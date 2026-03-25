Miroslav Kulhavý: Minář na Letné – naháněč do opozičních stran

25.03.2026 11:35 | Komentář
autor: .

Demonstrace na Letné jen potvrdila sílu opozičních voličů, tedy menšiny aktivních občanů. I tak by pražští opozičníci nestačili, a proto byl nutný svoz autobusy z celé republiky; s patřičným jízdným?

Foto: Hans Štembera
Popisek: Mikuláš Minář na Letné

Kritika mířila na záměr evidovat neziskovky se svými chlebodárci a na dotování rozhlasu a televize ze státních financí, samozřejmě s přehledem jejich využití. Nevím, co je na tom závadného; třeba zjistit, je-li zde takový subjekt s ruskou dotací, jak je někdy předkládáno – to je na tom špatně? Nebo audit hospodaření televize státními orgány, samozřejmě bez zásahů do redakční náplně.

Ale i tak si myslím, že hlavní záměr pana Mináře (možná s patřičnou navigací od opozičních subjektů) byla naléhavá výzva všem přítomným, aby vstupovali do opozičních stran a svou prací a masovostí ovlivňovali všechny příští volby – zmíněné byly hned ty příští podzimní komunální.

Aby dodal nástin objektivity, kritizoval v opozičních stranách „strejdokracii" a vyzval tyto k otevření dveří pro nové tváře.

Z vystupujících umělců čněl nad ostatní Svěrák, u kterého to ale vypadalo, že si přišel hlavně pro přání k blížícím se devadesátým narozeninám. Ač nerad (neb je mi svou uměleckou činností blízká), musím lehce zkritizovat vystoupení Anety Langerové, neb mé hudební ucho zaznamenalo pár nečistých tónů, chtělo to klávesy nebo alespoň její kytaru.

K umělcům obecně: Jistě, jsou občany jako každý jiný a mají právo na svůj politický názor; ovšem zneužívat svou uměleckou popularitu a vystupovat na jednostranně zaměřených politických akcích je dle mého za hranou.

Jestli se někdo domnívá, že takové akce změní politiku vlády, tak se hodně plete. Jediné, co způsobí, bude větší rozdělení společnosti. S tím je také spojeno nedůstojné přetahování voličů rádoby dle svobody slova.

Vláda nemá zapotřebí svolávat demonstraci na podporu své činnosti; tu podporu dostala při sněmovních volbách, ale kdyby se vyskytla mimořádná situace a na podpoře vlády na náměstích by hodně záleželo, věřím, že naplněná Letná, ale sešlosti i v jiných městech by Chvilkaře nejen vyrovnaly, ale i překonaly. Dá Bůh a příroda, že to nebude zapotřebí.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme:

Miroslav Kulhavý: Všichni komentátoři na ČT se probrali až po roce 2022?
Miroslav Kulhavý: Snílek Zelenskyj vědomě klame, když mluví o vítězství
Miroslav Kulhavý: V Zelenského vlasteneckých prohlášeních něco chybí
Miroslav Kulhavý: Fialova kobyla kope, neumí odejít důstojně

Jinde na netu:

Teplota v ložnici může ohrozit srdceTeplota v ložnici může ohrozit srdce Přehmaty v používání kondomůPřehmaty v používání kondomů

