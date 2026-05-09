Pavel Foltán: Zarazí mu vycházky, anebo napaří 15 vostrejch?

U hradního (ve výslužbě) ex generála generálů si to (ve výslužce) pasivní záložák Babiš hustě polepil, že kvůli plnění si bojových úkolů v týlu přítele nestíhal nástup k hradnímu raportu o plných 15 minut (!!!) a tak byl hned sprduňk před nastoupenou medianosnou jednotkou na celoNatózní úrovni před rozvinutou EUrozástavou a teď žeprej se čeká, jestli mu JEN (?) zarazí vycházky do konce volebního období (čili to Turecko za Turka) a nebo mu hned napaří 15 vostrejch za každou minutu, což je ale „fprostatě“ cum befél ganz egál – hlavně, že se tu dobře mate nepřítel – ergo vlastní národ, občan, volič a daňový poplatník dalším ?odvedením pozornosti od strategicky podstatných a životně důležitých problémů toho „malýho, ale našeho tuzemáckýho Titaniku“ už 35 let plnou parou řítícího se přímo na kru. Prezidentská kampaň je holt prezidentská kampaň a přes to nejede vlak (ani ten s legionářským zlatem). „Těbůch, to to dopadne“ (řečeno s hlasem lidu).
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Až na to, (majne líbe ýbrmenš kamarádi soukmenovci), že tady pořád ještě žije i ten malej, ale náš nezničitelnej starej dobrej Švejk. Alles klar?
P.S. pro zajímavost jen pár jakoby nesouvisejících aktualitek – za všechny např.:
1. Ten sjezd SdL v Brně sponzoruje bavorská vláda (cca. 21 mil. Kč) a předseda vlády Bavorska tam přijede (bez předchozího protokolu = ochranka by měla už na celnici Folmava odevzdat všechny zbraně do depozita CZ celního úřadu). Už jen to je na předvolání vyslance BRD do Černína k Macinkovi a předání alespoň striktní nóty.
2. Na ten sjezd SdL přijede i ministr financí spolkové vlády (sic!) – opět bez toho předchozího protokolu – nicméně jde oficiálně o akci BRD vč. Bavorska – čili je to úkon cizího státu vůči sousední ČR a 21 mil. podpora (ne)ziskovky Meeteng Brno – a co na to onen fialový § trest. zák. o činnosti pro cizí moc, a o vměšování, atd. (?!?)
3. Požadavek (zatím ještě ani ne) prepremiéra Magyára proti Slovensku na zrušení tzv. „Benešových dekretů“ (zcela nepochybně pouhá náhodička jako brníčko, že?)…
4. Petr Pavel coby agitátor velkoevropské „Čtvrté Říše“ (citace pojmu z vox populi).
5. Ústavní soud znovu přihrál kauzu vrácení spousty CZ lesů proti těm „Benešovým dekretům“ (tou dobou v Praze náhle vyměnili Graubnera), ÚS dále opět dává ho hry §§§ neprůchodné snahy o vrácení zámků Opočno, Hrubý Rohozec, (Walderode byl kovanej sudeťák asi jako Henlein, K. H. Frank, a spol. – citace z vox populi).
6. Herman prošel do nejužšího výběru k volbě 6 členů do Rady ČT – a to i coby nyní jakýsi parlamentář notorických nároků Lichtenštejnů a Lichtenštejska k navrácení již soudně nevymahatelného majetku (soudy to už dávno a opakovaně odmítly), ale … A navíc pikantní „náhodička“ = ten Herman je taky jedním z těch 36 „vlastenců“, co Posseltovi do Mnichova poslali ten „zvací dopis“ pro SdL k uspořádání jejich sjezdu v Brně, přičemž právě Herman byl jedním z toho souručenstva, co po Havlovi přijeli do Mnichova políbit Posseltovi prsten (jakož i Nečas, Bek, Fiala, Pavel, a další CZ politici svého času ve vrcholných státních funkcích).
7. ČT v poněkud agitačním (diplomaticky a velice mírně řečeno) seriálu „Modrá krev“ manipuluje diváky (resp. veřejnost) tvrzením v úvodu každého dílu zhruba ve stylu, že aristokracii v tuzemsku zničil režim po roce 1948 – což je zcela evidentní blbost – šlechtický stav a tituly zrušil prezident T. G. Masaryk, a to jako jedno z prvních §§§ opatření hned po založení Republiky Československé už v roce 1918, což je bratru počítáno asi tak o 30 roků dříve – ale tahle fakta se té „naší“ jejich ČT zcela zjevně nehodí (ač i těm tvůrčím expertům v ČT musí být známy i tyhle základní detaily – a pakliže nejsou, tak tam ti experti a zde ani ty expertky nemají co pohledávat).
8. Soud i proti své vůli (jak výslovně uvedl v odůvodnění rozsudku) odsoudil v kauze tzv. „Čapák“ osobu před tím už opakovaně zproštěnou viny = i podle vox populi další akce v rámci dlouholeté války „antiBabiš“ = rozsudek doposud v historii nejen ČS, ale i ČR justice nevídaný, neslýchaný, zcela bezprecedentní a pro logiku i tradici hodnot právního státu zjevně totál brutál negativně průlomový.
Dalo by se ještě pokračovat na pár stránkách textu. Nicméně i takhle („příkladmo“) – není těch jakoby náhodiček sotva během ani ne jednoho měsíce najednou přespříliš i na malého českého untrmenše?!?
