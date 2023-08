Miroslav Macek: Co si to ti Číňané dovolují, takto obcházet moudré sankce USA

reklama

Ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvu na nákup téměř 289 vozů Škoda Kodiaq s útočným rámem za 453 milionů korun. Jedno vozidlo tak vyjde na 1,6 milionů korun.

Předpokládám, že jde o součást úsporného balíčku…

***

Včera informovaly novinky.cz o napadení dvou Ukrajinek s dětmi šoférem auta v Plasech na Plzeňsku, což je bez jakýchkoli diskusí otřesné a odsouzeníhodné.

Jeden z diskutujících však pod zprávou k tomu napsal:

Zde něco nehraje. Případ se stal 13 srpna, dnes je 23 srpna. Z článku: Policejní hlídce pak na místě předala fotografii vozidla včetně poznávací značky a zároveň jim útočníka podrobně popsala. Tak proč policie ještě dnes dělá mrtvého brouka, když od prvního okamžiku událostí disponuje takovým množstvím důkazů?

Na celém případu jsou nejvíce zarážející převládající nenávistné reakce diskutujících, žádající nenávistně tvrdé trestání všech „šiřitelů nenávisti“ (kdo to je, rozhodují samozřejmě oni sami), protože ti za to mohou.

Co budou říkat, pokud se ukáže, že šlo o objednaný útok nebo byl útočník Ukrajinec?

***

Už od loňského roku buduje čínská technologická společnost Huawei údajně s pomocí čínské vlády utajenou síť továren na výrobu polovodičů. Tvrdí to alespoň Asociace polovodičového průmyslu se sídlem ve Washingtonu, jejíž zprávu zveřejnila agentura Bloomberg.

Huawei čelí od roku 2019 tvrdým americkým sankcím a nemá tak přístup k západním technologiím ani moderním čipům.

Tolik zpráva, ke které dodávám:

Co si to ti Číňané dovolují, takto obcházet moudré sankce USA? Vždyť se může stát, že nakonec předčí ve vývoji a výrobě zbytek světa!

***

Vladimír Pikora:

Z veřejných rozpočtů placeno skoro milion lidí. To si prostě nemůžeme dovolit. Podle mě bychom to číslo měli dramaticky snížit o několik set tisíc.

Dodávám:

Nejde jen o ty peníze. Ta byrokracie si pochopitelně musí vymýšlet stále nové a nové ptákoviny, aby obhájila nezbytnost svých koryt a korýtek.

Převzato se svolením autora z webu www.viditelny-macek.cz

Psali jsme: Miroslav Macek: Predikce podílu na růstu světového HDP v roce 2023 - Evropa 7,1 %, Afrika 4 % Jediným přímo měřitelným dopadem Green Dealu bude chudnutí obyvatel Evropy, upozornil Macek Miroslav Macek: Škoda, že se nehledá cesta, jak ukončit činnost Jiřího Pospíšila Miroslav Macek: Voliči pětikoalice se jistě rádi uskromní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE