Zbyněk Fiala: Venezuela v kličkách paragrafů

Tvrzení o největších světových prokázaných zásobách ropy ve Venezuele není faktem přírody, ale pouhým účetním údajem, který lze upravit podle politických potřeb. To je první věc, která nás zaujme v mimořádně seriózním nahlédnutí do situace kolem venezuelské ropy, které přináší Adam Tooze, profesor ekonomie na prestižní London School of Economics a občasný sloupkař Financial Times.
Těch důležitých detailů, které rozkládají pohádku na hromádku nepoužitelných součástek, je víc, proto to dnes bude hodně dlouhé. Obrňte se trpělivostí, stojí to za to. Tooze je uvádí ve svém pravidelném souboru zajímavých ekonomických údajů Chartbook, který publikuje na Substacku. Opírá se přitom o komentáře expertů.
Tak napřed ty zásoby. Za vlády Chaveze a Madura Venezuela zvýšila vykazované „prokázané“ zásoby ropy na trojnásobek. Byl to efekt vysoké ceny ropy, kdy se najednou považovala za těžitelnou i těžká ropa v povodí řeky Orinoco, kde je rozptýlena v těžko těžitelných hlubokých kapsách a vyžaduje úpravu ještě před těžbou vstříknutím ředidla do podzemí. Nejvhodnější je pro tento účel lehká saúdskoarabská ropa. Tyto podrobnosti Tooze čerpá z komentáře od Yellowbull. To hlavní jsem zvýraznil:
Největší světové zásoby doopravdy
Na papíře má Venezuela zhruba 300–303 miliard barelů prokázaných zásob, což je asi 17 % celosvětového objemu a o něco více než Saúdská Arábie. Důležitým detailem je, že asi tři čtvrtiny tohoto zaznamenaného objemu tvoří extra těžká ropa z Orinockého pásu ve východní Venezuele. Jedná se o bitumenové ropy s hustotou API obvykle v rozmezí 8–14°, které jsou v podmínkách ložiska extrémně viskózní a mají vysoký obsah síry a kovů. Takže tvrzení „největší zásoby“ ve skutečnosti znamená „největší zaznamenané objemy velmi náročných těžkých a extra těžkých rop“.
Technicky vytěžitelné versus ekonomicky vytěžitelné je první velký rozdíl.
Geologická služby Spojených států (USGS) již dlouho odhaduje, že pásmo Orinoco obsahuje řádově 900–1 400 miliard barelů těžké ropy, z čehož je pomocí stávající technologie technicky vytěžitelných asi 380–650 miliard barelů. Venezuela a OPEC evidují pouze část těchto zásob jako „prokázané“, ale i tyto prokázané údaje jsou citlivé na předpokládanou cenu ropy a koncepci těžby.
Když byly ceny v letech 2005–2014 vysoké, velká část objemů v povodí řeky Orinoco se stala ekonomicky rentabilní a byla překlasifikována jako prokázaná, čímž se celkové zásoby zvýšily z ~80 na ~300 miliard barelů.
Geologie a vlastnosti tekutin jsou druhým velkým rozlišovacím faktorem.
Ropa z Orinoka je mimořádně těžká, s hustotou kolem 934–1 050 kg/m³, vysokým obsahem asfaltenů a síry v řádu 3–4 % hmotnostních nebo více, v závislosti na bloku. Jedná se o zcela odlišný materiál než ropa typu Arab Light s API 33–40° a nízkým obsahem síry.
Zjednodušeně řečeno to znamená, že je mnohem obtížnější s ní manipulovat v různých fázích a každý krok zvyšuje investiční náklady, provozní náklady a spotřebu energie. Jinými slovy, „barel v zemi“ ve Venezuele má ze své podstaty nižší hodnotu a závisí na užším okruhu odběratelů.
Dalším omezením jsou povrchové systémy a institucionální kapacity.
Před rokem 2000 měla státní PDVSA pověst technicky schopné národní ropné společnosti. Od té doby došlo k kombinaci hromadného propouštění a politizace, nedostatečných investic, sankcí, korupce a odlivu mozků. Výsledkem jsou zchátralé sběrné systémy, chronický nedostatek energie, požáry rafinérií a prostoje modernizačních zařízení.
Strategický význam tu má integrace s globální rafinací a logistikou.
Venezuelská ropa je optimalizována pro komplexní „koksovací“ rafinérie na pobřeží Mexického zálivu v USA, v některých částech Asie a v několika evropských závodech.
Když tedy slyšíte, že Venezuela má „největší zásoby ropy na světě“, technicky přesné je, že země má extrémně velké objemy extra těžké ropy a velká část z nich byla kdysi posouzena jako ekonomicky těžitelné za předpokladu vysokých cen. Tak byly zaúčtovány jako prokázané.
Pro energetickou strategii jsou relevantnější otázky, kolik z těchto barelů je skutečně ekonomicky využitelných při realistických dlouhodobých cenách, jak rychle je lze uvést k použití s ohledem na infrastrukturní a institucionální omezení, jaký čistý výnos přinášejí v rafinérii a jaká je pravděpodobnost, že naopak zůstanou v zemi, pokud poptávka dosáhne vrcholu a zamíří k poklesu.
Podle těchto měřítek se venezuelské barely nacházejí mnohem dále na křivce nákladů a rizik, než naznačuje titulek „největší zásoby“.
Nechce se jí ze země
Těžba je v těchto podmínkách sofistikovaný problém i v oblasti infrastruktury a logistiky. Přestože jde o přírodní zdroj, je dovozně docela náročný a fakticky potřebujete dvoje trubky, jedny tam a druhé ven. Kdo by do toho šel při dnešních cenách, je hluboce nejasné.
Trump mluví o veřejné podpoře obnovení těžby. Pokud má na mysli, že daňový poplatník to zaplatí a těžaři shrábnou zisky, bude se muset poptat i v Kongresu, kde má zatím problém, jak vyjednat běžný provoz vlády. Vládní uzávěra nebyla na konci roku ukončena, jen přerušena. Což svědčí o tom, že moc hlasů nemá.
Jak uvádí Bloomberg, produkce klesla během Madurova režimu pod 1 milion barelů denně, pouhou čtvrtinu 3,75 milionu barelů, které se těžily za starých časů v roce 1974. Vrátit produkci na původní úroveň by vyžadovala 10 miliard dolarů ročně po příštích deset let. Ceny ropy jsou na pětiletém minimu, kolem 60 dolarů za barel. A Trump prohlašuje, že přístupem k venezuelské ropě srazí světové ceny na 50 dolarů za barel. To nejde moc dohromady.
Chevron Corp. je jedinou velkou americkou ropnou společností, která má licenci k působení ve Venezuele. Další velká americká společnost ConocoPhillips stále čeká na vyplacení asi 10 miliard dolarů z neuhrazených rozhodčích nálezů z důvodu zabavení majetku státem před téměř 20 lety. Dostane je? Bude je moci získat těžbou a prodejem venezuelské ropy?
Apertura Petrolera
Trump tvrdí, že se jedná o „americkou ropu“, která byla ukradena a chce ji zpět. Adam Tooze soudí, že otázka vlastnických práv USA a nároků na odškodnění společností Exxon a ConocoPhillips zdaleka není tak jasná.
Pro pochopení se musíme nejprve vrátit ke (znovu)otevření venezuelského ropného průmyslu zahraničním investicím a technologiím – Apertura Petrolera – které bylo zahájeno v polovině 90. let.
Jak to probíhalo? Tooze se odvolává na rozsáhlou expertní zprávu Baker Institute (jak poznamenává: žádní nevinní!).
Podle této zprávy byla apertura velkým úspěchem. Téměř všechny významné mezinárodní ropné společnosti na světě investovaly ve Venezuele. BP, CNPC, Conoco, Chevron, ENI, Exxon, Petrobras, Repsol, Shell, Statoil, Total a další společnosti provedly významné investice. Projekty vyvinuté během apertury přidaly produkční kapacitu 1,2 milionu barelů denně. Rystad Energy odhaduje kapitálové výdaje poskytnuté soukromými investory na 10,8 miliardy USD. Manzano a Monaldi (2008) odhadli celkový CAPEX na projektech Apertury na 25 miliard dolarů.
