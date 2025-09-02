Milan Šarapatka: Ministr zahraničí na odchodu??

V nedělní televizní debatě na Primě (31.8.) se střetl na téma zahraniční politiky Radek Vondráček, z ANO, se stávajícím ministrem zahraničí Lipavským, ani vlastně nevím odkud??. Vondráček označil působení Lipavského na MZV za obyčejný politický aktivizmus, nikoli za diplomacii. Ministra se to velmi dotklo a označil to za osobní urážku. Až se mu u toho „bradička roztřásla“. K Vondráčkovu hodnocení práce Lipavského není co dodat. Ne nadarmo již nyní většina profesionálních diplomatů nedočkavě čeká na to, až Lipavský z MZV vypadne.
Na druhé straně všechny dnešní noviny píší, jak má slovenský premiér Fico tento týden nabitý program. Během něj se sejde se třemi prezidenty, ruským prezidentem Putinem, čínským Si Tin-pchingem a v pátek se Zelenským.
Slovenský premiér sice není diplomat, ale našim papalášům bez obalu ukazuje, jak se diplomacie má dělat. Diplomacie totiž není odezírání ze rtů bruselských bossů a následné papouškování jejich názorů nebo plácání se po zádech s těmi, kteří mají stejný názor, jako my. Naopak, diplomat musí mít schopnost jednat klidně a bez emocí, bez aktivistických výkřiků, gest a ultimát, s každým, dokonce i s ideovým nebo dokonce reálným nepřítelem. Diplomacie je totiž schopnost hledat byť i ten nejmenší průsečík shodných zájmů ve stanoviscích znepřátelených stran a na něm pak začít stavět budoucí řešení problému.
Nic z toho náš ministr zahraničí neumí. Umí jen vykřikovat nesmyslná ultimáta, která mu někdo v Bruselu/Berlíně/Paříži vloži do úst a „těšit se“ na dovolenou na Krymu. Také se těším, ale až z MZV odejde a přestane naší republice dělat ostudu.
Článek byl převzat z Profilu Ing. Mgr. Milan Šarapatka, Ph.D.
autor: PV