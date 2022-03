Miroslav Josef Bezecný: Tak nám to dobře stoupá

reklama

Pokud někdo kritizuje současný stav a amatérskou práci našich "nejvyšších" je označen za teroristu nebo rusofila. Potraviny se prý zdražují údajně proto, že zdražily pohonné hmoty a proto jsou větší náklady na pěstování pšenice a krmiv!? Je to skutečně pravda, nebo se jedná o podvod tisíciletí? "Zapomíná" se na to, že pšenice a krmiva, která jsou v současné době na trhu, byla vypěstována v minulém roce! To znamená v době, kdy ještě zdražení pohonných hmot nebylo tak razantní. Kde jsou tedy ty zvýšené náklady na loňskou pšenici? Možná, že jsem to skutečně přehlédl, že byly dožínky letos v lednu.

Třeba je to tím, že byla zima a plechovou kavalérii kombajnů jsem na polích v lednu nezaregistroval. Jely v lednu "vozy s bílou slámou" z polí do stodol? To bude asi tím, že je sláma žlutá a ne bílá. Jestliže se tedy prodávají pouze zásoby z minulých let, nevydělávají na zdražení čeští zemědělci ani korunu, a veškeré zisky jdou do kapes nadnárodních prodejních řetězců - v podstatě překupníků.

A tak všichni mlčí a demagogii přijímají jako jedinou a skutečnou pravdu. Před rokem 89 - když Eva Kotvová vyhlásila v televizi úpravu cen - byly okamžitě zavřeny všechny obchody. A pracovníci národních výborů i dlouho do noci evidovali zásoby ve skladech. Ty se potom musely prodávat ještě za staré ceny, a zdražování se týkalo pouze dodávek nového zboží. V médiích se objevují i informace, že na světových trzích cena ropy klesá. Proč u nás ne? Nakonec ještě dopadneme jako Italové před vstupem do eurozóny - vezmeme deset miliónů a půjdeme si koupit jeden chleba. Dnes tedy máme demokracii, a ceny dále stoupají. Tak si říkám, jestli v tom nemá prsty jeden význačný lékař, když v televizní reklamě chválí, jak nám to dobře stoupá.

