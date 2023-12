Miroslav Macek: Ne, aby Vás napadala slova o vydírání a ovlivňování voleb

reklama

Polsko obdrželo pět miliard eur (zhruba 123 miliard korun) na obnovu z unijních podpůrných fondů. Informovala o tom ve čtvrtek na síti X polská ministryně pro rozvojové fondy a regionální politiku Katarzyna Pelczyńská-Nalenczová. Finance pro Národní plán obnovy určené Varšavě Evropská Unie zmrazila za předchozí polské vlády národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) kvůli sporům o právní stát.

A ne, aby Vás napadala slova o vydírání a ovlivňování voleb!

***

Cena plynu v Západní Evropě se ve středu vlivem napětí na Středním Východě zvedla o 8,4%. Hrozí totiž, že se konflikt mezi Gazou a Izraelem rozšíří na celý region.

***

Saský premiér Michael Kretschmer (CDU) navrhl, aby Kyjev ustoupil a "dočasně" přenechal část ukrajinského území Ruské federaci. Ukrajina by měla usilovat o příměří i přesto, že by se na chvíli musela vzdát části své země ve prospěch Moskvy, prohlásil Kretschmer a vyzval německou vládu k "větší diplomacii" namísto dalšího zásobování a dodávání zbraní. "Mělo by se co nejdříve najít řešení ruské agresivní války na Ukrajině. Také se může stát, že v případě příměří bude muset Ukrajina akceptovat, že některá území budou dočasně nepřístupná," řekl Kretschmer podle německého magazínu Spiegel.

"Američané jsou v tomto postoji mnohem dále a už si uvědomili, že válku tímto způsobem nelze vyhrát."

"Myšlenka oslabit Rusko vojensky, politicky a ekonomicky tak, aby pro nás již nemohlo představovat hrozbu, je domněnka z 19. století," uvedl a dodal, že tento postoj by to mohl být pouze základ pro další konflikty.

Tolik ze zprávy Echa24.cz.

Jenže poté, co Angela Merkelová prozradila, že Minské dohody nebyly myšleny vážně, ale šlo o to získat čas na vyzbrojení Ukrajiny, bude chtít Rusko zatraceně jiné záruky a žádnou „dočasnost“.

Odmítavé stanovisko Kyjeva ke slovům saského premiéra tlumočil mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko. „Pokud by Ukrajina přistoupila na dočasnou ztrátu území, přiblíží se ruské jednotky především Německu a tedy i Sasku.“

Územní ústupky by podle Nikolenka „jistě“ vedly k další ruské agresi, která by přesáhla hranice Ukrajiny. Míru v Evropě je možné dosáhnout jedině tím, že Moskva bude poražena,

A máme tady další blábol o tom, jak Rusko po porážce Ukrajiny bude pokračovat na Západ…chybí jen bývalé tvrzení, že se zastaví až v Lisabonu.

***

Petr Paulczynski na facebooku:

Nevíte, jakou stranu volil ten magor, co vystřílel FF? Já jen, že o důchodci-teroristovi Baldovi, který v roce 2017 pokácel pár stromů na koleje, jsme se ihned dočetli, že byl příznivcem SPD.

