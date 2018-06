Miroslav Macek: Nejhorší je, když levičák začne páchat dobro

Andrej Babiš chce se svým druhým vládním týmem hrát jak českou extraligu, tak ligu evropskou. S jeho sestavou však může pomýšlet nejvýš na okresní přebor.

Tolik jeden z novinových titulků.

Má to ovšem svoji železnou logiku. Silné osobnosti ve vládě by Babiše nemusely poslouchat a mohly by mu lehce přerůst přes hlavu. Ty najmenované nikdy.



Nejhorší, co člověka může potkat je, když levičák začne páchat dobro.

autor: PV