Martin Červíček: České a polské záchranné systémy spolupracují

Pondělí

…jarní prázdniny dorazily i na Náchodsko, takže – kam s ním? Na mysli mám pětiletého Toníka a jeho prázdninový program, jež jsem se doma zavázal naplnit ve dnech pondělí a čtvrtek – neděle.

Úterý

…jednání se starostkou Zlaté Olešnice na Trutnovsku o situaci na silnici z Královce do Trutnova, a zejména o tom, co můžeme udělat proto, abychom co možná nejvíce vykompenzovali zvýšenou dopravní zátěž na této silnici v době, kdy budou Poláci se svou dálnicí S3 na společné státní hranici dříve, než na ní dorazí navazující úsek z české strany. To zásadní jsem již několikrát opakoval – tedy s ŘSD a ministerstvem dopravy jsme se dohodli, že stát zajistí opravy a větší bezpečnost na stávající silnici I/16, kraj udělá potřebné rekonstrukce stěžejních silnic (již probíhají) v této části kraje (Babí-Žacléř-Královec), a budeme pokračovat v systému výjimek pro nákladní dopravu do doby dokončení dostavby D11. Dále jsme se starostkou diskutovali o chybějících chodnících či dalších bezpečnostních prvcích v úseku silnice I/16 procházejícím obcí. Budu o možném řešení jednat s ŘSD, neb stát zaspal s dostavbou a je tedy na něm, aby v obdobných případech pomohl. Na obci je, aby připravila projekt chodníků, nicméně situace s disponibilní šířkou silnice procházející obcí, stavbu chodníků bude komplikovat, proto jsem doporučil, aby obec hledala i jiné možnosti pro průchod obcí – například za využití místních komunikací, a to i za cenu dalších staveb, jež spojí části po obou stranách silnice.

Své kolegy, a hlavně policii, jsem vyzval ke kontrole stávajícího systému výjimek z pohledu dodržování pravidel, především ze strany nákladní dopravy.

…zúčastnil jsem se i setkání českých a polských zdravotnických záchranek a k Česko-polské spolupráci zrekapituluji: ZZS KHK začala spolupracovat s polskou stranou již v letech 2007-2013 v rámci projektu „Přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb Královéhradeckého kraje a Jelení Hory“, kdy byla realizována výstavba výjezdové základny v Trutnově, polská strana si v rámci projektu pořídila sanitní vozy. Součástí projektu byly také dva odborné kongresy. V letech 2018 – 2020 jsme navázali projektem „Jak zachraňujete u vás“, kterého se účastnily 4 ZZS z Polska a 3 z ČR (HK, Liberec a Olomouc). Byl zaměřen na vzdělávací aktivity (výměnné stáže, workshopy, konference) s cílem poznat systém práce a organizace záchranek na jedné a druhé straně hranice.

Další projektové období 2021-2027 je prostorem pro ještě širší výměnu zkušeností - za českou stranu zástupci 5 záchranek – HK, Pardubice, Liberec, Olomouc, Moravskoslezský kraj a 4 ZZS z Polska. Cílem středečního setkání byla konkretizace obsahu další spolupráce, která z již získaných zkušeností jednoznačně prokazuje přínos v hlubším poznání systému záchranek v sousední zemi a vytvoření osobních vazeb usnadňujících následnou spolupráci.

…operativa na KÚ

Středa

…jednání s rektorem UHK, s nímž jsem hovořil o tom, jak ještě zvýšit efektivitu oboustranně výhodné spolupráce a rozvoje akademické a kulturní výměny v oblasti vzdělávání, výzkumu, inovací a společenské angažovanosti. Shodli jsme se na společné snaze o spolupráci se zahraničními univerzitami zapojenými do projektu EU European University Alliance s názvem "AFROPEAN GLOBAL - University Alliance for Sustainable Societies". KÚ KHK je připraven v maximální možné míře podpořit přímý kontakt s těmito institucemi a aktivně se zapojit do dalších jednání dle pravidel stanovených postupů . Společně s konsorciem jsme si definovali oblasti a činnosti, které jsou v rámci spolupráce pro nás, jako externí organizaci, relevantní. KÚ KHK bude tedy například poskytovat platformu pro synergie a pro rozšiřování sítě regionálních partnerů a podporovat aktivity v rámci výše zmíněného projektu.

… v souvislosti s naší snahou založit po vzoru ostatních regionů krajskou organizaci, která by se společně s dalšími partnery ( jako například Škoda, podnikatelské prostředí apod.) věnovala vývoji, příležitostem a podpoře podnikání v oblastech (např. biomedicína, strojírenství, textilní průmysl), v nichž můžeme do budoucna usilovat i o lídrovskou pozici v ČR, jsem se zúčastnil setkání k záměrům, jež by mělo v kontextu výše uvedeného Krajského inovační centrum naplňovat. Setkání se zúčastnili také představitelé všech tří univerzit v našem regionu, zástupci hospodářské komory, CzechInvestu či primátor HK, aby mohli definovat možnosti svého zapojení v rámci předmětného záměru.

…tisková konference k představení letošního plánu a objemu investic v oblasti dopravních staveb v našem kraji. Nejenom novinářům potvrzuji plánovanou výši LETOŠNÍCH INVESTIC DO DOPRAVNÍCH STAVEB V NAŠEM KRAJI 1,5 MILIARDY KORUN! A těší mne to o to více, protože že se nám daří pokračovat v trendu poslední 5 let i v tak ekonomický složitém období, kdy se krajské rozpočty vyrovnávají s omezenými příjmy v důsledku epidemických opatření. Plán staveb naleznete ZDE.

Ke krajským penězům, které jsou určeny pro rekonstrukce sítě silnic II. a III. třídy a mostům v našem regionu, stát prostřednictvím ŘSD v tomto roce investuje do obchvatů Doudleb nad Orlicí, Jaroměře a Nové Paky celkem 735 milionů korun a na rekonstrukce silnic I. třídy dalších 500 milionů korun.

…a jedna průběžná informace o naplňování slibu výstavby nových operačních sálů v Městské nemocnici ve Dvoře Králové n. Labem (lékaři zde ročně provedou okolo 1500 operací).

Stavba má začít již letos na jaře a hotovo by mělo být cca za rok. Trvalo velmi dlouho, než padlo toto rozhodnutí, osobně jsem se kvůli této investici účastnil mnoha jednání a považuji ji ze střednědobého pohledu pro celý region Královédvorska za velmi důležitou. Garantuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči pro obyvatele této spádové oblasti. Současné operační sály, které slouží především chirurgii a urologii, prošly poslední úpravou před čtyřiceti lety a jejich stav již nesplňuje hygienické požadavky, neboť neumožňuje oddělení čistého a špinavého provozu, a ani v dalších ohledech neodpovídá potřebám moderní medicíny. Dva nové operační sály vzniknou v nástavbě budovy laboratoří, která bude propojena s hlavní budovou nadzemním spojovacím krčkem. V navrženém druhém nadzemním podlaží budou vedle sálů také prostory sterilizace a provozní zázemí. Ve třetím podlaží bude technické zázemí. Včetně vybavení, které není součástí této zakázky, by měly sály vyjít na 95 milionů korun. Pro vybudování nástavby kraj vysoutěžil dodavatele za částku 62,6 milionu korun, které uvolní z Fondu rozvoje a reprodukce. Na stavbu významně přispěl ředitel společnosti JUTA Jiří Hlavatý.

Čtvrtek, pátek

…jak jsem uvedl již ve svém pátečním příspěvku, v těchto dnech mne čekala „pánská jízda“ na do hor. Užili jsme si s Toníkem a ostatními prima prázdninovou lyžovačku v Orlických Horách.

Sobota, neděle

…odpočinek po dovolené, v jejímž závěru zbývalo jenom maminkám ratolestí vhodně vysvětlit, že pizza obsahuje řadu výživově neocenitelných hodnot, větší část nepoužitého čistého prádla bylo součástí edukativního programu „jak šetřit vodou“ a místy tmavší krčky dítek určitě nejsou špinavé, nýbrž lokálně opálené . Příprava na nadcházející pracovní týden a dnes ještě jedu fandit na hokej do Hradce, který hraje s Plzní. Už jenom tři zápasy doma a začne play off s velkou nadějí pro náš Královéhradecký hokej. Tak držte také place. Báječný nadcházející týden Vám všem!