Až v polovině prvního desetiletí našeho století prezident Hugo Chavez výrazně zasáhl do podmínek těžby. To je to, čemu Trump říká „vyvlastnění“.
Napřed se zvedly těžební poplatky (royalty) na 16,67 procenta. Pak se zvýšila příjmová daň. Následovalo zvýšení daně z těžby na třetinu hodnoty po odečtu royalty. Takže všichni platili dvojnásobek dřívějších 16,67 procenta. Následoval vnucený přechod na režim společných podniků s Venezuelou. A roku 2008 se ještě přidala daň z mimořádných zisků (windfall tax).
Toto násilné přeskupení vedlo k nákladným soudním sporům a obrovským odškodněním pro několik investorů.
Skutečně ukradená?
Tady to bude trochu delší, ale nenechte se odradit, probereme právní argumenty, jak jsou rozebrány ve zprávě Juana Carlose Bouého:
Apertura do značné míry dosáhla svých cílů, avšak způsobem připomínajícím operace, které jsou oslavovány jako lékařský triumf, přestože pacient nakonec zemře. Nadměrná produkce Venezuely byla klíčovým faktorem za propadem cen ropy v roce 1998 a mizivými daňovými příjmy generovanými některými projekty z éry Apertury. Z hlediska státu to z nich učinilo nejméně výhodné investice v historii venezuelského ropného průmyslu.
Vlajkonoši Apertury byly čtyři velké, nákladné a komplexní projekty zaměřené na produkci, zušlechťování (tj. částečné rafinování) a marketing (jako syntetická ropa) extra těžkých rop z ropného pásu Orinoco (OOB. Dnes jsou tři z těchto projektů (Petrozuata, Hamaca a Cerro Negro) předmětem arbitrážního řízení, které společnosti ConocoPhillips (COP) a ExxonMobil (XOM) zahájily proti Venezuele u Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID) na konci roku 2007.
Tyto arbitráže představují jedny z největších nároků, které kdy mezinárodní investoři vůči státu vznesli: 30 miliard USD v případě COP a více než 15 miliard USD v případě XOM.
Pečlivé prostudování faktického pozadí sporu však naznačuje, že tyto nároky mají jen malou souvislost s dohodami, které tyto ropné společnosti ve Venezuele skutečně uzavřely.
Příčinou těchto arbitráží bylo rozhodnutí venezuelské vlády restrukturalizovat projekty OOB tak, aby byly v souladu s právními požadavky a daňovými podmínkami platnými pro všechny ostatní společnosti působící v ropném průmyslu ve Venezuele, jak je stanoveno v organickém zákoně o uhlovodících z roku 2001.
To zahrnovalo požadavek, aby byly projekty transformovány na smíšené společnosti, v nichž by přidružené společnosti (státní) PDVSA měly 60 % podíl; aby tento požadavek splnily, musely by společnosti COP a XOM snížit svůj podíl v projektech prodejem části svých podílů společnosti PDVSA.
Co říkají smlouvy
Odmítnutí podmínek vlády ze strany společností vedlo k jejich odchodu z Venezuely a PDVSA převzala jejich podíly v plném rozsahu. Právní otázky, které jsou jádrem těchto arbitráží, jsou velmi složité a jejich vysvětlení v souhrnné podobě by zabralo asi sto stran textu.
