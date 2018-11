Milan Faltus: Deutschland spricht aneb Ty budeš taky dobrej kluk

Zhruba před měsícem volal Frank-Walter Steinmeier, současný německý prezident, po překonání zdí, které vyrostly mezi skupinami spolkových občanů s protichůdnými politickými názory. Někdo má raději výraz „příkopy“, ty se ovšem mají zasypávat. Každopádně brání tyto překážky do výšky nebo do hloubky nositelům opačných názorů spolu normálně komunikovat a diskutovat. Prostě obrat „s tím já se bavit nebudu“ je slyšet čím dál více.

Zdi i příkopy a související neschopnost komunikovat dělají některým Němcům takové starosti, že se s tím pokusili už podruhé něco udělat.

Hovořme spolu

Akci Deutschland spricht – Německo hovoří zorganizovala redakce ZEIT ONLINE spolu s dalšími mediálními domy už podruhé. Prezident Steinmeier nad ní převzal záštitu. Jelikož má léčit neduhy, které se vyskytují i u nás v míře větší než malé, nebude nezajímavé se na tuto událost podívat podrobněji.

Tento rok byla použita platforma My Country Talks (ZDE), kterou lidé od ZEIT ONLINE koncipovali společně s mezinárodními partnery a uskutečnili za podpory firmy Google.

Základní schéma – jde o diskusi mezi dvěma účastníky s opačnými politickými názory.

Technickou stránku věci měla na starosti berlínská agentura diesdas.digital. Software umožňuje médiím na celém světě zprostředkovat setkání a rozhovory lidí s opačnými politickými názory. V Rakousku a Švýcarsku se akce konaly během října. Následovat budou rozhovory v Norsku a Dánsku, účastní se např. italská la Repubblica, dánský Politiken i The Globe and Mail z Kanady.

Výběr partnerů

Ti, kdo se chtěli do debat přihlásit, dostali celkem sedm otázek jako např. zda mají být německé hranice přísněji kontrolovány, zda má být vjezd naftových automobilů do center měst omezen nebo zakázán, zda může v Německu fungovat soužití muslimů a nemuslimů atd.

Na základě vyplněných odpovědí v dotazníku, doplněném o pár osobních údajů jako zaměstnání, věk, byli kandidátovi/kandidátce „přiděleni“ partner/partnerka s opačnými politickými názory, kteří bydlí poblíž.

Nakonec bylo vybráno přes 8 000 účastníků. Z nich bylo vytvořeno 4235 dvojic, které se sešly v neděli 23. září v kavárně, v zahradní restauraci nebo na procházce parkem a měly spolu mluvit alespoň dvě hodiny. Nejdelší rozhovor trval hodin devět. Každá dvojice měla o rozhovoru poslat redakci zprávu a selfíčko.

Šéfredaktor veřejnoprávní televize ARD Kai Gniffke, který byl mezi organizátory, říká: „Akce má vést k dialogu, při kterém se obě strany budou respektovat a současně s chutí své odlišné názory prezentovat partnerovi. Chceme ukázat, že přímý rozhovor skoro vždycky zlepší kvalitu diskuse a vede k většímu respektu vůči jinak smýšlejícímu“.

... navážíme se do sebe

Prezident Steinmeier v projevu, který předcházel setkáním, kritizoval úroveň komunikace mezi lidmi zastávajícími protichůdná politická stanoviska:

„My už spolu nediskutujeme, my už se jen do sebe navážíme“.

Pokračoval:

„Proti bublinám na internetových fórech, kde si diskutéři mezi svými přikyvují, je třeba postavit nové strategie politické komunikace. Odstředivé síly už nefungují jen na internetových fórech, ale i na ulici. Ze společenských trhlin vznikly hluboké příkopy. Na německých ulicích zažíváme vztek a protest, atmosféra je plná permanentního rozhořčení, výbuchů nenávisti a násilí“.

