Martin Vlček: Zisk Erste Bank příjemně překvapil

Pozitivně přispěl také růst poplatků z obchodování s cennými papíry a odměn za správu majetku. Negativem je určitě růst nákladů v oblasti mezd a IT investic. Investice do digitalizace banky by nicméně měly postupně vést ke snížení počtu pracovních sil a zmírnění tlaku růstu mezd na náklady společnosti.

„Dobrou zprávou je meziroční zvýšení úrokových výnosů banky o 2 procenta a jejich růst již druhé čtvrtletí po sobě díky silnému růstu úvěrového portfolia o 7 procent, který dokázal překonat mírný negativní dopad poklesu čisté úrokové marže, která se postupně stabilizuje díky obratu na úrokových sazbách v amerických dolarech a českých korunách.“ doplňuje hlavní makléř BH Securities Martin Vlček.

Růst sazeb by se měl během 1 až 2 let dostavit i na eurová aktiva. To by mělo bance pomoci k dalšímu růstu zisků v letošním a příštím roce.

Martin Vlček

finanční analytik

Psali jsme: Štěpán Křeček: Inflace v eurozóně je nízká Martin Vlček: Komentář k prudkému propadu amerických akciových trhů Martin Vlček: Forbet zvýšil nabídku ze 170 Kč na akcii Fortuny na 182,50 Kč Vlček: Nový program odkupu vlastních akcií O2 je zklamáním

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV