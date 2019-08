Lukáš Kovanda: Tržní cena Krejčířovy vily může po požáru klesnout na méně než třetinu odhadní ceny

Požár hodnotu vily může srazit o citelně vyšší částku, než kolik by odpovídalo vyčíslené škodě. Pravděpodobnost, že objekt najde kupce, se tak po dnešku dále dramaticky snižuje. Pokud tedy vila nakonec nebude k prodeji nabídnuta za opravdu výraznou slevou oproti poslední odhadní ceně, která činí bezmála sto milionů korun. Nyní, po požáru, je třeba provést nový odhad, který dospěje k nové částce, již výrazně nižší než oněch takřka sto milionů. Následně, při další případné dražbě, by měla být stanovena nová vyvolávací cena, výrazně nižší než poslední vyvolávací cena 48,6 milionu korun.

Druhá Krejčířova černošická vila byla roku 2017 prodána za 15,8 milionu korun. Odhadní cena přitom činila takřka 26 milionů korun. Objekt ze 30. let se tedy prodal jen za zhruba šedesát procent odhadní ceny. Za nižší prodejní cenu mohlo umístění vily v zápalové oblasti, nutnost rekonstrukcí a oprav, ale také skutečnost, že patřila odsouzenému, nebezpečnému a mediálně nechvalně proslulému zločinci. To na objektu zanechalo určité „stigma“, jež snižuje jeho cenu. Přitom nešlo o nemovitost, kterou by si nechal Krejčíř postavit jako větší z jeho někdejších černošických vil, tu právě vyhořelou.

Při předpokladu, že odhadní cena právě vyhořelé vily se sníží o vyčíslenou škodu, tedy zhruba na 75 milionů korun, odpovídá šedesát procent nové odhadní ceny nemovitosti částce 45 milionů korun. Nese si však sebou daleko výraznější nepříznivé „krejčířovské stigma“. Je s ním totiž v obecném povědomí mnohem těsněji spjata. Fotografie této Krejčířovy vily se nesčetněkrát objevily v médiích, vždy v negativních souvislostech. Navíc budova postupně zastarává nejen co se vybavení týče, ale i morálně. Málokdo chce dát desítky milionů za bydlení v obydlí tak nechvalně proslulé osoby, jakou Krejčíř je.

Šance na to, že se vilu podaří prodat nad novou odhadní cenou nebo na její úrovni, je mizivá. Musel by se najít fajnšmekr, jenž by si liboval v tom, že vlastní mediálně tak hojně propíranou nemovitost, s nezpochybnitelným, byť temným, „příběhem“, který zná celá republika. Nebo by se musel najít někdo, kdo by měl plán, jak zmíněné atributy vily zpeněžit. Není tedy příliš realistické očekávat, že by se po dnešním požáru, který jen umocňuje neblahé „stigma“ objektu, podařilo voli prodat za částku vyšší než 35 milionů korun.

autor: PV