A přesto paradoxně generální ředitel XOM Rex Tillerson říká: „Naše situace ve Venezuele je čistě a jednoduše smluvní. Smlouva nebyla dodržena.“
Stručně řečeno, společnosti COP a XOM tvrdí, že venezuelská vláda změnou fiskálních podmínek pro modernizační projekty a jejich následnou restrukturalizací podle výše uvedeného schématu bezohledně porušila jejich nabytá práva a zacházela se smluvními závazky „jako s proslulým ‚cárem papíru‘, který může podle libosti ignorovat … porušila všechny závazky … přijaté za účelem přilákání … investic.“
Pokud jde o to, jaké přesně tyto závazky byly, COP a XOM se však pečlivě vyhýbají konkrétním detailům, což není nijak překvapivé, protože klíčové dokumenty v záznamech ukazují, že tyto údajné závazky jsou výplodem přehnané fantazie společností.
Investice společností COP a XOM byly možné pouze díky výjimečnému právnímu režimu definovanému v článku 5 venezuelského zákona o znárodnění ropy z roku 1975, který „ve zvláštních případech a pokud je to ve veřejném zájmu“ umožňoval státním subjektům „uzavírat dohody o spolupráci se soukromými subjekty ... [s] předchozím souhlasem [kongresových] komor na společném zasedání, za podmínek, které stanoví“.
Mezi četnými podmínkami, které venezuelský Kongres stanovil pro všechny modernizační projekty, je jedna, která je fatální z hlediska tvrzení společností o vládních závazcích, že ani fiskální, ani právní rámec modernizačních projektů nebude změněn.
V případě projektu Cerro Negro, společného podniku společností XOM, PDVSA a British Petroleum, byla tato podmínka vyjádřena následovně:
„Dohoda o sdružení a všechny činnosti a operace prováděné na jejím základě neukládají Venezuele žádné povinnosti ani neomezují její suverénní pravomoci, a jejich výkon nemůže být důvodem pro žádné nároky, bez ohledu na povahu nebo charakteristiku těchto nároků...“.
Jak je zřejmé, tato podmínka představuje úplnou výhradu svrchovaných práv republiky (která navíc nebyla smluvní stranou žádné z dohod o přidružení).
Mezi svými: Není šance
Existují veřejně dostupné dokumenty z doby přijetí těchto opatření, které dokazují, že COP a XOM si byly plně vědomy toho, že jejich situace vůči venezuelské vládě nebyla „čistě smluvní“.
Tyto dokumenty jsou zvláště zajímavé, protože prohlášení a názory v nich obsažené byly učiněny v domnění, že zůstanou důvěrné, ale byly zveřejněny - spolu s 250 000 diplomatickými depešemi USA zveřejněnými serverem Wikileaks.
Jedna z těchto depeší uvádí, že ropný atašé na americkém velvyslanectví v Caracasu byl informován „vedoucím pracovníkem společnosti ExxonMobil … dne 17. května [2006] a sdělil, že jeho firma nevěří, že má právní základ pro odpor proti zvýšení daní“ vyplývajícímu z „novelizace zákona o uhlovodících (OHL), která zvyšuje daň z příjmu strategických sdružení z 34 na 50 procent a zavádí 33,3procentní daň z těžby.“
Toto upřímné přiznání je neslučitelné s fantaskními tvrzeními společností COP a XOM o daňových zárukách.
Telegram však obsahuje ještě odhalující informaci, která se týká výše odškodnění, jaké COP a XOM náleží za znárodnění jejich podílů, a zesměšňuje jejich kolosální nároky na náhradu škody:
„… každá ze strategických dohod o sdružení obsahuje nějakou formu odškodňovací doložky, která je chrání před zvýšením daní. Podle těchto doložek státní PDVSA odškodní partnery v případě zvýšení daní. Aby však bylo možné obdržet platbu, musí dojít k určité úrovni ekonomické škody. Pro stanovení úrovně škody obsahují odškodňovací doložky vzorce, které bohužel předpokládají nízké ceny ropy.
Vzhledem k současným vysokým cenám ropy je velmi nepravděpodobné, že by zvýšení daní způsobilo podle těchto vzorců dostatečně významnou škodu, aby bylo dosaženo prahové hodnoty, při které by PDVSA musela partnerům zaplatit.“
Tolik depeše, kterou neměl nikdo nepovolaný vidět.
A tolik právo, které však zrovna nemá nejsilnější slovo…
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
