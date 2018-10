Lubomír Man: Zaorálkovo náhlé prozření

Viděli jsme to už tolikrát, že nás to ani nepřekvapuje, a spíš dumáme nad tím, proč se tak děje. To se člověk ve vládě dostává pod takový tlak nejrůznějších vlivů, že ho to nutí blekotat nesmysly, jeden větší než druhý? A teprve až se téhle tíhy zbaví, hlava se mu náhle projasní, takže k údivu všech začne uvažovat i mluvit jako normální člověk?

Vzpomínáte si např. na Lubomíra Zaorálka, jak se z něj, coby nejvášnivějšího odpůrce amerického radaru v Brdech, stal v momentu jmenování ministrem zahraničí nejoddanější přítel Západu, EU i NATO? Jak vykřikoval, že teď už přece někam patříme a musíme se podle toho chovat? Jak na první výročí fašistického převratu na Ukrajině vyjel za nás za všechny do Kyjeva, aby zde demonstroval, že pěti miliardami amerických dolarů zfinancovaný Majdan není jen svátkem ukrajinských fašistů z masa a kostí - jak se o novém režimu vyjádřil Němec Verheugen - ale též svátkem naším?

To byl první přemet politika, kterýžto vrcholný kousek, podle mého mínění, přispěl ke znevážení Sobotkovy vlády i sociálně demokratické strany, a tím též k neúspěchu socialistů ve volbách a k odchodu Zaorálka z funkce zahraničního ministra.

Pak byl pár měsíců klid a málokdo čekal, že po Zaorálkově přemetu prvním se dočkáme i přemetu druhého, kterým se tento vskutku vytrvalý muž pokusí vskočit zhruba tam, kde byl, když kdysi řečnil proti americkému radaru.

Neuvěřitelné se však právě v těchto dnech děje. Zaorálkova tvář se znovu objevuje v novinách i na internetu v souvislosti s jeho výroky, že smrt našich vojáků v Afghánistánu by nás měla vést k úvahám o našem postupném stažení z této mise, že boj Západu v Afghánistánu, kterého jsme účastni, mu připomíná neslavný konec americké mise ve Vietnamu atd atd.

Což je samozřejmě v pořádku a my všichni víme, že tentokrát má jeho hlas znovu hlavu i patu, jak ji měl, když brojil proti bílé kouli v Brdech, ale jaksi nás ruší to mezidobí, kdy byl ve vládě a horoval za naši nezpochybnitelnou příslušnost k euroatlantickému společenství. Či za naše nejpoctivější plnění úkolů, kterém v tomto společenství máme.

Takže tohle už teď, pane Zaorálku, zase neplatí? Ale kdybyste do vlády vrátil, zase by to platilo? A kdy asi jste ten Zaorálek pravý a autentický? Nebo jako takový vůbec neexistujete?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV