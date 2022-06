Miroslav Macek: Nejsilnější země světa bezostyšně okradla jednu ze zemí nejchudších

reklama

Fiala v přímém přenosu:

Ještě před pěti lety jsme měli zhruba pětinu plynu zajištěnou z Norska. Minulá vláda neudělala nic pro to, aby tyto dodávky udržela, a tím mohla zajistit energetickou bezpečnost ČR.

Fakta (analytik Jiří Gavor):

V roce 2017 končil kontrakt, protože byl uzavřen v roce 1997 na dvacet let. To hlavně nebyl kontrakt, do kterého by mohla zasahovat česká vláda. To byl kontrakt, který byl součástí zprivatizovaného, dříve státního Transgasu. Takže nositelem kontraktu byla RWE, později innogy.

Dodávám:

Kontrakt na dodávky norského plynu byl uzavřen za Klausovy vlády.

Transgas získala v privatizaci za Zemanovy vlády v roce 2001 společnost RWE, která tehdy vůbec nepodnikala v plynárenství.

p. s.: Rozhodně si pusťte ještě jednou ten slavný Fialův projev, ale vypněte si zvuk! Stojí to za to!

***

Z protiruských sankcí se pomalu, ale jistě stává fraška:

Dlužník chce platit a má k tomu prostředky, ale nemůže, je mu to znemožněno. To opravdu vejde do učebnic ekonomie, neboť ještě nikdy se nestalo, aby dlužníkovi bylo bráněno platit dluhy. Ale nejzajímavější bude, jak se k tomu postaví věřitelé. Budou žalovat Rusko za neplacení, nebo USA za blokaci jejich peněz?

***

„Koncepce vytvoření federace s Ukrajinou se stala dramaticky aktuální, musíme na ní pracovat,“ připustil Ryszard Terlecki, jeden z lídrů vládní strany Právo a spravedlnost (PiS). Strana ale není jediná, kdo o možném spojení Polska s Ukrajinou mluví.

Na Evropském kongresu místních samospráv v Mikolajkách ve Varmsko-mazurském vojvodství se o perspektivě vytvoření takového uskupení velice příznivě vyjádřil předseda Polské lidové strany Wladyslaw Kosiniak.

Přizvukovali mu i politici Levicové strany, Dohody a dalších parlamentních i mimoparlamentních stran a hnutí.

Dodávám:

Tento scénář je možný, jen by šlo o Ukrajinu bez Donbasu a přístupu k Černému moři, což bude součásti Ruska. Jenže, budou pak mít Polsko a hlavně USA a NATO nadále zájem?

***

Al Jazeera:

Ruské rakety zasáhly na severu Ukrajiny „Mezinárodní centrum udržení míru a bezpečnosti“, kde byli trénováni americkými instruktory a instruktory z NATO ukrajinští vojáci.

Britský premiér Johnson na summitu Commonwealthu ve rwandském hlavním městě Kigali:

„Příliš mnoho zemí říká, že jde o evropskou válku, která není nezbytná…a tak narůstá tlak přesvědčit - možná donutit - Ukrajinu přijmout špatný mír.“

***

Ruské jednotky v posledních dnech výrazně postoupily v oblasti dvojměstí Severodoněck-Lysyčansk, uvedl ve čtvrtek Institut pro studium války (ISW). Ukrajinci, kteří utrpěli velké ztráty, se z Lysyčansku zřejmě stáhnou, ale podařilo se jim Rusy oslabit, takže v dalších týdnech se ruský postup zastaví. ISW se domnívá, že zastavení ruského postupu umožní Ukrajincům podniknout protiofenzivu. Možný termín ukrajinského útoku experti posouvají na druhou polovinu léta.

***

Náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov agentuře Reuters: „Stahujeme se do příznivějších pozic, abychom získali taktickou výhodu.“

***

Global Times:

Je podivné, že po zemětřesení v Afganistánu americká ambasáda v Kábulu, momentálně úřadující v Doha, bezpečnostní poradce amerického prezidenta Jacob Sullivan a americký ministr zahraničí Antony Blinken postupně vyjádřili „hluboký zármutek“ a ujistili afgánský lid, že „během této hrozné tragédie stojí při něm“.

Tato procítěná slova jsou mimořádně pokrytecká, ironická a krutá, neboť jsou pronesena Američany, přičemž je všeobecně známo, že většinu utrpení afgánského lidu způsobily Spojené státy. A co lidi ještě více popudilo je to, že Washington stále zadržuje 7 miliard dolarů patřících afgánské centrální bance.

V únoru americký prezident Joe Biden podepsal příkaz k rozdělení těchto sedmi miliard, přičemž polovina této sumy by měla být použita ke kompenzaci obětí útoku 9. 11., takže Spojené státy si tyto peníze přivlastnily. Nejsilnější země světa tak bezostyšně okradla jednu ze zemí nejchudších, což mezinárodní společenství tvrdě odsoudilo.

***

Komentátor Tomáš Vyoral:

Že bezprecedentní a neomluvitelné zadlužení pod záminkou PR covid pandemie nastartuje inflaci, bylo lidem s hlavou na krku jasné od počátku. To je fakt. A bývalý premiér Babiš a jeho vláda za to nese plnou zodpovědnost, za kterou by měli všichni tvrdě pykat. Je nicméně taky nepopiratelným faktem, že Fialova vláda v rámci akce „já jsem Ukrajinec“ a „všichni budete milovat Ukrajinu“ v inflaci s vervou pokračuje a likviduje Českou republiku, její rozpočet, ekonomiku, sociální stav a vztahy mezi lidmi stejným tempem jako před nimi vláda Babišova v rámci koronahysterie.

***

Senátor Klement: Ukrajinské děti jsou výborně připraveny na integraci do standardních tříd.

Psali jsme: Miroslav Macek: A máme tady další poplašnou zprávu Miroslav Macek: Alternativní projev předsedy vlády Miroslav Macek: Ten papiňák se pouze zašpuntuje a o to silněji vybuchne Miroslav Macek: Američané (a NATO) jsou odhodláni válčit s Ruskem do posledního Ukrajince

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama