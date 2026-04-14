Milan Knížák: Prezidentský puč

Opovážlivost prezidenta republiky je druhem prezidentského puče. Porušuje ústavu, křičí po její flexibilitě pokud se mu to hodí, v opačném případě za její zachovávání. Jeho snahy změnit náš parlamentní systém, vycházejí z jeho minulosti bolševického oficíra. Je to pokus o porušování našeho ústavního systému, snaha o prezidentský systém, který u nás nemáme a nechceme mít. Usurpuje si "právo na pravdu" a nestydí se vyzývat národ k demonstracím. V žádném případě není prezidentem všech i když dělá všechno, aby se davu zalíbil. Český prezident nemá bojovat o moc, ale smiřovat protivníky ...
Stydím se za něho.
Publikováno se svolením autora z webu https://www.milanknizak.com.
