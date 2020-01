Miroslav Macek: Americká frustrace

Nemohu se zbavit silného, životními politickými zkušenostmi ovlivněného pocitu, že současná situace na Blízkém Východu je výsledkem americké frustrace z pokračujícího si uvědomování postupného ztrácení vlivu ve světě. Bohužel poslední činy vůdce smečky, který ztrácí sílu a autoritu, často vedou k nevyzpytatelné rvačce…

***

Komentář M. Š. k atentátu v Iráku, via Láďa Větvička:

Ten, kdo tohle udělal, věděl moc dobře, co dělá a co po atentátu hrozí.

Suley-i-mání byl šéfem Al Kuds, nepravidelných iránských jednotek, které bojovaly jako spojenci Assada proti DAEŠ-ISIL a dalším vzbouřeneckým formacím, které se vyznačovaly demokracií a podřezáváním dětí a ženských ve velkém, Jazídové by mohli vyprávět, stejně tak jako syrští křesťané kterých z 3,8 milionů zbylo v Sýrii necelý 1 milion.

Je až s podivem, že téměř všechny tyto zabijácké formace měla na své výplatní pásce CIA a spolupracující SAUDI…no a Suleymání spolu s Půtinem zlým a všemocným, jim rozdupali bábovičky, na Půťu nemůžou a na Íránce mohli a tak ho oddělali jako psa.

Jenže tohle nebude jen tak a Íránci jako jeden muž hrozí odvetou. Co to bude?

Zablokují Hormuz pro lodě USA?

Napadnou USA jednotky v Iráku či Syrii, potažmo na celém Blízkém Východě?

Napadnou ropné terminály u Saudů a znemožní export?

Budou zabíjet americké speciály, politiky, vyslance v celé oblasti?

Vpadnou do Iráku za podpory většinového šiítského obyvatelstva?

Budou ještě intenzivněji podporovat šíítské milice Muktada Sadra a ty povedou válku proti USA za ně?

Udělají něco jiného?

Neudělají nic?

A kolik bude stát ropa?

PS: USA nařídily evakuaci všech svých občanů z Iráku…

***

Ministerstvo životního prostředí ukončilo hodnocení vlivů plánovaného jezu u Děčína na životní prostředí. Ředitelství vodních cest ČR totiž ve lhůtě tří let do 14. září 2019 nedoplnilo dokumentaci o požadované chybějící údaje.

Hodnocení probíhalo čtrnáct let, během nichž byla dokumentace v letech 2011, 2012 a 2016 třikrát vrácena jako vadná. Nejvyšší kontrolní úřad v červenci uvedl, že stát na přípravu jezu utratil více než 625 miliónů korun.

Kontrolní otázka: Co myslíte, byl někdo vyhozen pro neschopnost z práce, obviněn, obžalován a odsouzen nebo spíše pobíral odměny?

***

Leo Švančara na facebooku:

Vezmu-li si, že na jedné straně na otevřené zastávce trolejbusu pod širým nebem nesmím podle zdejších pravidel stát s doutníkem v ústech (a to i s nezapáleným!), zatímco petardu mi může pod nohama beztrestně odpálit kdykoli třeba desetiletý fracek (můj známý takto přišel v centru města, když vybíral z bankomatu, před časem o bubínek), pak je tady něco zjevně vzhůru nohama.

***

Opsáno z facebooku:

Prosím vás, já už jsem starší člověk, ale nevíte někdo: to chození po městě v teplákách, to je ještě pořád kulturní pokleslost nebo už nadřazenost?

