Miroslav Macek: „Experti“ nic netuší o historických zkušenostech

V Itálii vrcholí kampaň před březnovými parlamentními volbami. Liga Severu, která patří k hlavním favoritům, používá jako zbraň na voliče téma migrace. Vedení strany slíbilo, že v případě vítězství deportuje stovky tisíc afrických migrantů. Experti však tvrdí, že takový plán je nereálný.

Dodávám:

Je vidět, že „experti“ nic netuší o historických zkušenostech. Jde to totiž docela snadno, jen vůle nesmí chybět a naopak musejí chybět domácí páté kolony…

***

Ke včerejší poznámce Petra Paulcyńskiho o únoru 1948:

Bylo to ještě horší. Nebyla to vláda jen jedné strany, ale podíleli se na ní i kolaboranti z jiných stran Národní fronty a 11. března 1948 Národní shromáždění hlasovalo o této nové vládě následovně: pouze 11 poslanců opustilo před hlasováním sál, zbylých 230 poslanců novou vládu schválilo. My Češi jsme prostě nepoučitelní.

***

Osoba z okolí Nikolase Cruze, střelce z floridské školy, anonymně varovala již v lednu FBI, že má zbraně, nevyzpytatelné chování a na sociální sítě umisťuje výroky, že chce zemřít v boji a zabít přitom „tuny“ lidí.

Agenti FBI neprověřili z toho nic. Bodejť by jo, museli přece hledat ruské ovlivňování amerických voleb…

***

Německá Tornáda nemohou létat, protože jim do paliva bylo přimícháno příliš mnoho biopaliva. Zatracený Putin!

***

Tomáš Grulich:

Včera ve Strakově akademii předávání osvědčení III. odboje Etickou komisí. Za vládu přítomen ministr Pelikán, syn Dragutina Pelikána, agenta StB, krycí jméno Drastík, číslo svazku 13228. Tj, jakoby mladý Čurda předával medaile odbojářům z II. světové války. Chucpe.

autor: PV