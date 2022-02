Miroslav Kulhavý: Američané nařizují Rusům - „Válku začněte ve středu 16. 2. ve 3 hodiny.“

reklama

Dle současného popisu situace tanky skutečně vyrazily….ale opačným směrem. Pokud tato tendence vydrží, jsou opravdu americké výzvědné služby za blbce a politicko-bulvární plátek Forum24 také. A pokud tu bublinu vypustili Rusové, patří jim jednička v klamání protivníka.

Pozastavil bych se u pojmu „protivník“; vzájemná obchodní výměna USA – Rusko tomuto pojmu poněkud odporuje. Stejně tak vyhlášené sankce z EU nejsou na závadu čilé obchodní spolupráci hlavně Německa a Francie, takto lídrů Západní Evropy.

Když částečně opustíme „velkou politiku“, zůstává otázkou, jak se mají zachovat malé státy, jako jsme my. Obchod s Ruskem nebyl velký a ještě ho postihly sankce EU a české firmy jen těžko hledají náhradu a některé to vzdaly.

Z jiného soudku: USA se prostřednictvím NATO cpou vojensky do východních evropských států (konvoj právě přes ČR projíždí), ale vedle cvičení směřované – jak jinak – proti Rusku, by se rádi u nás a na Slovensku usídlili nastálo. Prezidentka Čaputová podlehla a hodně Slováků se bouří (koluje mail z plného náměstí v Bratislavě), americkou základnu nechtějí s podtextem, že Rusko se vojensky na západ nepohne a naopak chtějí obchodně spolupracovat, majíc před očima svého jižního souseda s Orbánem v čele jako vzor.

Naše jasně prozápadní a silně proamerická vláda v čele ne s Fialou, ale s „přilbovým“ Lipavským, by měla přehodnotit priority a především zásadně cizí vojska ODMÍTMNOUT a nepůjde-li to jinak, členství v NATO odmítnout také. Čaputová na Slovensku nebude věčně a obě země (býv. Československo) by se měly spíše tlačit do pozice neutrálních států, byť to bude bez uznání na papíře. Výmluvné by bylo zeptat se Slováků (v referendu), zda se obávají útoku z Ruska.

Aby toho nebylo málo, přišel hned následující den (16. 2.) šéfredaktor Šafr s kritikou týdeníku Echo pro rozhovor s politologem Sergejem Kavaganovem, někdy zvaným „ruský Kissinger“. Nebudu tu snůšku hlavně polopravd rozebírat, jen opět zazněla slepá obhajoba NATO (když bylo v rozhovoru Kavaganoven kritizováno) bez zmínky zpochybnění: za zásahy v Iráku – falešný důvod údajného vlastnění zakázaných zbraní + jiný dodatek, že Saddám Husajn vraždil Kurdy,když stejný metr za násobné vraždění Kurdů Tureckem nebyl použit, v Jugoslávii – vraždění Srbů v Kosovu UCK …..prostě Šafr je vykleštěný býk.

Vedle kritiky týdeníku Echo, bez jakéhokoli oprávněného „špatného“ pohledu na USA, si dovolí – jen tak mimochodem – plivnout na Parlamentní listy pro údajný „buranský jazyk“ a to v souvislosti, že propagandistický rozhovor pojal Kavaganov intelektuálně, tedy nic pro všechny politiky, vědce, komentátory a další persony, které na PL publikují. Nedá se na to nic jiného říci, než že pravděpodobně intelektuálům z PL nestojí ta lidská nula za komentář a za mne přidat Šafrovi radu: „ Když něco bereš a do toho ještě alkohol, tak nepiš!“

Nutno dodat: to, že se Parlamentní listy nevyhýbají žádnému tématu a někdy uveřejní i to, co by politici chtěli nechat pod pokličkou, což mnohdy vyvolá potřebnou diskusi, ale což má také za následek, že jsou PL m.j. MV negativně hodnoceny. Nedá se na to nic jiného říci, než v pravém slova smyslu opakovat: „Braňme svobodu slova!“