Proto prezident tento pokus o dialog mezi znesvářenými stranami vítá všemi deseti a účastníky nabádá:

Ven z bublin

„Proto by se to, co dnes zkoušíte jako experiment, mělo stát trvalým pravidlem v celé zemi – pěstovat dialog s člověkem jiného smýšlení! Ochota pustit se do výměny názorů s protějškem, který je jiného ražení, má jiná východiska a který by v nejhorším případě mohl mít i pravdu“.

Nakonec líčí situaci, která nám nepřipadá neznámá a děkuje organizátorům:

„Jde o to, zda chceme být i nadále zakopáni ve svých bublinách a komunikovat jen s těmi, kteří mají stejný názor jako my, zda je našim cílem jen se utvrzovat v naší pravdě nebo jestli se nám podaří vést dialog bez ohledu na to, co nás dělí. Přesně o tohle se „Německo hovoří“ snaží. Proto mnohokrát děkuji všem účastníkům a partnerům a zvláště iniciátorům z ZEIT ONLINE.

O akci se hodně psalo, účastníci rozhovorů debaty zdokumentovali v textech i na fotografiích, někdy se např. v magazínu DER SPIEGEL, který byl do akce také zapojen, objevil i jejich doslovný přepis.

Ty budeš taky dobrej kluk

Takhle pochválil Roland Compte Jense Allerheiligena po rozhovoru, který spolu vedli v kavárně v Hannoveru.

Oba mají stejné směrovací číslo a jejich životopisy jsou si podobné jako vejce vejci. Oběma je 50 a s výjimkou krátkých přerušení strávili svůj život v Hannoveru.

Allerheiligen je bankéř, Compte diplomovaný ekonom.

Politika je ale rozdělila – bankéř odbočil doleva, ekonom doprava.

Pro Allerheiligena byl politikem, který ho nejvíce oslovil, Willy Brandt se svou východní politikou (Ostpolitik). 20 let je u Zelených. Zúčastňoval se demonstrací a blokád u atomových elektráren.

Pro Compteho byl největší postavou Otto von Bismarck. Rád by žil v době, kdy německý národ opět najde nové sebevědomí tak jako v dobách císařství.

Byl i členem buršáckého spolku, na levé tváři jsou vidět stopy po souboji, které se ve spolku pěstovaly.

Allerheiligen během tříhodinového rozhovoru přiznává, že má z „nové pravice“ strach. Compte mu na to odpovídá: „Tak vidíš a teď sedíš tváří v tvář zástupci této pravice“.

Ve všem, co přijde na přetřes – přísnější kontrola německých hranic, Trump, MeeToo a soužití muslimů a nemuslimů mají oba opačné názory.

Poslali si několik emailů, Allerheiligen nabídl Comptemu tykání, které bylo přijato. Vzal si „jako srandičku“ - jako poznávací znamení - tričko s emblémem levicového fotbalového klubu St. Pauli – s umrlčí lebkou.

Proberou témata jako kvóty pro ženy, inkluzi na školách, energetickou transformaci, výstavbu sociálních bytů, Trumpovu obchodní válku. Někde jsou jejich názory od sebe vzdáleny více, někde méně, někde se dokonce částečně překrývají. Zelený Allerheiligen je tím, kdo pronáší častěji slova „tady ti musím dát za pravdu“. Jeví se také jako méně naléhavý, říká „já tě vůbec nechci přesvědčovat“ – ekonom Compte odpovídá „to já tebe ano“. Zástupce pravice působí robustněji, rozhodněji, i když stále zachovává zdvořilý tón.

Když dochází na téma migrace a islamizaci Západu, zvyšuje Compte hlas a jeho tón přestává být smířlivý. Pokud zůstane počet muslimů pod dvěma, třemi procenty, jde to, ale kdyby jich přibylo, budeme mít problémy. To, že se v menzách začínají nabízet jídla bez vepřového, je pro něj nepřípustné, „tady je pro mě konec. Aby se náš jídelníček přizpůsoboval nějakému cizímu náboženství, to tedy ne“.

