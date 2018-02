Martin Komárek: Zeman, Babiš a prznění

Čí je koruna, ať už vládce nebo vola?

Různí potentáti, ať už političtí nebo novinářští, moudře klábosí o tom, zda měl prezident požadovat po Babišovi sto jedničku a jak je hanebné, že mu dal k sestavení vlády.

Politici vždy klábosí tak, aby jim to přineslo moc nebo peníze nebo obojí, většinou se jim nepovede nic z toho. Novináři by ale měli projevit aspoň zrnko kritičnosti a rozumu. Že to dnes nečiní, je smutné.

Takže je zas na mně, abych uvedl věci na pravou míru.

Tedy může to udělat kdokoli, kdo si zadá do svého prohlížeče heslo: „Ústava“.

Takový člověk pak zjistí, že žádná stojednička ani žádná lhůta natož pak pověření jednáním o sestavení vlády v ústavě není.

Prezident prostě jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh ministry kabinetu. Basta, šlus.

Tvůrci ústavy ani nepomysleli na to, že prezident se bude chovat jako raketýr, bude vydírat budoucího premiéra a tak obcházet sněmovnu, která má jedině právo vládu schválit či neschválit. Základní zákon také nedává prezidentovi žádnou lhůtou, dokdy musí jmenovat nového premiéra, pokud není jeho první pokus úspěšný. Bylo by to nedůstojné. Předpokládá se totiž, že člověk, který byl zvolen prezidentem, má dost slušnosti a soudnosti, aby se snažil jmenovat nového předsedu vlády co nejdříve.

To, že premiér nějakého týpka nebo týpkyni pověří sestavením vlády je taky lidová tvořivost. Na rozdíl od vydírání a průtahů však pochopitelná v případě druhého pokusu. A zvláště v tom případě, když prezident prahne po tom, aby jmenoval premiérem toho, kdo už jednou neuspěl. Zdravý rozum však opět velí, aby po takovém člověku chtěl co nejrychlejší jednání.

Nuže touché: To, co se děje teď, je mimo ústavu. Mimoústavní jednání je ovšem čistě věcí prezidenta, ať už se jeho kůň jmenuje Babiš, Kalousek nebo Kajínek. Designovaný premiér totiž nemůže dělat nic jiného než přijmout nebo odmítnout. Pokud je jasným vítězem voleb, logika velí přijmout a jednat co nejrychleji.

Žádnou lhůtu nebo stojedničku, což jsou věci ne mimoústavní, nýbrž neústavní by však přijímat neměl. Pokud to dříve kandidáti na premiéra přijímali, přispívali k prznění ústavy a sytili prezidentskou nenažranost.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

