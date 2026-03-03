Petr Hampl: Svět zbytečně frustrovaných

Po včerejším rozhovoru s Vladimírem Frantou (brzy bude na youtube) jsem si uvědomil, jak velikou škodu působí hloupé řeči o domnělém mezinárodním právu. Nic takového přece nikdy nefungovalo a nikdy fungovat nemůže! I kdyby se ty nejsilnější státy dobrovolně rozhodly, že se podrobí pravidlům i tehdy, když to bude nevýhodné, takové chování by je o jejich sílu rychle připravilo. A nahradil by je někdo schopný jednat s brutální bezskrupulózní racionalitou.
Proč se tedy mezinárodní právo vyhlašuje?
Za prvé. Ti nejsilnější tím říkají, jakým způsobem budou uplatňovat svou moc. To může být užitečné, protože se tím vyjasní, s čím kdo může počítat. Tím ubude otevřených konfliktů.
Za druhé. Ten hodně silný říká, jaká pravidla bude prosazovat v případě konfliktů mezi svými malými satelity.
To neznamená, že by ostatní státy byly naprosto bezmocné. Znamená to ale, že se jim zúžuje manévrovací prostor. Navíc pořád platí, že i kdyby se hodně menších a slabších domluvilo, nemohou sice hegemona vojensky porazit, ale mohou mu způsobit takové nepříjemnosti, aby ho to od akce odradilo. To je rozdíl mezi Grónskem a íránským režimem, kterému se podařilo znepřátelit si všechny v okruhu minimálně tisíc kilometrů.
A co je na povídání o vládě zákona tak špatného? Vyvolává to nerealistická očekávání, a navíc nás plní frustrací, když zjišťujeme, že se tak reálný svět nechová. Zbytečně máme zkaženou náladu. V nejhorších případech se dokonce vytvářejí celé skupiny, které se v té frustraci navzájem povzbuzují a jsou tu dokonce média pro frustrované.
Mimochodem, dostali jsme také lekci, jak velkou hodnotu mají mezinárodní smlouvy. Pamatujete, s jakým věhlasem byla uzavírána smlouva mezi Saudskou Arábií a Íránem? Saudové téměř jistě už v té doby připravovali zničení Íránu. Myslíte, že se teď stanou méně důvěryhodnými? Ani náhodou. Stejnou hodnotu má KAŽDÁ smlouva. Opět připomínám Oskara Krejčího: Mezinárodní smlouvy platí tak dlouho, dokud jsou pro strany výhodné. Jinak automaticky zanikají.
(zdroj: petrhampl.com)
