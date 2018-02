Miroslav Macek: Něco mi na té teorii, že šlo o vraždu, kterou spáchala mafie, zatraceně nesedí…

„Právě jsem našel 21 miliard,“ pravil Andrej Babiš a hned je hodlá rozdat důchodcům, kteří mu z nich většinu vrátí nákupem jeho „vynikajících“ potravin.

Co takhle investovat ty „nalezené“ peníze tak, aby v budoucnu vynášely na vyšší důchody trvale?

Nějak se nemohu dopátrat informace, kolik novinářů v posledních letech zabila kalábrijská mafie. Rozhodně jsem v posledních letech o ničem takovém nečetl a neslyšel. Proč by na sebe takto poštvávala policii, existují přece „elegantnější“ způsoby, jak se někoho nežádoucího zbavit.

A dále: pokud by ten slovenský novinář přišel na něco velmi výbušného, copak by tu informaci někde nejméně zdvojeně neuložil? Copak by jeho zavražděním zmizela ze světa? Copak by se jeho smrtí nestala ještě výbušnější?

Něco mi na té teorii, že šlo o vraždu, kterou spáchala mafie, zatraceně nesedí…

Michal Murín, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů:

"V únoru jsem byl dvakrát pozván na Úřad vlády, kde mě premiér vyzval k rezignaci," přiznal Aktuálně.cz Murín, podle nějž Babiš svůj požadavek odůvodnil ztrátou důvěry. "Mluvil o ztrátě důvěry a prý si to mám přečíst v tisku," popsal šéf GIBS. "Když se dohodneme, tak to prý bude bez skandálu," odpověděl pak Murín na otázku, zda od Babiše dostal nějaké ultimátum. "Řekl, že by bylo nejlepší, abych skončil do konce února," dodal.

V pondělí pak nakráčelo na generální inspekci devět kontrolorů z ministerstva financí. A začali prověřovat, jak inspekce hospodaří, na co vynakládá peníze a podobně. Státní úřady přitom zpravidla kontroluje Nejvyšší kontrolní úřad.

No prosím, že to jde bez střelby!

Martin Mašát:

Česká národní banka vykázala za rok 2017 ztrátu 243 miliard korun. Jinak řečeno zmizelo 5 % celého českého HDP. Za touto neuvěřitelnou ztrátou stojí stále hlavní neúspěch ČNB z posledních let a to jsou intervence. Vysvětlení, že se jedná jen o jakousi účetní ztrátu, vyvolává úsměv nejen u analytiků. To, co je pro ČNB, drobná řádka ve výkazu, je pro spekulanty s korunou zisk a pro nás tvrdý zářez do blahobytu.

Karolina Stonjeková se táže po Magdě Vašáryové:

Kde jsi, slovenský morální majáku, když tě tvá země tak naléhavě potřebuje?

autor: PV