I u otázky rozvojové pomoci, kterou je třeba bojovat proti migraci, jsou každý jiného názoru. Allerheiligen je pro pomoc, Compte proti: “Jen ať si pomůžou sami“.

Allerheiligen říká na rozloučenou – bylo to s tebou příjemné. „Měl jsem obavu, že proti mně bude sedět Stephen Bannon, který chce zničit demokracii. To ty naštěstí nechceš.“ Compte odpovídá. “Tak to ti děkuji tisíckrát. Ty budeš taky dobrej kluk.“ Podají si ruku.

Dirk Gieselmann, který rozhovor zachytil, dodává:

„Že si dva muži z opačných politických táborů nešli po krku – možná, že tohle už je v těchto časech znak naděje.“

Další příklady dvojic

Wolfgang, 67 let, důchodce z Berlína diskutoval s Knutem, 52, právníkem z Berlína.

Skrallan, 21, budoucí policejní komisař z Hannoveru diskutoval s Xeniou, 30, právnička a aktivistka z Hannoveru.

Henrik, 57, řidič autobusu a trenér boxu ze Strausbergu diskutoval s Engelbertem, 48, vedoucím dětského asistenčního centra z Berlína.

Je jasné, že se najde dost německých i českých skeptiků, kteří řeknou „…to stejně ničemu nepomůže, to je všechno jen tak na oko…“. Faktem ale zůstává, že velká většina účastníků měla z akce velmi dobrý pocit, výměnu názorů vítala a do budoucna chce tímto směrem pokračovat.

Aby tedy zpráva o této akci, která by jistě přišla vhod i v českých poměrech, nevyzněla příliš idylicky, podívejme se, co tomu říkali účastníci samotní.

Komentáře před a po akci – většinou z fóra ZEIT ONLINE:

Janaweber90 píše:

Tolerance vůči jiným názorům je základem každé demokracie. Bohužel je tento poznatek na ústupu na celém Západě. Ten, kdo má jiný názor, je zatracován, všude se setkáváme spíše s cementováním vlastního postoje než s věcnou argumentací. Média se na tom podílejí. Přála bych si, aby levicoví liberálové a příznivci AfD byli spolu schopni věcně diskutovat. (Obdoba u nás – pražská kavárna diskutuje s příznivci Zemana a Babiše).

Na to reaguje:

tjelvar

"Bohužel je tento poznatek na ústupu na celém Západě."

...a znáte nějaký kraj někde na Zemi, kde je to výrazně jiné, resp. lepší než ´na celém Západě?´ Já ne, vidíme jen země (především Rusko a USA), kde je to ještě mnohem horší než u nás.“

immernochnaiv

Považoval jsem a stále považuji akci za výbornou, právě proto, že se to zde na fóru stále víc polarizuje.

(Nedávno jsme měli v okruhu známých zajímavý rozhovor o politice, při kterém jsme měli zcela opačné názory. To je úplně v pořádku, protože právě u politiky by měli být rozumní lidé schopni spolu (!) mluvit (!) a hledat eventuálně, v čem se shodují a ne pořád jen zuřit).

rbzeit

Jdu do toho. Výborná akce, už se těším. Říkejte to dál a přesvědčte známé, ať se taky účastní!

recht und gerechtigkeit

Výborná akce.

Zdá se mně ale, že algoritmus svádí dohromady lidi z podobného společenského prostředí?

Budoucí policista diskutuje s feministickou právničkou o sexuálním násilí vůči ženám – názory mohou být kontraverzní, ale oba jsou „v tématu“ cvičeni.

