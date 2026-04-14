Milan Knížák: Prezidentský puč

14.04.2026 15:16 | Monitoring
autor: PV

Glosa Milana Knížáka.

Milan Knížák: Prezidentský puč
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Knížák

Opovážlivost prezidenta republiky je druhem prezidentského puče. Porušuje ústavu, křičí po její flexibilitě pokud se mu to hodí, v opačném případě za její zachovávání. Jeho snahy změnit náš parlamentní systém, vycházejí z jeho minulosti bolševického oficíra. Je to pokus o porušování našeho ústavního systému, snaha o prezidentský systém, který u nás nemáme a nechceme mít. Usurpuje si "právo na pravdu" a nestydí se vyzývat národ k demonstracím. V žádném případě není prezidentem všech i když dělá všechno, aby se davu zalíbil. Český prezident nemá bojovat o moc, ale smiřovat protivníky ...

Stydím se za něho.

Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.

Psali jsme:

Milan Knížák: Stydím se
„Dav se mýlí vždycky.“ Knížák o demonstracích, chvilkařích i Pavlovi
Milan Knížák: Studentům uměleckých škol
Knížák zakročil: Hon na Macinku. Falešné demonstrace Milionu chvilek

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Ceny na benzince

Dobrý den, mám pár dotazů k zastropování cen na benzínkách. Jednak jak dlouho budou zastropovány? Co se stane, když některá strop překročí a kdo to hlídá? A hlavně, nešlo by to vyřešit nějak lépe? Podle mě to musí být zbytečné komplikované i pro Vás, denně stanovovat ceny a myslím, že přínosné to ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

