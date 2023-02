Miroslav Macek: Další důkaz nekonečnosti lidské blbosti

reklama

Anglikánská církev projedná otázku, zda používat zájmeno „on“ při obracení se k Bohu, neboť se ozývají stížnosti, že tradiční oslovení je netolerantní, nespravedlivé a neinkluzivní.

A je tady další důkaz o nekonečnosti lidské blbosti…

***

Malé země se bez spojenců neobejdou, ale nesmějí si namlouvat, že jsou to přátelé.

***

Americký Institut válečných studí (ISW) 1. 12. 2022 napsal:

Operace ruské armády v okolí Bachmutu naznačují, že se ruské síly nedokázaly poučit z předchozích nákladných akcí, zaměřených na operačně nevýznamná sídla.

8. 2. 2023:

Případné ovládnutí Bachmutu by Kyjevu zásadně zkomplikovalo možnosti zásobování velké části země.

***

Západní sankce proti Rusku vytvořily paralelní trh s ropou, prohlásil výkonný ředitel francouzského ropného obra TotalEnergies Patrick Pouyanne.

„Měli jsme relativně transparentní, dobře fungující globální trh s ropou - rozumím politické situaci, ale nemyslím si, že jsme plně domysleli následky. Globální trh již neexistuje a všemi těmi zákazy jsme vytvořili šedý trh, na kterém je Rusko bezesporu schopno komukoli ropu prodat.“

***

Něco zajímavých čísel, přičemž zvláště údaje z Iránu budou pro mnohé šokující:

Vloni od ledna do listopadu vyvezlo z Česka do Ruska zboží za 33,4 miliardy korun, tedy meziročně o 61,2 % méně.

Část českého exportu ale zřejmě obchází sankce a zboží se do Ruska dostává přes postsovětské republiky. Dramaticky vzrostl loni vývoz hlavně do Kazachstánu, Gruzie a Arménie.

Hodnota dodávek z ČR do Kazachstánu stoupl loni za leden až říjen meziročně trojnásobně na téměř 12 miliard korun. Extrémní je případ autodílů, kde objem dodávek vzrostl 94krát na 1,4 miliardy Kč. Telekomunikační přístroje a zařízení, počítače nebo léčiva vykazují v meziročním srovnání zhruba trojnásobný růst.

Dovoz z Ruska do ČR loni meziročně stoupl o 71 procent na 260 miliard korun, ale to hlavně kvůli drahému plynu a ropě. Významnými položkami jsou i železo, ocel či anorganické chemikálie.

Mezi Čínou a Ruskem podle čínských celních statistik obchodní výměna naopak meziročně vzrostla o 34,3 procenta na rekordní maximum 1,28 bilionu jüanů (4,18 bilionu Kč).

Irán s Ruskem pracuje na novém obchodním koridoru, který má oběma zemím pomáhat obcházet západní sankce.

Po celém Íránu nyní probíhá výstavba 3300 kilometrů železnic a 560 km nových tratí má být uvedeno do provozu do března. Dokončení těchto projektů by rozšířilo železniční síť země o pětinu.

Ve výstavbě je v Íránu rovněž 6000 km dálnic, přičemž 1000 km má být dokončeno do března. Čtyřproudá dálnice spojující Kaspické moře a Perský záliv byla otevřena loni.

