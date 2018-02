Miroslav Macek: Stejně zaplatíte zubařům, aby šli do pohraničí

Všechny české medailistky v Jižní Koreji mají mužské trenéry! Není nejvyšší čas, aby se tomu začala věnovat ombudsmanka a nařídila i zde povinné kvóty?

***

Vzorně se staráte o svůj chrup, abyste nemuseli utrácet za zubní ošetření? Stejně je vám to houby platné, protože ze svých daní zaplatíte dotace zubařům, aby šli do pohraničí.

To je holt tak, když se čtvrt století vyráží klín klínem a neudělá se gruntovní reforma zdravotnictví. A že vím, o čem mluvím!

***



Čeština je jazyk vtipný:

Hamáček je vlasatější Sobotka.

Po loňských volbách se ocitla ČSSD před propastí. Na sjezdu v Hradci učinila rázný krok vpřed.

Oceňujeme přístup ČSSD k české loutkoherecké tradici.

***



Martin Komárek:

ANO potřebuje soupeře na úrovni.

Dodávám:

Komu by se ovšem chtělo klesnout na úroveň Babiše?

***



Petr Paulczyňsky:

25. února 1948 jmenoval prezident Beneš vládu složenou z ministrů jediné politické strany, která měla v parlamentu 31% mandátů. Tato vláda bez důvěry parlamentu provedla politické čistky a zavedla totalitní moc na následných 40 let.

autor: PV