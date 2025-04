Milan Knížák: Kde jsou Mašukulumbové?

Petr Pavel je asi potomkem Emila Holuba, známého českého cestovatele. Od té doby, co nastoupil na prezidentský trůn zahájil neutuchající řetěz návštěv cizích destinací. Některá jsou čím dál tím exotičtější. Připomíná mi to Američany nedávné minulosti, kteří celý život pracovali uzavřeni v Americe a když šli do penze, začali cestovat. Rozdíl je v tom, že ti Američané si to platili sami z celoživotních úspor a dobré penze a náš pan prezident cestuje na náš účet. Je s podivem, že to česká kasa vydrží. Máme vládu, která nakupuje za miliardy zbraně pro Ukrajinu a prezidenta, který poletuje po světě.

Jsme stabilní a bohatá země, tzv. VELKÉ ČESKO.

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

