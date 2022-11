Mike Whitney: Putinův kovářský perlík

reklama

Nadešel čas k jednání...a to ještě dříve, než dojde k ofenzívě. Protože v okamžiku kdy k ní dojde, a ono k ní určitě dojde, nebude už žádná další diskuze mezi Moskvou a Kyjevem, kromě té, která Rusy uspokojí víc, než čekali.“ Viz: Colonel Douglas MacGregor, “War in Ukraine; Quiet Before the Storm”, 15 minute-mark (Plukovník Douglas MacGregor„Válka na Ukrajině: ticho před bouří) - ZDE.

„Jednoduše řečeno, my jsme vlastně ještě nezačali.“ Ruský prezident Vladimir Putin.

Vytrvalé útoky na ukrajinskou elektrickou síť, sklady pohonných hmot, železniční křižovatky a řídící a kontrolní centra označují počátek druhé a osudové fáze války. Zvýšené tempo použití vysoce přesných raket dlouhého doletu naznačují, že Moskva si připravuje terén na velkou zimní ofenzívu, která bude zahájena ve chvíli, kdy se ke svým formacím ve východní Ukrajině připojí 300 000 rezervistů. Odmítnutí Kyjeva jednat o dohodě, která by uspokojovala životní zájmy Ruska, neposkytlo prezidentu Putinovi jinou možnost, než porazit ukrajinské síly na bojišti a tak se domoci dohody silou zbraní. Cílem nadcházející zimní ofenzívy tedy je zasadit soupeři knockoutový úder, který Rusko k dosažení svých cílů potřebuje, a tak přivést válku k rychlému konci.

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 69% Ne 31% hlasovalo: 2159 lidí

Britská agentura Reuters píše: „Ruské raketové údery ochromily téměř polovinu ukrajinského energetického systému, oznámila v pátek vláda, a úřady v Kyjevě varovaly, že městu může hrozit totální pád energetického systému, až se ohlásí zima.“

OSN ohlásila, že nedostatek vody a elektřiny na Ukrajině bude mít v zimě za následek humanitární katastrofu.

Až donedávna se Rusko vyhýbalo cílům, které by dramaticky ztížily životy civilistů, avšak nyní se jeho vojenští velitelé vrátili k běžnějším válečným praktikám. Ty naneštěstí budou i nadále zvyšovat utrpení Ukrajinců, kteří se dnes cítí být uzavřeni v zápasnické kleci mezi Washingtonem a Moskvou.

A jak se budou věci dále vyvíjet?

Putinova zimní ofenzíva znemožní plán Washingtonu protahovat konflikt tak dlouho, jak je jen možno. V týdnech a měsících, které jsou před námi, zintenzivní Rusko svůj útok na ukrajinskou nejdůležitější infrastrukturu. Větší část země tak upadne do tmy, dodávka paliv vyschne, bude nedostatek vody a potravin, komunikace budou narušeny a přeprava po železnici skončí. Miliony civilistů budou prchat do evropských zemí, zatímco Ukrajina bude pospíchat k nehybnosti. Tehdy ruské oddíly dobudou města východně od Dněpru a ruská armáda zablokuje životně důležité zásobovací linky z Polska, čímž přetne tok smrtících zbraní a bojových jednotek, směřujících na frontu. Což povede ke kapitulačním náladám mezi ukrajinskými vojáky, což Zelenského přivede k jednacímu stolu. Takže nakonec získá Rusko vrch a jeho legitimní bezpečnostní požadavky dojdou uplatnění.

Už shora citovaný plukovník Douglas MacGregor se vyjádřil takto: „Co nadchází, je velmi masívní ofenzíva, kterou já i mnozí další vojenští analytikové očekávali už na počátku konfliktu. Budou to velmi rozhodné operace, vedené po několika operačních osách, navržených tak, aby nepřítele účinně ochromily. To je to, co přichází a co je před námi.“ Když země promrzne, ruská ofenzíva započne.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

Psali jsme: Jan Urbach: Republikáni ovládli Sněmovnu reprezentantů a už to začíná Stanislav A. Hošek: Příspěvek k lamentaci nad Chersonem Jan Campbell: Co jsem nenapsal, až teď P.C. Roberts a Southfront Work: Kyjev chystá válku o přehrady na Dněpru

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama