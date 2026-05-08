Zdeněk Jemelík: Pružný ministr

O věci jsem psal již 26. února 2026 2). Rozhořčení pana předsedy vlády je pochopitelné. Jeho sdílení ministrem spravedlnosti je v naprostém pořádku. Chvályhodná je rychlost vydání ministrova rozhodnutí. Doufejme, že v jeho stylu práce nebude výjimečným úkazem, když za jeho předchůdců dvouletá lhůta vyřízení podnětu nebyla výjimkou a občas to trvalo i déle, pokud ovšem na podání stížnosti vůbec došlo. Dodávám: Pokud aparát ministerstva vůbec vzal podnět na vědomí, či dokonce jej pochopil.
Pan ministr určitě potěšil pana předsedu vlády, který to jistě přijme jako úlevu v záplavě nepříjemností ze strany justice. Nepotěšil ale slitovného předsedu senátu Jiřího Dufka, pro něhož je nepříjemná sama skutečnost napadení jeho rozhodnutí stížností pro porušení zákona. A velkou ranou pro jeho prestiž by bylo vyhovění stížnosti Nejvyšším soudem ČR, na které si budeme muset počkat nejméně několik týdnů.
Jen na okraj dodávám, že jsem v současné době svědkem pokusů o nápravu jiného jeho rozhodnutí, které jsou poněkud zdlouhavé, ale jejich vyústění v další podnět ke stížnosti pro porušení zákona není vyloučeno. Také bývalí kolegové ze Spolku Šalamoun na něho mají problematické vzpomínky.
Odsouzeného majitele psa se ale ministrovo rozhodnutí nijak nedotkne, protože rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona v neprospěch odsouzeného má pouze akademický význam. Rozsudek se nezmění. Soud se doví z „nejvyšších míst“, že se dopustil pochybení. To je ale všecko. Také na tuto okolnost jsem v únoru upozornil.
Nejsem si ale jist, zda pan předseda vlády bude plně uspokojený, zda mu nebude vadit, že se soudy nevrátí k uložení nepodmíněného trestu. Již v únorovém článku jsem upozornil, že zhoršení postavení pana odsouzeného mohla vyvolat paní nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Nevím, proč je nepodala. Mohlo samozřejmě dojít k nějaké dohodě mezi ní a panem ministrem, nebo ji včas přiměřeným způsobem neupozornil intervenující státní zástupce.
Osobně bych panu odsouzenému její zákrok přál. Jeho neuskutečnění by mě přesto znepokojovalo méně, kdybych právě nebyl svědkem její netečnosti v „kauze Jesenice“, o které moji čtenáři četli opakovaně. Dodávám, že v době působení pí. Lenky Bradáčové ve funkci pražské vrchní státní zástupkyně jsem s ní míval korektní vztahy. Tím spíš bych čekal, že ze své nejvyšší pozice udělá v „kauze Jesenice“ rázně pořádek. A jsme zde znova: „et ceterum autem censeo… (Zařídí-li příslušné orgány osmi „jesenickým“ zločincům promlčení, nejsme právní stát. Měl by se nad tím zamyslet i pan předseda vlády).
1) Za týrání zvířat přísnější tresty. Ministr Tejc proti podmínce pro majitele psa Bladea. Česká justice 6. 5. 2026 ZDE
2) Zdeněk Jemelík, Mstitel týraných zvířat, můj blog 26. 2. 2026 ZDE
