Petr Hampl: Svět zbytečně frustrovaných

04.03.2026 16:14 | Glosa
autor: PV

Denní glosy Petra Hampla.

Petr Hampl: Svět zbytečně frustrovaných
Foto: archiv Petra Hampla
Popisek: Spisovatel a sociolog Petr Hampl.

Po včerejším rozhovoru s Vladimírem Frantou (brzy bude na youtube) jsem si uvědomil, jak velikou škodu působí hloupé řeči o domnělém mezinárodním právu. Nic takového přece nikdy nefungovalo a nikdy fungovat nemůže! I kdyby se ty nejsilnější státy dobrovolně rozhodly, že se podrobí pravidlům i tehdy, když to bude nevýhodné, takové chování by je o jejich sílu rychle připravilo. A nahradil by je někdo schopný jednat s brutální bezskrupulózní racionalitou.

Proč se tedy mezinárodní právo vyhlašuje?

Za prvé. Ti nejsilnější tím říkají, jakým způsobem budou uplatňovat svou moc. To může být užitečné, protože se tím vyjasní, s čím kdo může počítat. Tím ubude otevřených konfliktů.

Za druhé. Ten hodně silný říká, jaká pravidla bude prosazovat v případě konfliktů mezi svými malými satelity.

To neznamená, že by ostatní státy byly naprosto bezmocné. Znamená to ale, že se jim zúžuje manévrovací prostor. Navíc pořád platí, že i kdyby se hodně menších a slabších domluvilo, nemohou sice hegemona vojensky porazit, ale mohou mu způsobit takové nepříjemnosti, aby ho to od akce odradilo. To je rozdíl mezi Grónskem a íránským režimem, kterému se podařilo znepřátelit si všechny v okruhu minimálně tisíc kilometrů.

A co je na povídání o vládě zákona tak špatného? Vyvolává to nerealistická očekávání, a navíc nás plní frustrací, když zjišťujeme, že se tak reálný svět nechová. Zbytečně máme zkaženou náladu. V nejhorších případech se dokonce vytvářejí celé skupiny, které se v té frustraci navzájem povzbuzují a jsou tu dokonce média pro frustrované.

Mimochodem, dostali jsme také lekci, jak velkou hodnotu mají mezinárodní smlouvy. Pamatujete, s jakým věhlasem byla uzavírána smlouva mezi Saudskou Arábií a Íránem? Saudové téměř jistě už v té doby připravovali zničení Íránu. Myslíte, že se teď stanou méně důvěryhodnými? Ani náhodou. Stejnou hodnotu má KAŽDÁ smlouva. Opět připomínám Oskara Krejčího: Mezinárodní smlouvy platí tak dlouho, dokud jsou pro strany výhodné. Jinak automaticky zanikají.

Předplacením Plné verze Hamplova druhého pohledu získáte přístup k dalším textům, poznámky do vašeho e-mailu a především vědomí, že už nejste černí pasažéři. Že se podílíte spravedlivým dílem. Plnou verzi si můžete obstarat zde.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme:

Petr Hampl: Od bublin k národu
Petr Hampl: Vítr v zádech
Petr Hampl: Mezi fanatismem a racionalitou
Kdo má vliv na Petra Pavla? A zajímá to vůbec někoho? Nové otázky

 

Zdroje:

https://petrhampl.com

https://www.petrhampl.com/plna-verze-druheho-pohledu/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Hampl

Jaroslav Foldyna byl položen dotaz

Co myslíte tou spravedlností?

,, Pláčete nad Ukrajinou? Nad Irákem? Nad Libyí? Nad Sýrií? Nad Venezuelou? Neplačte, spravedlnost si cestu najde.“ To jste napsal. Co myslíte tou spravedlností? A myslíte, že na válce ve válce je něco spravedlivé?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Spaní se psem v posteli o vás hodně vypovídáSpaní se psem v posteli o vás hodně vypovídá Plešatí muži mohou být ve vztahu výhrouPlešatí muži mohou být ve vztahu výhrou

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Petr Hampl: Svět zbytečně frustrovaných

16:14 Petr Hampl: Svět zbytečně frustrovaných

Denní glosy Petra Hampla.