodech! Ale viděla jsem kola jezdit i po chodníku a nikdo proti tomu nic neměl. Cyklostezky zásadně nevedou po silnicích, kde je jiný větší provoz, ale hlavně po radiálkách, musíte dobře znát město, dostanete se všude, ale jinak, jinými cestami, než autem. Pokud nemáte město prochozené a nevíte, jak byste se kam na kole mohli dostat, kolo ych nevolila, protože přeci jen některé stezky po hlavní vedou. A napojení není vždy bezproblémové. (Ostatně s koly k pronbíjmu můžete , jak se zdá, po libosti skotačit po pěší zoně.) Zdálo se mi také, že pro usnadnění dopravy byly poněkud zůženy chodníky. Jakkkoliv jsou některé ulice pro auta jednosměrné, vejdou se tam dvě cyklostezky, jedna pro cestu tam, druhá pro cestu opačným směrem.

Na ulicích kromě parkujících vozítek jsou i velkokapacitní kontejnery. A jsme u toho tyto kontejnery mají nášlapné zvedání víka. Aby se nemusely babičky namáhat. A svoz odpadu zajišťuje auto, nikoliv parta hochů s klíčemi od baráků, Vysune se mechanická ruka, zvedne kontejner a otevře dno. Vysypáno. Zvláštností je, že již mají zvláštní popelnice na bioodpad. Zklamáním je, že nové domy mají menší okna¨, než ty staré, a také mají méně balkonku. Ale jinak je činžovní zástavba velmi vkusná. modern í domy jsou zde zřídkakdy, ale nijak nanarušují obraz města. "Netlučřou se" , jsou v prolukách, kde dlouho nic nebylo. Všechny přechody a vůbec všechno, co je zpotřebí, je bezbariérové, s nájezdy pro vozíky, a také je ve městě spousta záchodů pro vozíčkáře. Všude je neskutečně čisto, včetně u popelnic, ve městě je také neuvěřitelná spousta laviček! A to nejen na náměstích, ale i v normálních ulicích! Potěšením jsou staré pouliční lampy, jež jsou ve vnitřních městě všude a některé i víc zdobené floreálníálnm kováním. Za celou dobu jsem potkala jedinou Segway - na letišti.

Jak putovat po BArceloně: máte-li potíže nachodit toho hodně _ i když centrum je cosi o průměru cca 6 km, v průměru, se širším centrem 10 km, - ale hlavně, chcete-li navštívit pamětihodosti na kopečku Montejuic, doporučuji koupit si jízdenku do turistického autobsuus, na jeen dcen stojí 30 eur, na dva dny dohromady 40, tedy už jen + 10. Jízda sestává z mnoha zastávek u pamětihodností, kde můžete vystoupit, prohlédnout, co ás zajímá, a nastoupit do jiného autobusu téže linky. Ačkoliv vyhlídkové okružní trasy jezdí v Barceloně dvě značky busů, jezdí patrně více méně to samé, akorát ne vždy stejným směrem. Jedna z nic to provozuje ve třech okruzích na jednu jízdenku - ale je tak bohorovná, že ačkoliv třetí okruh jezdí až od Velikonoc, slevu vám v únoru prostě nedá. Zato ovšem nabídli lístky na nkteré atrakce se slevou! Slevy na některé atrakce máte také při nákupu ubytoání přes Booking, mně se ovšem nepodařilo nike zjistit, o které atrakce jde.

Já jsem bohužel v pondělí našla jak Muzeum národního umění tak Památník Joana Miróa avřené, ale jezdila lanovka, otevřená byla i botanická zahrada za olympijským stadionem, zoologickou jsem nenašla, ale zklamalo mne Akárium. Za mořským světem si zajeďte nejraději do Monaka. Sagrada Familia mi připadala směšně malá. Teď půlce února byly všude zahrřádky, kam chodili kuřáci v kabátech. myslím, že je měli otevřené i přes zimu. Teď bylo 15 C. Čaj lze pořídit o 1,40. Vodu asi za 0,80 - lepší ale ze supermarketu, protože v kavárbně vám dají opravdu malou lahvičku. Pozoruhodné je,. že ceny nejsou přemrštěné na letišti tak, jako u některých památek. To pak po vás mohou chtít za kapučíno i 3,50. Z 3,50 si v levné kavárně koupíte pořádného hamburgra. A když docházejí peníze, lze nakoupit u zelináře rajčata za 0,65 kg.

Poznámka: skoro všude naleznëte na stoech či židličkách červené hvězdičky nebo hvězdičky v červeném poli, takové neumětelské, nejde o žádné revoluční hnutí, jde o to, že národní či lokální značka piva je Estrella, čili Hvzda. Je to pitelné a není to drahé. Budou vám toho ale vnucovat dvě max. tři deci. Jo, vlajky ošem v někerých oknech visí.

Ale jsme bohužel také u toho, co nelze v souvislosti s Barcelonou nezmínit: Z toho pětimetrového budoáru univerzitní ubytovny, kde jsem bydlela, jsem měla nádherný výhled právě na popelnice. A jaksi přede mnou nikdo nemůže zapřít, že v Barceloně je bída, i když si jí přes den ani nevšimnete. Jakmile se začne stmáívat, vyrážejí do terénu prohrabávači odpadů§ a nejméně třikrát za hodinu přišel někdo prohrabávat naše popelnice, jestli nenajde něco zpeněžitelného, nebo jinak užitečného. Výzborj baterka a tyč s hákem. Každou večerní hodinu!

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.