Miroslav Josef Bezecný: Je ještě vůbec něco, co nezdražilo?

Kde je tolik proklamovaná zdravá výživa - ovoce, zelenina, ryby? Mnohdy jsou tyto potraviny dražší (vlastně mnohdy vždycky) než tzv. nezdravé. (Prý Fiala s Vystrčilem tahali ze svetru písmena, co zdraží. Fiala vytáhl písmeno F. "To zdražíme fíky?" ptal se Vystrčil. "Ne fšechno," řekl na to Fiala.) Vajíčka!? O zdražování vajíček se vedou hlubokomyslné diskuse, kdy se "věcně a logicky" zdražování zdůvodňuje. Prý je drahá výroba vajec, prohlašují farmáři.

To je ale velice zajímavé, člověk se pořád musí učit. U mne snášejí vajíčka slepice a na farmách se prý vajíčka vyrábí. V tom to asi bude. A co nechat to na slepicích? Při nedávné debatě jeden farmář přiznal, že zdražil vejce, protože si chce postavit ještě jednu halu, takže si na ní musí vydělat. Hned se to ale snažil popřít. Prý čím více slepic v hale, tím větší zisk. Když vidíme fotografie, jak jsou v halách slepice na sebe namačkané... A přesto prý farmáři prodělávají.

Já mám jen několik slepic, pouze abych měl vajíčka pro naší rodinu. Mám volný chov, na každou slepici připadá zhruba 1 m2 prostoru. A přesto neprodělávám. Když to vezmu v ročním průměru, jsem stále v nákladech hluboko pod cenou v supermarketech. Prý jsou také velké náklady na krmné směsi. Já žádné tzv. krmné směsi nepoužívám. "Jen" pšenici, občas ovesný šrot, vařené šťouchané brambory, a samozřejmě trávu. Nikdy jim nesvítím.

Čím je krmí na farmách? Jaké mají krmné směsi složení? Jestliže se při prodeji vajec používá označení klecový chov, podestýlkový chov nebo volný chov, nebylo by také od věci uvádět složení krmných směsí? Možná bychom byli překvapeni, co slepicím dávají. Jako jsem si chtěl nedávno koupit nové matrace, ale prodavač mi odmítl sdělit, z jakého materiálu jsou, prý je to výrobní tajemství.

Farmáři prý údajně prodělávají a prodávají prý vajíčka pod náklady. To by ale znamenalo, že se chovu slepic věnují jen po večerech, nebo ve volném čase, a mají svá stálá zaměstnání. Za co by si jinak pořizovali drahá auta, stavěli vily a jezdili na dovolené do zajímavých destinací? Ale není to jen na farmářích. Jaký podíl na zdražování mají potravinové řetězce?

