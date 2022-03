Miroslav Macek: To brzy poznáte...

reklama

Podle společného prohlášení osmi bývalých politiků nebo signatářů Charty 77 by měl prezident Miloš Zeman abdikovat kvůli tomu, že se podporou ruského prezidenta Vladimira Putina stal spoluviníkem ruské agrese na Ukrajině. Výzvu podpořil někdejší předseda vlády a Senátu Petr Pithart, bývalá ombudsmanka Anna Šabatová nebo Zemanův protikandidát z minulých prezidentských voleb Michal Horáček.

Na druhé straně prezident Zeman udělil ukrajinskému prezidentu Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání. Neměli by opět senátoři požadovat jeho abdikaci kvůli jeho duševnímu stavu?

***

Písmeno „Z“ se začalo objevovat jako hlavní symbol ruské propagandy – v konkrétním kontextu se vnímá jako podpoření ruské invaze na Ukrajinu. Tím pádem by se mohlo jeho užití v České republice stíhat.

Tolik zpráva. Takže začátečníci za volantem pozor! Okamžitě vyměňte to Z v trojúhelníku za U!

A bývalý ministr zahraničí Zaorálek se jistě rád přejmenuje na Uorálka. Ostatně i prezident by mohl to začáteční písmenu svého příjmení vypustit. Miloš Eman zní docela dobře. Jen netuším, kteří oufalci vymýšlejí takové kraviny k astrašování již tak dost astrašených lidí.

***

„Ukrajina podle prezidenta Zelenského už vzdala své úsilí stát se součástí NATO. V rozhovoru pro ABC News také naznačil, že ruské požadavky týkající se Krymu a separatistických republik nejsou zcela neřešitelné.“

Tolik zpráva. Dodávám: vše je řešitelné, jen musí být vůle k řešení dříve, než jednomu dojde, že je jen nástrojem v rukou velmocenské politiky.

***

Tuto poplašnou zprávu na seznam.zprávy si zapamatujte:

Musíme posílit obranu. Putin se na Ukrajině nezastaví, varuje Pobaltí.

***

Rubl v úterý posílil nejvýrazněji za poslední takřka čtvrtstoletí. Ze včerejší uzavírací hodnoty takřka 139 rublů za dolar zpevnil až k úrovni 111 rublů za dolar, jak vyplývá z dat agentury Bloomberg. To značí posílení až o 25 procent během jediného dne. Výrazněji ruská měna zpevňovala naposledy v září 1998.

Ruská měna zpevňuje v důsledku nejednoty EU ohledně uvalení embarga na ruskou ropu a plyn. Embargo odmítají zejména Němci. Podle včerejšího vyjádření kancléře Olafa Scholze by embargo poškodilo evropskou ekonomiku.

Co je tohle zase za fake news? Rudozelená berlínská vláda přece nemůže takto podporovat agresivního Putina proti hrdinné Ukrajině! A ještě na tom někteří insideři vydělali!

***

Čtenář glos T. M. M. mi napsal:

Docházím v Praze za přáteli do takového velkého areálu, kde je mnoho firem různých zaměření a kde pracuje spousta Ukrajinců. Už řadu let se tam na dvoře mluví především ukrajinsky. Mám nyní díky tomu velmi zajímavý ukrajinsko-starousedlický pohled na současnou uprchlickou vlnu. Nepozoruji u nich žádnou sounáležitost s příchozími. Naopak. Říkají, že ti lidé jsou v naprosté většině ze západní Ukrajiny, kde se vůbec nic neděje. Jen prý tam nejezdí autobusy, protože není dost nafty. Navíc se prý jedná zpravidla o střední třídu, která prostě jen chce žít v EU. A toto je pravděpodobně hlavní důvod té nevraživosti. Ti „skalní", co už tu dlouho jsou, prý museli platit "na všechny strany" a vyvinout velké úsilí aby k nám mohli přijít a pracovat. Ti současní dostanou všechno za pár minut, aniž by jim tam cokoli hrozilo. Ti skutečně potřební, vybombardovaní zoufalí lidé na východě Ukrajiny však tam trpí dál...

Dobře to bylo vidět cca před dvěma dny, kdy se redaktor (myslím, že to bylo zpravodajství NOVA) ptal v Praze ve frontě na registraci mladé, pohledné, klidné a krásně oblečené ukrajinské slečny na důvod proč uprchla z Ukrajiny. Odpověděla bezelstně a pravdivě: „víte, já jsem pracovala jako úřednice ukrajinského fondu národního majetku, který byl z logických důvodů uzavřen, a já jsem přišla o práci". Takže tady čeští daňoví poplatníci dělají slečně takový luxusní pracovní úřad. Luxusnější už je jen v SRN, tam ovšem funguje jazyková bariéra a někde se v té EU začít musí.

***

Čeština jazyk vtipný:

Dědečku, a jaké to bylo za komunismu?

To brzy poznáš…

