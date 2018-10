Ladislav Žák: Dokonáno jest…

Volili jsme totiž opět dobře a výsledky utvořili Senát, který bude plný zajímavých osobností, pestrý a bude odpovídat po dlouhých letech něčemu, čemu se občas říká „záměr ústavodárce“. Pokud chce Senát ukázat svou funkčnost a důležitost, teď má šanci.

Potažmo to znamená především to, že v nějakém neblahém vývoji zdraví prezidenta republiky, se ANO nedostane ke všem prezidentským pravomocem, ale i to, vláda i Sněmovna si bude muset dát na své právní kutilství opravdu dobrý pozor. To, co už je mým osobním hodnocením, je okolnost, že pomalu a jistě pokračuje eroze klasického pravolevého partajního systému. Je dlouhodobě žádoucí, aby partaje nebyly v soutěži politických názorů, která je nepominutelnou náležitostí demokratického právního státu, preferovány před občany. Platí totiž známá poučka, že politická partaj je šílenstvím mnoha pro blaho několika. Dovolím si v tomto smyslu jedinou poznámku, totiž, že tento bonmot Jonathana Swifta dotáhly k dokonalosti KSČM a ČSSD. K dokonalosti, která zavání smutným koncem, protože šílenců se začíná rádoby levicovým oranžovým i rudým nabobům poněkud nedostávat…

Původně jsem chtěl napsat ještě čtvrtou část cyklu, kterou jsem chtěl věnovat tomu, jak obě partaje zareagovaly na jakýchsi mimořádných setkáních na svůj debakl. Chtěl jsem ho nazvat „Odpusťte jim, neboť nevědí, co činí“, ale pak jsem si řekl, že je na to škoda času, klávesnice i bajtů. Omezím se na jedno prosté konstatování, které ovšem nejen zmíněné dvě parodie na levicové strany, ale to, co se u nás i v Evropě nazývá levicí, obecně spojuje. Je to všeobjímající konstatování, že situace není dobrá. K tomu je využívána celá řada více nebo méně expresivních výrazů pro tělesné otvory nebo katastrofy všeho druhu. Klasická formule zní: „Je to v ….“ To, co i zcela prostý čtenář nebo účastník debat nejrůznější úrovně postrádá, je objasnění toho, zda a) „to“ vůbec existuje b) cože je to vlastně ono „to“…. c) jak to vlastně vypadá v…. d) jak s „tím“ pohnout a nakonec jako „finis coronat opus“ e) jak „tomu“ udělit žádoucí směr, aby „to“ nebylo v „tom“… ?!?

Nic z toho se nemůžeme od politiků, politologů ani komentátorů jaksi dozvědět. Poslouchat představitele vedení stran, jejich poradce a takzvané levicové intelektuály je skutečně únavné a jen výjimečně se ozve nějaký blekot, který pobaví, ale nerozesměje…

To, co je otřesné, je to, že si tihle blekotové, kteří o sobě tvrdí, že jsou levicoví, aniž by většina z nich tušila, o co vůbec jde, si vůbec neuvědomují, že svých chováním a jednáním urážejí celé generace lidí a jejich rodin, kteří obětovali zápasu o sociální spravedlnost, své majetky, osudy, zdraví i životy… Odkaz těchto lidí si nezaslouží, aby tady někdo tvrdil, že „levicové je prostě to, co není pravicové“, aby programy, které sepisují, rezignovaly na autenticitu, na něco skutečného, zač stojí skutečně žít…

Takové programy stačily po roce 1968 bezmála půlstoletí nejrůznějším vyžírkům, kteří v Evropě parazitovali pod starými symboly na bláhovosti lidí, kteří jim věřili, že o něco skutečně usilují… Přitom byli jenom fíkovými listy mocenských zájmů, které pomáhali za peníze prosazovat proti lidem, kteří je volili a kteří jim věřili.

Doufejme, že tyto volby a hloupé a drzé žvásty, které se ozývají rádoby zleva, přispějí k tomu, že lidé odmítnou tuhle špinavou hru hrát. Ostatně on už ji nechce nikdo ani platit…

Ladislav Žák

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

