Miroslav Josef Bezecný: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet

Co získáme s jedním, nebo s druhým? Ani jednoho z nich neznám, nikdy jsem s nimi nemluvil, ani jsem se s nimi nikdy nesetkal. Jak jim tedy mohu věřit? Volební kampaň na prezidenta republiky by měla být důstojná a slušná. To, že se uzavírají oficiální sázky, mi spíše připadá jako závody psích spřežení nebo pouťová atrakce. Ještě by mohli vykřikovat (jako u kolotoče): "Pojedeme to Singapúru pro citronovou kůru a do Benátek na špenátek."

Amerika náš vzor. Ale brát si vzor z potomků nejtěžších zločinců a prostitutek, kteří byli na doživotí vyhoštěni z Evropy do trestaneckých osad, mi připadá přinejmenším nevhodné. Volební kampaně se opět rozběhly v plné síle. To, že jeden z kandidátů ihned po uzavření volebních místností veřejně prohlásil, že není kandidát vládní koalice, a za pár minut Fiala na tiskovce uvedl jména kandidátů, které vládní koalice podporuje, a mezi nimi uvedl i jeho jméno, byl omyl? Jestliže vědomě lže o tak zásadní věci, co od něj můžeme očekávat, pokud by se stal prezidentem.

Anketa Přestřelil Babiš billboard „Nezatáhnu Česko do války“? Přestřelil 9% Nepřestřelil 91% hlasovalo: 16790 lidí

Nedávno jsem četl, že prý je Pavel podobný Masarykovi. Divím se, že ještě genenerál Pavel nepodal na toho pisálka žalobu. Zapomíná se na to, kdo za první republiky vydal rozkaz demokraticky střílet do demokraticky hladových dělníků. I to je lesk a bída kapitalismu. Dnes, po více než třiceti letech, připomínat členství v KSČ?! Proč nebyla tenkrát KSČ zrušena? Ani jednotliví členové nebyli označeni nebo souzeni jako zločinci. A jestli byli v KSČ, jistě se sami srovnají se svým svědomím. Po tzv. revoluci byli zvoleni nebo jmenováni do vysokých funkcí. To nevadilo, a vadí to najednou dnes? Proč? Komu se to hodí do krámu?

Oba volební štáby vykreslují konkurenčního kandidáta jako velkého darebáka (a to je ještě slušně řečeno). Ať tedy vyhraje jeden nebo druhý, neukazujeme světu, koho že to budeme mít za prezidenta? Poslední období nám jasně ukazuje, že vlastně žádného prezidenta nepotřebujeme. Podle ústavy asi jeho post zrušit nelze. Ale mohli bychom na volbu prezidenta "zapomenout", a občas by veřejně s naučenými frázemi vystoupil Ovčáček.

Nedávno jsem četl, že kdo chce mír, je zbabělec. Ať si tedy jedou podporovatelé války bojovat na Ukrajinu. Nikdo jim v tom nebrání. Hroby neznámých vojínů jsou stále aktuální, a nejvyšší bojovníci, schovaní za bukem, si rádi chodí při významných výročích zabrečet. Pokud bych měl bránit svou vlast, okamžitě bych šel. Ale bojovat za Ameriku je nesmyslné.

Na závěr se znovu ptám, koho volit. Kde najít mladého, perspektivního a průbojného vlastence, který by nebyl jen slouhou cizích mocností?!