Balička ve skladu a dělník na stavbě silnice s odlišnými názory si přes názorové rozdíly budou asi rozumět lépe než balička s členem představenstva koncernu?

wandalina

Pokud akci považujeme za povedenou, pak to má víc společného s PR než s čímkoliv jiným! Takové vážné diskusní kolečko se jen tak snadno na příkaz a před publikem nepodaří! Emoce jsou spíše potlačeny a lidé to nechtějí hnát na ostří nože! Hezká akce, ale není to řešení problému!

mypointis

Zásadně velmi chvalitebný počin, ale výběr kandidátů by měl být aktivnější. Když se účastní jen lidé, kteří čtou ZEIT ONLINE, odpadnou lidé s extrémnějšími názory, jejichž účast je právě žádoucí. Možná, že by příště bylo vhodné pozvání rozesílat přes náboženská média, pracovní úřady, různá diskusní fóra?

Dobrá by byla taky statistika, např. jak veliké byly názorové rozdíly předtím/potom? Po rozhovoru byl vlastní názor nezměněn/změněn/zvýšilo se pochopení pro postoj druhého?

GrauerFalke

V zásadě jsem se chtěl také zúčastnit, ale některé otázky mně připadaly příliš jednostranné. Buď úplně bílé, nebo úplně černé. Zde by bylo v budoucnu dobré, kdyby došlo k nějakému odstupňování a člověk by nemusel úplně jednostranně zastávat jednu pozici.

Einfacher Bürger

Jsem absolutně pro to, aby lidé diskutovali i o kontroverzních tématech civilizovaně, jenže...

...neměli bychom od toho očekávat kdovíco. Proč?

Právě u kontroverzních témat jako je např. migrace, neexistuje žádné "správně" a "chybně". Jeden by chtěl, aby všechno zůstalo, jak to je, další je otevřen změnám. To je otázka vkusu. Tihle dva se nikdy nedomluví. Přesně tak bychom mohli diskutovat o tom, jestli "knedlíky" nebo "těstoviny".

Co zbývá dodat: Dobrá věc, že jsme si pohovořili.

Carlssonkiel

Akci "Deutschland spricht" považuji za velkolepý začátek, jak doufám, mnoha dalších událostí v tomto nebo podobném formátu.

Diskuse uvolňují křečovitou názorovou ztuhlost, rozšiřují obzory a pomáhají vyjasnit nedorozumění.

Jako přesvědčený liberální demokrat bych rád vedl rozhovory s velmi pravicově orientovanými lidmi a s konzervativními muslimy. Bylo by určitě napínavé.

Na to reaguje:

jotwidee

Tak si prostě zajděte do nejbližší hospody a pak do nejbližší mešity. Tam by neměl být problém si podiskutovat.

EinPragmatiker

Akci považuji za dobrou věc, polarizace, vytěsňování a nenávist se v kdysi tak snášenlivém Německu po roce 2015 staly nesnesitelnými. I DIE ZEIT by měly udělat další krok a zastavit démonizaci takzvaných "ultrapravičáků". Musí přece být možné mít v určité věcné otázce odlišný názor, aniž by člověk byl hned titulován jako "rasista" nebo "nepřítel lidstva" atd. Hranice demokratické slušnosti nebyly překročeny jen na ulicích Chemnitz, ale také v mnoha redakcích.

Käferfahrer

"Rád bych si s muslimy sedl za jeden stůl a diskutoval s nimi, ale člověk nemá příležitost.“

S touto větou z jednoho příspěvku velmi souhlasím.

I mně připadá tato letošní akce příliš harmonická, příliš měkká. Skutečné protiklady chybí.

Freiburg Luft

Příkopy se přece jen nezdají tak hluboké. Při zběžném hodnocení má člověk dojem, že žádná z těchto diskusí nepřekročila určitou teplotu.

Nejsem si jist, jak by se to technicky dalo provést, ale akce by se určitě mohla stát relevantní platformou, pokud by se zvýšila frekvence a mediální zpravodajství se neslo ve věcnějším tónu.

Je to každopádně akce dobrá…

