Martin Červíček: Těžko lze věřit tomu, že zakázka neznala svého dodavatele ještě před vyhlášením soutěže

Pondělí

… čtení ke snídani: ZDE

Nyní mne nutí ke kritice nejenom okolnosti způsobené lajdáckým přístupem MD a ŘSD k dostavbě úseků D11 v našem kraji, ale stejně tak i nutnost pořád dokola opakovat jednání k související problematice - pokaždé s novým ministrem. Veřejnosti servírovaná ANOhesla o dálnicích, obchvatech a silnicích mi v tomto kontextu nepřijdou už ani trochu úsměvná, ale nehorázně drzá!

… Rada KHK, jejíž řízení bylo tentokráte v mé režii a z cca 72 projednávaných bodů zmíním např.:

- schválení záměru a zahájení přípravy projektové dokumentace na odkanalizování obcí ležících na levém břehu vodního díla Rozkoš včetně obce Vysokov s průmyslovou zónou, která se s podporou kraje stane nositelem celého projektu. Bude tak naplněn cíl, schválený již v r. 2016 – omezit vnos fosforu do vodní nádrže, která je vyhledávaným cílem vodní i jiné turistiky, a to prostřednictvím takového řešení, které odvede odpadní vody z okolí Rozkoše do čistírny odpadních vod v Novém Městě nad Metují. Toto řešení rovněž umožní budoucí připojení i obce Provodov – Šonov.

-radní byli seznámeni s obsahem aktualizace č. 4 politiky územního rozvoje ČR, kterou považuji za pozitivní pro náš kraj, neboť předpokládá vedení vysokorychlostní tratě na Polsko přes naše území.

... jednání s ředitelem Královéhradecké policie o jejích stanoviscích k žádostem naší Správy silnic na omezení jízdy vozidel nad 12t po krajských silnicích v souvislosti se spuštěním mýta v nových úsecích našeho kraje. Dosavadní negativní stanoviska mě překvapila a pevně věřím, že po tomto jednání s ředitelem krajské policie nalezneme shodu ke společnému řešení.

…v průběhu dne jsem byl zaskočen zprávou o náhlém úmrtí předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery. Přes jeho kuřáckou vášeň, ale díky jeho nepolevující energii, s níž plány měnil ve skutky, jsme spíše byli ochotni věřit tomu, že je nesmrtelný, než že nás opustí tak náhle. Bude mi moc chybět jeho pragmatismus, nadhled i humor. A rád bych i já na své cestě, stejně jako on, nikdy neztratil ten obyčejný lidský pohled na svět a řešení jeho problémů. Odpočívej v pokoji, Jaroslave, čest Tvojí památce!

Úterý

… Klub senátorů ODS a Organizační výbor Senátu byly věnovány zejména pietě a nejnutnějším organizačním bodům v souvislosti s touto smutnou událostí a důstojným rozloučení s takovou osobností, kterou Jaroslav Kubera byl.

… konference „Aktuální otázky vnější a vnitřní bezpečnosti“ v Senátu PČR, na které jsem se svým vystoupením zaměřil zejména vnitřní bezpečnost naší země, protože jsem přesvědčen, že tu je nutné připravovat právě nyní - v době relativního bezpečí. K tomu potřebujeme zajistit především spolehlivou a výkonnou policii – resp. celý IZS, funkční a spolupracující zpravodajské služby. V neposlední řadě potřebujeme fungující vládu v oblasti bezpečnosti, přičemž vládním lídrem v této oblasti má být ministerstvo vnitra. A to za předpokladu, že ve funkcích poskytujících kompetence k zajišťování vnitřní bezpečnosti státu, musí být lidé odborně kompetentní a nastaven relevantní kontrolní systém s vyvozováním osobních odpovědnostíTomuto širokému tématu se budu podrobně věnovat i v rámci programu ODS, abychom byli schopni o této oblasti nejenom diskutovat v podmiňovacím způsobu, ale přinášeli konkrétní řešení.

Středa

… opět trochu ranního čtení - ZDE

Možná nejen průmysl a doprava? Slova „významná synergie“ mohou sice evokovat snahu o hospodárné propojení resortů se souvisejícími oblastmi působnosti jsou, ale neznamenalo by přidání i ministerstva pro místní rozvoj (a vlastně jakekoliv slučování agendy těchto tří ministerstev) spíše „dotační synergii" a krytí čerpání dotací pro vyvolené jedince/subjekty?

