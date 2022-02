Miroslav Macek: 460 členů pirátské strany šikovností předčí i cikány

reklama

Čtenář glos T. S. mi napsal:

Celkem 460 členů pirátské strany dostane od státu 174 milionů korun. Šikovností předčí i cikány.

Čtenář glos L. P. mi napsal:

Moje žena dostala před 14 dny Covid. Tedy měla všechny popisované příznaky, potvrdil to i lékař, ale následný PCR test byl negativní. Lékař nad testy mávl rukou v tom smyslu, že jsou nespolehlivé. Podobně dopadl současně i dospělý syn, mající již své bydlení, taktéž s příznaky, kterému vyšel pozitivně antigenní test, ale PCR byl také negativní. Jeho partnerka si jako neočkovaná nechtěla PCR platit, a tak oba s horečkami a příznaky Covid vyleželi doma. Spolužačce od dcery studující na zdravce vyšly pozitivní dokonce 3 antigenní testy, ale mezi těmito testy jí vyšel PCR znovu negativně! U další spolužačky měl stejnou zkušenost s pozitivním antigenem a negativním PCR bratr, To už přece nemůže být náhoda! To jsou PCR testy tak nespolehlivé, anebo je zatím něco jiného? Nebylo by rozumnější se na ty testy vykašlat už úplně? Vždyť ty pozitivní testy stejně neznamenají diagnózu nemoci. A já, v 57 letech téměř "riziková skupina", jsem ten hodně nakažlivý Omikron od své ženy nechytnul. Netvrdím, že je to recept, ale slyšel jsem od našeho odborníka prof. Berana doporučení sportovat, abychom si vytvořili tzv. roušku v krku, čili slizniční imunitu, která nás lépe ochrání. Já chodím pravidelně každý den na cca 25 min. běhat téměř v každém počasí, a přes covidové období se navíc dopuji vitaminy D a zinkem, a k jídlu často jako přílohu volím kysané Bystročické zelí s vysokým obsahem přírodního vitamínu C. Nejsem žádný antivaxer, ale raději se o svou tělesnou schránku starám sám, a nechci, dokud to jde, aby o ní za mě rozhodoval pharma průmysl, nebo naší politici. Takže s pokorou konstatuji, že v mém věku nechodím po doktorech vyjma pravidelných preventivních prohlídek, že jsem zcela zdráv a Covid jsem zatím nechytnul. Akorát mě strašně irituje slovní spojení "v zájmu veřejného zdraví". V tomto zájmu je mi zakazováno organizovaně sportovat, chodit se najíst do restaurací, za kulturou atd. Většina lidí ví, že to není normální, ale bude za to někdo zpětně hnán k odpovědnosti, až to všechno praskne? Přiznám se, že bych byl moc rád a přál bych jim spravedlivé tresty.

