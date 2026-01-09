„První metodou pro odhad inteligence vládce je podívat se na muže, které má kolem sebe" Niccolo Machiavelli
Petře Pavle, podle Tvého vyjádření Filip Turek narušuje hodnotu Ústavy. Odmítnutím jmenování Filipa Turka ministrem, kterého navrhl premiér ČR Babiš, je flagrantním porušením Ústavy České republiky. Mám pocit, že začíná bolševizace České republiky. Viz výrok PP, že není rozhodující to, zda byly jednotlivé výroky a činy Filipa Turka prokázány, ale to, jak na ně nahlíží významná část veřejnosti. Ptám se, zda chce PP zavést novodobé lidové soudy?
Petře Pavle, Tvůj ekonomický poradce David Marek Tě vyzval, ať nepodepisuješ rozpočet Fialovy vlády, který se ukázal jako vylhaný a nyní v rozpočtu chybí 50 miliard. Jsi spoluzodpovědný jako chapadlo Fialovy chobotnice. Po jmenování Babiše premiérem ČR došlo asi k vynucenému setkání s americkým generálem Buzzardem. Čtu to tak, ale možná se mýlím, že Babiš byl přinucen přijmout určitou formu muniční iniciativy. Jak říká PP, že Turek nemůže být z morálních důvodů ministrem, tak jsem přesvědčen, že PP neměl nikdy z morálních důvodů kandidovat na prezidenta. Česká republika je pro něj na posledním místě a podle mého názoru se minulost Petra Pavla neslučuje s funkcí prezidenta ČR. Prezident by mohl přímo být ukázkou, že se nic nezměnilo oproti jeho mládí. Totalitní návyky a manýry, ty tady zůstaly. PP se nemůže smířit s výsledky demokratických voleb. Prezident nemá právo zkoušet kandidáty na ministry, neboť podle jeho kvalifikace a znalostí, na rozdíl od jiných prezidentů, může pouze neformálně přezkoušet kandidáta na ministra, který prošel vojenskou službou, a to z pořadového kroku. Raritou je desetidenní předtočení Novoročního projevu. Signalizuje asi něco závažného. Československý prezident Gustáv Husák měl projev v přímém přenosu. Dále například Miloš Zeman a Václav Klaus nikdy podle dostupných informací své projevy nepředtáčeli.
Výše jsem citoval Niccolo Machiavelliho, který akcentuje muže kolem vládce. Příkladem je Otakar Foltýn, jehož mohu nazvat odpudivou bytostí a jehož psychiatrickou diagnózu stanovil psychiatr a europoslanec MUDr. Ivan David. Dalším, podle mého názoru morálním odpadem, je Petr Kolář, který nazývá české občany lůzou a říká, že ti, kteří nesouhlasí s dodávkami zbraní na Ukrajinu, by měli dostat do hlavy krumpáčem. Tento kádrovák morálky se v době, kdy jeho manželka umírala na rakovinu, už rok tahal s moderátorkou ČT Světlanou Witowskou. Špinavé kšefty s ČVUT, pro které měly nulový přínos vynesly tomuto morálnímu majáku 7,4 milionu korun. Míří chapadla Mindičovy ukrajinské korupční chobotnice, proslavené zlatými s prominutím „hajzly", do České republiky na nejvyšší místa? Mohu to nazvat pokračováním ságy Timur a jeho parta. Ukrajinská policie navštívila další sídlo Timura. Samozřejmě že policisté nešli na kafe a vodku, ale provedli domovní prohlídku v kyjevské čtvrti Pečersk. V bytě našli zajímavý zbrojní arzenál, za který by se nemusela stydět ani Cosa Nostra v době své největší slávy. Například drážkované karabiny Vulkan-TK ráže 5,45 mm, Steyr Mannlicher AUG/SA, AKMS, brokovnice Remington 870 a další. Tato kauza má českou stopu. Detektivové našli českou vyznamenávací pistoli CZ P-10. Tato pistole je věnovací, vyznamenávací, ručně gravírovaná. Výrobcem pistole je Colt CZ Group SE a této firmě slouží Petr Kolář. Jen otázka pod čarou. Nebyl touto pistolí obdarován Zelenský od PP? Podle mého názoru vnímají Ukrajinci naše představitele jako užitečné komiky, neboť s nadsázkou prezidentská pistole skončila vedle Mindičova zlatého hajzlu.
80 % ukrajinských občanů chce mír. Nechce trpět pod jhem Zelenského banderovců.
