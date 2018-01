Mezinárodní hnutí solidarity proti zabíjení, mrzačení a věznění palestinských dětí

Iniciativa chce tímto poukázat na skutečnost, že izraelské okupační síly se na palestinských dětech dopouštějí dlouhodobého bezprecedentního násilí, které vede často k jejich usmrcení či těžkému zranění s doživotními následky. Jen v letech 2000 – 2017 tak izraelské síly zabily na 3000 palestinských dětí. Izrael každoročně vězní za často ilegálních podmínek průměrně 700 dětí, které jsou ve věznicích vystavovány různým druhům mučení, což z něj dělá světového premianta v porušování Úmluvy o právech dítěte.

V prosinci loňského roku byl při izraelské razii v palestinské věznici Deir Nitham na okupovaném Západním břehu zastřelen ranou do hlavy 16letý Musaba al-Tamini. Na jeho pohřbu střelil izraelský voják do hlavy dalšího mladého Palestince, který je nyní v kritickém stavu. Další mladistvý z rodiny Tamini – 14letý Muhammad – byl minulý měsíc střelen izraelským vojákem pogumovanou ocelovou kulkou z několika metrů přímo do tváře. Chirurgický zásah si vyžádal odstranění části lebeční kosti a chlapec je doživotně zmrzačen. Šestnáctiletá sestřenice postřeleného chlapce – Ahed Tamini – následně vojáky na pozemku své rodiny inzultovala, za což byla v noci odvlečena k vojenskému soudu, kde čelí za svůj dlouhodobě statečný postoj vůči okupantům hrozbě několikaletého vězení. Následně byli zadrženi i oba její rodiče.

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě považuje tuto dlouholetou situaci za ničím neomluvitelnou zvůli okupační moci a jako takovou za neudržitelnou, a znova apeluje na českou vládu, aby se zřekla nadstandardní spolupráce se státem, jehož politikou je soustavné pošlapávání závazků k mezinárodnímu právu.

Na demonstraci promluví:

Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí ČR a předseda Valného shromáždění OSN

Markéta Hrbková, básnířka, překladatelka, publicistka a knihovnice, dcera jednoho z dětí Nicholase Winstona

Vít Strobach, historik a publicista

Tomáš Tožička, publicista a evropský odborník na regionální rozvoj

Za Iniciativu za spravedlivý mír na Blízkém východě

Zdeněk Jehlička

Jana Ridvanová

Izrael a porušování práv dětí:

Mezinárodní lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) Izrael obvinila ze surového zatýkání a donucování dětí podepisovat pod výhružkami a bitím při výsleších výpovědi v hebrejštině, kterým ani nerozumí. Izrael ročně zatýká až 700 palestinských dětí, které soudí u vojenských soudů. Ty izraelská lidskoprávní organizace B’Tselem označila za divadlo bezpráví a za „fíkový list okupace“.

Izrael podepsal mezinárodní Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1991, je nicméně jedinou zemí na světě, která automaticky soudí děti před vojenskými soudy, které postrádají základní a fundamentální garance spravedlivého procesu. Izrael však soustavně argumentuje tím, že mezinárodní právo v oblasti lidských práv, specificky ty úmluvy, které Izrael podepsal, neplatí pro Palestince žijící pod izraelskou okupací.

Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě vznikla v březnu 2011 za účelem vyjádření nesouhlasu s návštěvou izraelského premiéra v České republice a proti možné vojensko-technické spolupráci České republiky a Státu Izrael. Pořádá veřejné akce s cílem upozornit českou veřejnost na často nekritický přístup české politické reprezentace ve vztahu k Izraeli a organizuje přednášky a besedy k blízkovýchodní problematice. Je součástí Evropské koordinace výborů a asociací za Palestinu (ECCP), která sídlí v Bruselu a sdružuje 42 organizací a iniciativ v Evropě. Členové ECCP vystoupili mj. na půdě Evropského parlamentu v panelu týkajícího obchodování EU s nelegálními izraelskými osadami.

Psali jsme: Miroslav Macek: Jeruzalém jako hlavní město dvou států je jako manželství jedné ženy s Romem a rasistou Prohlášení ISM ČR a Přátel Palestiny k Jeruzalému International Solidarity Movement: Prahou prochází Švéd na cestě do Palestiny Mezi Izraelci a Palestinci je to stále napjatější. Jakub Szántó vyprávěl své kolegyni Tvarůžkové, co se tam odehrává

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV