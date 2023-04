Miroslav Josef Bezecný: Před více než čtyřiceti lety jsem zrušil duplicitní výkazy

reklama

Není to zase tak špatný nápad, pokud skutečně bude takový výsledek, jak geniální ministr předpokládá. Nebo jsou pošty lukrativní budovy, vhodné k "privatizaci" pro kamarádíčky? Ale ztrátových máme i více státních "podniků". A tak by podle klíče, stanoveného na redukci poštovních poboček, měl by být snížen i počet ministrů, poslanců a senátorů, i zeštíhlit státní správu. Jestliže srovnáme stav před rokem 89, pak dojdeme jednoznačně ke zjištění, že se moloch státní správy více než zdvojnásobil. Přitom se neustále tvrdí, jak digitalizace uspoří čas i pracovníky. Ale nějak jim to nevychází. Byrokratický oř vesele řehtá dál. Připadá mi to jako scénka na Silvestra v padesátých letech, kdy úřad dostal nařízeno zrušit post jednoho úředníka. Museli pravidelně podávat hlášení, kolik se tím ušetří. A protože to sami nestihli, přijmuli nového úředníka, jehož jedinou prací bylo, že zpracovával výkazy, kolik se ušetřilo snížením jednoho úředníka. Je pravdou, že některé odbory jsou mimořádně vytížené, ale na druhé straně jsou i úředníci, kteří si musí práci vyloženě vymýšlet. Dejte úředníkovi funkci, a vymyslí dotazník. Když jsem, před čtyřiceti lety, pracoval na jednom krajském úřadě, doporučil jsem ministerstvu obchodu zrušení duplicitních zbytečných výkazů. Zhrozili se nad tímto zločinem, protože by se jim prý narušila statistika od roku 1948. A tak jsem hned druhý den telefonoval na podniky, které jsem řídil, a nadiktoval jim čísla výkazů, které se s okamžitou platností ruší. Nemám rád zbytečnou, nesmyslnou práci. Do dnes je nikdo nepostrádal (ani výkazy, ani ministerstvo). Nebo se možná, právě z důvodu, že jsem tenkrát zrušil duplicitní výkazy, v současné době zhroutilo hospodaření naší slavné vlády vynikajících odborníků. A tak by mohl Fiala a spol., když jim již došly argumenty o Babišovi, veřejně uvádět, že ke zhroucení státních financí došlo naprosto jednoznačně z důvodu, že Bezecný před více než čtyřiceti lety zrušil výkazy. Za malou úhradu, dejme tomu sto tisíc měsíčně, plus náhradu výdajů, se k tomu rád kajícně přiznám.

Miroslav Josef Bezecný

