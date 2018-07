Miroslav Macek: Abyste si pořád nestěžovali, jak stát nefunguje. Jak vidíte, šlape jako hodinky…

Dotace, které přitekly Agrofertu spadajícímu do svěřeneckých fondů premiéra Andreje Babiše, přesáhly vloni dvě miliardy korun. Na dani z příjmu přitom firma vloni zaplatila 739 milionů korun.

To jen, abyste si pořád nestěžovali, jak ten stát nefunguje. Jak vidíte, šlape jako hodinky…

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) zjišťuje, jak může kraj pomoci lidem z domů bytového družstva Svatopluk, kteří se mají podle soudu do měsíce vystěhovat. Krajským právníkům zadala, aby vytvořili materiál pro zastupitelstvo. Měl by zahrnovat řešení v podobě zcela zásadní finanční pomoci těmto lidem, řekla Pokorná Jermanová. O mimořádné dávce mluví také ministerstvo práce.

Tolik zpráva. Jak je vidět, blíží se opět tradiční české řešení: za konkrétní chyby konkrétních lidí zaplatíme nakonec my všichni. Už včera jsem totiž zaslechl v radiu následující věty „kdyby soudy špatně nerozhodovaly“ a „stát také nese svůj podíl viny“…ne, stokrát, tisíckrát ne! Špatně rozhodovali konkrétní, jistě dohledatelní soudci a svůj podíl viny mají konkrétní, jistě dohledatelní úředníci a ne „stát“ a „soudy“! Pokud tito nebudou osobně odpovědni za kvalitu či nekvalitu své práce, zoufalá situace se správou věcí veřejných bude nadále přetrvávat!

Viděli jste to video z Ceuty, jak tam nebohé oběti války, vyhublí starci a těhotné ženy s kojenci v náručí z posledních sil přelezli mnohametrový plot a radovali se, že jsou konečně v bezpečí? Tak to si pusťte, velice dojemné!

Institut Václava Klause:

Ladislav Jakl, který deset let zastával funkci ředitele Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, býval poslancem a novinářem Lidových novin, nemá podle pokrokářů právo hovořit o americké politice. Bez jakýchkoliv argumentů je nenávistně urážen, nazýván lhářem a umlčován. A to jenom proto, že se odvážil zastat se současného amerického prezidenta. Tak daleko jsme se dostali za necelých třicet let od pádu komunismu.

Nástup totality má vždy podobné rysy – potlačování svobody slova, umlčování nepohodlných názorů, snaha o perzekuci jejich nositelů, cenzura, názorový monopol a manipulace veřejností.

Čeština je jazyk vtipný:

TV Barandov brzy uvede remake slavného filmu Sedm statečných. Všech sedmi rolí se chopil Jaromír Soukup. Následovat budou remaky filmů Alibaba a 40 loupežníků a 101 dalmatinů.

autor: PV