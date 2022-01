Miroslav Macek: Australian vaccination tournament

reklama

Premiér Petr Fiala, který je na své první zahraniční cestě na Slovensku, se vyhnul otázce na podporu maďarského premiéra Viktora Orbána kazašskému prezidentovi. Právě Visegrádská čtyřka přitom byla jedním z témat jednání se slovenským protějškem.

No, to je mi ale překvapení! Copak se dá zazpívat bez not z Bruselu?

***

Poslanec Jan Farský (STAN) sice odlétá na půl roku do Spojených států, ale poslancem přesto zůstane. No bodejť, musí přece ve sněmovně hájit zájmy toho, kdo jej platí, jak ostatně sám oznámil: Ve čtvrtek odlétám na půl roku do Ameriky. Fulbrigtova komise podpořila můj projekt „How to Transform 250 Years of U. S. Federalism Into a Road Map for the Next 25 Years of the EU?“ Díky stipendiu této prestižní organizace mám možnost jej realizovat na Oregon State University. Je to pro mě obrovská pocta, ale také jedinečná možnost dál rozvíjet svou profesní dráhu.

***

Analytici agentury Moody's zjistili, že jen během prvního roku stála obchodní válka s Čínou Američany nejméně 300 tisíc pracovních míst. Předloňská studie Federální rezervní banky v New Yorku zase spočítala, že obchodní válka stála americké společnosti 1,7 bilionu dolarů na tržní kapitalizaci.

***

Další otázka, která zřejmě zůstane bez odpovědi:

Do jaké statistiky zahrnou kovidoví alarmisté zemřelé kvůli zanedbané lékařské péči, zrušeným preventivním prohlídkám a odloženým operacím, nehledě na neměřitelnou devastaci lidské psychiky a sociálních vztahů?

***

Čtenář glos L. P. mi napsal:

Mám jeden návrh, týkající se tenisového grandslamu v Austrálii. Ať už to dopadne s Djokovičem jakkoliv, jsem zásadně proti tomu, aby se stále nazýval Australian Open.

Turnaj totiž tím, jak vyloučil mnohé neočkované tenisty, nebo naočkované jinou, než schválenou vakcínou, tomuto názvu odporuje.

Navrhoval bych nový název, třeba Australian vaccination tournament, nebo Australian Pfizer tournament. Bylo by to výstižnější.

