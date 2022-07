Miroslav Macek: Ještě by to chtělo Nobelovu cenu míru

reklama

Skupina G7, která zahrnuje Spojené státy, Kanadu, Japonsko, Německo, Francii, Itálii a Británii, se koncem června rozhodla zvážit návrh na zavedení horní hranice ceny ruské ropy s cílem omezit Rusku příjmy, jež tato země využívá k financování války na Ukrajině. G7 chce pak do 5. prosince zavést cenový strop na ruskou ropu.

To je ovšem skvělý nápad hodný následování! Skupina 10 milionů českých občanů by měla zvážit návrh na zavedení horní hranice ceny elektřiny, plynu, potravin, nájemného, atd., atd… s cílem omezit hloupým politikům daně, ze kterých namísto řádné správy státu financují americkou proxy válku s Ruskem na Ukrajině a plánují nákupy předražených a zcela zbytečných zbraní, nemluvě o příjmech spekulantů s energiemi.

Kamerun v dubnu tohoto roku popdepsal smlouvu o vzájemné spolupráci s Ruskem. Při současné tamní návštěvě francouzského prezidenta Macrona, tento prohlásil:

„Francie, jako přítel Afriky, udělá vše pro to, aby se zde ruský vliv příliš nerozšířil, protože se nedomníváme, že jde o dobrou věc. A já si zvláště myslím, že to není dobré pro lidi.“

Americká centrální banka (Fed) opět zpřísnila svou měnovou politiku. Základní úroková sazba se nyní nachází na úrovni 2,25 až 2,50 procenta, tedy nejvýše od roku 2019.

Hlavním důvodem tohoto kroku je rostoucí inflace ve Spojených státech. Ta v červnu zrychlila na 9,1 procenta z květnových 8,6 procenta a nachází se tak na nejvyšší úrovni od listopadu 1981. Fed má přitom svůj inflační cíl na dvou procentech.

Inflaci v USA tlačí vzhůru zejména růst cen energií a potravin. Index cen energií se v červnu meziročně zvýšil o 41,6 procenta, u cen potravin pak vzrostl o 10,4 procenta.

Tolik zpráva. Pokud ovšem tvrdí, že inflaci tlačí vzhůru růst cen energií a potravin, popisuje jen příznaky a nikoli příčiny tohoto jevu. Základem dnešní inflace je totiž neskutečné letité zadlužování nekrytými penězi a podporování konfliktů, které k růstu cen energií a potravin vedly.

Překvapivý krok udělal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který údajně odebral občanství ukrajinskému oligarchovi Ihoru Kolomojskému a dalším deseti vysoce postaveným Ukrajincům. Ztráta občanství je pro oligarchu zároveň ztrátou ochrany před americkými úřady, které ho spojují se stamilionovými podvody a „praním špinavých peněz“. Kolomojskij je spojován s vytunelováním největší ukrajinské banky Privat Bank, ze které zmizelo 5,5 miliardy dolarů a „ochromilo ekonomiku země“. Zelenského příkaz by mohl „otevřít cestu“ státním zástupcům a federálům k vydání miliardáře, píše web Pittsburgh Post-Gazette.

Tak, tak. Výměna kamaráda, který ho dostal k moci, za americké zbraně a pozdější beztrestnost. Prostě ryzí charakter, ten Zelenskyj. Ještě by to chtělo Nobelovu cenu míru…

Jenže, jak už jsem napsal před drahnou dobou, pravděpodobnost, že jej nakonec pověsí sami Ukrajinci se v toku času stále zvětšuje…

Z rozhovoru skotského historika Nialla Fergussona, momentálně působícího na universitě v Harvardu, s deníkem Die Welt:

Čím déle válka trvá, tím je těžší ji ukončit. A každým týdnem je to těžší a těžší. Bohužel, čas pracuje ve prospěch Putina. Přestože byla ruská invaze na začátku katastrofální, pro Kyjev je šance na výhru úměrně tomu, jak je země zdevastovaná, tedy čím dál menší. Putin získal čas na změnu strategie a místo dobytí Kyjeva a okupace celé Ukrajiny se zaměřil na Donbas. Nyní Rusko vede opotřebovací válku a to hraje Putinovi do karet.

Spojené státy poskytly Ukrajině pomoc ve výši 50 miliard dolarů, ve druhé polovině roku to bude dalších 50 miliard. A další rok? Putin ví, že jednota Západu v otázce války na Ukrajině vypršela. Na Západě se již dostavuje válečná únava.

Washington navíc udělal vážné taktické chyby. Bidenova administrativa neudělala nic, aby válku zastavila ve správný čas. Věřila, že čím déle se válka povede, tím hůř bude pro Putina. Tato taktika selhala stejně jako naděje na stažení Putina či palácový převrat. Byla to chyba a hloupá.

Zcela vylučuji, že by mohlo na Ukrajině dojít k vojenské intervenci USA a NATO. Nevěřím též, že se Rusko kvůli uvaleným sankcím vzdá. Nikdy jsem nevěřil v účinnost sankcí. Dokud bude Rusko moci prodávat plyn a ropu, rubl zůstane silný a Rusko přežije.

Na podzim odhodlání Západu podporovat válku opadne. Začne žádat Ukrajinu o územní ústupky a de facto rozdělovat zemi.

