Miroslav Macek: Nemusíte nic okupovat, stačí stvořit chaos

reklama

Starobní důchody v Česku se od června opět zvýší. Inflaci je přece zapotřebí neustále přiživovat tisknutím dalších nekrytých peněz. Jak napsal Václav Klaus, který se problémem inflace zabývá celý život, „jsme svědky zcela nové fáze radikální vzpoury proti ekonomickému myšlení, proti ekonomickému uvažování, proti ekonomice“. A dále doporučuje plošné výdajové škrty podle zásady amerického ekonoma E. P. Lazeara „tempo růstu státních výdajů nesmí být vyšší, než míra inflace mínus jedno procento“. A klade si otázku: je někdo z dnešních ministrů ochoten a schopen prosadit takové nebo ještě lepší jednoduché schéma? Nebude Fiala svým typickým vyhýbavým způsobem říkat, že oni jsou z obliga, neboť finanční nerovnováhu nevytvořili?“

Připomínejte si v toku času tato jeho slova, dodávám.

***

„Pokud by to odvrátilo válku, uvažovala by vaše země o tom, že by se k NATO nepřipojovala a od takového cíle upustila?” zeptal se velvyslance Ukrajiny v Londýně Pristajka moderátor BBC.

„Možná ano, obzvláště když nám takto vyhrožují, vydírají nás tím a tlačí nás k tomu. Občas takové hlasy zaznívají i z NATO, které říkají, no tak, možná bychom skutečně mohli odvrátit válku,” odpověděl Pristajko.

V pondělí ale Pristajko vystoupil znovu, tentokrát v ranní show televize BBC, kde řekl, že šlo o „nedorozumění”.

No comment.

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 92% Medveděv 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13713 lidí

***

Ukrajinský analytik Michajlo Samus:

Myslím, že hlavním cílem Putina není okupace Ukrajiny. Samozřejmě, že by měl rád Ukrajinu plně pod kontrolou, ale uvědomuje si, že v této situaci to je nereálné. Zato je pro něj velice snadné stvořit chaos a udělat z Ukrajiny zhroucený stát. Často zaznívá otázka, zda je možné, že by Rusko okupovalo Kyjev třeba jen tři dny. To možné není. Je ale možné, že použijí všechny dostupné nástroje k tomu, aby stvořili v Kyjevě chaos a zničili ho zevnitř skrze paniku. Pamatujete si Almaty? Stačí několik tisíc lidí k tomu, aby začalo ničení a zabíjení lidí na ulicích, vznikl strach kvůli rabování a pocit, že nic nefunguje. Nemusíte nic okupovat, stačí stvořit chaos. Nejen v Kyjevě, ale v celé Ukrajině.

Dodávám: Myslím, že přesně tenhle scénář pomáhají USA a NATO Putinovi realizovat. Tomu stačí jen čekat.

Psali jsme: Miroslav Macek: I parlamentní diktatura je diktatura Miroslav Macek: Já už bych trpělivost lidí dál nepokoušel Miroslav Macek: Už je jasné, kdo a proč chce vyprovokovat střet na Ukrajině Miroslav Macek: Další vrchol lidské blbosti pokořen

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.