…10. schůze Stále komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, kde se projednával senátní návrh změny Listiny lidských práv a svobod v souvislosti s právem bránit život se zbraní. Připomínám, že dva výbory - zahraniční, pro bezpečnost a obranu a ústavně- právní doporučily návrh schválit, komise naopak "zvláštně obšírně" ve svém usnesení konstatovala, že návrh schválit nedoporučuje. Uvidíme tedy, jaké bude konečné resumé z pléna v rámci příští schůze Senátu PČR v příštím týdnu.

…také jsem zaznamenal ZDE

Tohle už začíná být lehce tragikomické... Přijde mi zcela neuvěřitelné, že někdo mohl vypsat netransparentní výběrové řízení na státní zakázku, k tomu ještě současně na e-shop a vedle na síť kamenných obchodů (aniž by oslovil například Českou poštu), navíc v dnešní době, kdy je těch, kteří nedisponují internetem nebo chytrým telefonem (i mezi seniory) velmi malé množství, z něhož ještě zdaleka ne všichni řeší nákup dálniční známky. Nemluvě o tom, že je-li premiér o zakázce informován až ve fázi podepsaných smluv, dost těžko lze věřit tomu, že zakázka neznala svého dodavatele ještě před vyhlášením soutěže.

Čtvrtek

… přestože v souvislosti s krajským zdravotnictvím není vždy "na růžích ustláno", s potěšením jsem přihlížel spuštění zkušebního provozu nové magnetické rezonance v Okresní náchodské nemocnici. Na tuto poskytl kraj dotaci ve výši 46 milionů korun a po Okresní trutnovské nemocnici, kde byla nová magnetická rezonance uvedena do provozu v létě loňského roku, je již druhým přístrojem tohoto typu pro důležitá diagnostická vyšetření. V Náchodě se pacienti budou moci na vyšetření objednat již od 1. 2. tohoto roku. Záměrem do budoucna je poskytovat tento druh vyšetření i v novém - v současné době projektovaném - pavilónu Jičínské nemocnice.

…práce na úřadě - příprava na investice do staveb a hlavně údržby silnic pro letošní rok, rozpracované dílčí úkoly kolem autobusové a železniční soutěže a plno odpovědí starostům.

…v podvečer pracovní i trochu neformální jednání/bowling na Rychnovsku s pracovníky obchodního a investičního oddělení společnosti ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje .a.s., nad kterou mám v rámci své krajské gesce už čtvrtým rokem tak trochu dohled. Probírali jsme aktuální rozpracovanost přípravy dopravních staveb v našem kraji, které letos budou v objemu více než za 1 miliardu korun, což je už po čtyři roky minimálně trojnásobek financí investovaných krajských silnic oproti minulosti. Děkuji všem za výbornou pracovní přípravu i zápal při bowlingu.

Pátek

… dopoledne mne čekali studenti I. A. na SŠIS ve Dvoře Králové nad Labem…vysvědčení se blíží, tak je co dohánět.

…v rámci kontrolního dne v Jičíně jsem mimo jiné vedl řadu diskusí nad aktuálními problémy rozvoje regionu, dopravy a zdravotnictví v souvislosti s přípravou na krajské volby.

…v médiích sleduji pokračování ministerské telenovely ZDE

Poučili jsme se, že vyhlašovat rezolutní prohlášení a potom je zase odvolávat, je dobrá taktika na odvedení pozornosti od nabízejících se otázek - jak asi vypadá způsob zadávání všech veřejných zakázek a vedení na ostatních ministerstvech?! Aneb - jak ANO vrtěti psem?

Sobota, neděle

…čas na restart i přípravu do nového týdne a hlavně čas s rodinou. Ale i tak jsem zaznamenal alespoň jednu pozitivní zprávu ZDE.

Věřím, že i mnou hlasitě vyjadřovaná nespokojenost na konci loňského a počátkem letošního roku i opakovaná jednání na s ŘSD a ministerstvu dopravy trochu pomohly ministerským a všem zainteresovaným úředníkům si uvědomit, že region napříč politickým spektrem nebude jen přihlížet novým a novým neuskutečněným slibům a posunujícím se termínům. Přeji Vám příjemný a úspěšný nadcházející týden.

