Miroslav Macek: Politický slovní salát

Správně! Nic jiného, než takovou budoucnost si ti pacholci nezaslouží!

***

Petr Fiala:

„Do kyselého jablka musíme kousnout hned, jinak se budou potíže České republiky neustále zvětšovat. V těchto dnech se snažíme seškrtat schodek státního rozpočtu na rozumnou míru. Inflace se musí řešit neodkladně.“

Skvělé! Takže začneme co nejrychleji prosekávat legislativní džungli a s ubývajícími zákony, vyhláškami a nařízeními budeme stejnou rychlostí likvidovat zbytečné úřady a propouštět úředníky. Vzhledem k inflaci nezvýšíme platy a důchody, neboť tím bychom ji jen podpořili. Ihned zatneme tipec většině neziskovek přisátých na státní rozpočet. Zrušíme většinu dotací, které jen křiví trh a živí korupci. Vystoupíme z EU.

Vskutku?

***

Mezi britskou veřejností i tamními zákonodárci sílí výzvy, aby vláda zkrátila dobu izolace po nákaze koronavirem. Přes jeden milion lidí je v tuto chvíli doma, což představuje vážnou hrozbu nejen pro ostrovní ekonomiku, ale také pro fungování klíčových služeb. Už teď jsou na řadě míst přeplněné popelnice, v supermarketech chybí zboží a vlaky nemá kdo řídit, píše deník Daily Mail.

Mám lepší návrh, a to celosvětový. Co, kdyby se přestalo zcela testovat a začalo normálně žít? Jsem zcela přesvědčen, že finální problémy a škody by byly násobně menší, než při této hysterii. Ostatně, tvrdím to už dva roky…

***

Jan Vašků v diskusi na novinkách.cz

Premiér Fiala se ve svém novoročním projevu sice neodvážil jako viníka energetické krize označit přímo Německo, ale alespoň se o to pokusil, když řekl, že “významné evropské země se rozhodly investovat do nezávislosti na fosilních palivech, a to za každou cenu.” Všimněme si použitých pojmů. Máme-li na mysli pojem investice, předpokládáme tím něco, co v určitém časovém horizontu přinese užitek či zisk. Předpokládáme, jako například zde premiér Fiala, že odklon od fosilních paliv je pozitivní a přinese prospěch. Ale pokud zároveň předpokládáme, že se tak děje za každou cenu, pak nemůže jít o investici. Investici, která má přinést reálný užitek, nemůžeme učinit za každou cenu, bez ohledu na reálnou situaci či na následky. Pak nejde o investici, ale o bohapustý hazard, o momentální rozmar. Nebo o oběť.

Fiala ovšem snahu zbavit se fosilních paliv zásadně neodsuzuje. Dokonce ji vidí jako správnou cestu, jež nabízí bezpočet příležitostí, jak se vyjádřil v předvolební kampani. Zde ve svém novoročním projevu však důsledky zelené politiky označil zcela jasně jako nebezpečné, jako něco, co hmatatelně poškozuje naše zájmy. Jak to tedy máme chápat? Přemýšlí premiér Fiala nad pojmy, nebo je používá zcela libovolně, jako jakýsi politický slovní salát?

